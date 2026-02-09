Nici poleiul nu i-a oprit: Peste 2.870 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend. Treizeci dintre ei au urcat băuți la volan
UNIMEDIA, 9 februarie 2026 19:40
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară, se arată într-un comunicat.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
19:40
Nici poleiul nu i-a oprit: Peste 2.870 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști în weekend. Treizeci dintre ei au urcat băuți la volan # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară, se arată într-un comunicat.
Acum o oră
19:10
O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda: „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat” # UNIMEDIA
O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
18:40
„Continuarea lucrărilor iarna va compromite calitatea lor.” MIDR, reacție după ce Ion Ceban a acuzat PAS că nu a finalizat nicio „curte europeană” în capitală # UNIMEDIA
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vine cu clarificări privind etapa de implementare și situația curentă a lucrărilor în șantierele Programului „Curtea Europeană”, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, s-a arătat indignat de starea mai multor curți din diferite sectoare ale orașului, care au fost incluse în programul „Curtea europeană”, pentru a fi reabilitate.
18:30
(foto) Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia # UNIMEDIA
İlkay Gündoğan este unul dintre cei mai respectați mijlocași din fotbalul mondial, un lider calm, calculat, capabil să schimbe soarta unui meci prin inteligență și viziune. Dar, dincolo de trofee, goluri și momente istorice pe teren, viața lui personală a fost marcată de o poveste de dragoste spectaculoasă. Relația cu Sara Gündoğan, model, prezentatoare și influencer, nu este doar o poveste romantică, ci și una despre sacrificii, mutări între țări, familie și presiunea unei cariere la cel mai înalt nivel, scrie cancan.ro.
18:10
„Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul.” Stamate critică intenția Maiei Sandu de a continua evaluarea judecătorilor: Demonstrează o totală neînțelegere a procesului # UNIMEDIA
Ex-deputata PAS Olesea Stamate a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a anunțat că, „vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate”. „Vetting-ul nu trebuia să fie decât un mecanism de suport, care să elaboreze instrumentele și să facă evaluarea celor mai importante instituții/funcții în sistemul justiției. Iar ulterior, această sarcină trebuie preluată de instituțiile naționale - CSM, CSP, ANI (unde e cazul). Dacă nu întărim sistemul, degeaba vom ține vetting-ul în țară până se completează funcțiile la CSJ. Căci va pleca vetting-ul și lucrurile vor degrada în scurt timp și vom ajunge acolo de unde am început (dacă nu mai rău)”, a subliniat fosta președintă a Comisiei juridice din Parlament.
18:00
(video) Jaf ca în filme pe o autostradă, în Italia: Blindat de valori atacat de un comando profesionist care a tras în carabinieri # UNIMEDIA
Un jaf ca în filme a avut loc luni dimineață pe autostrada 613, în Italia. O mașină blindată de valori a fost atacată de un comando profesionist care a tras în carabinieri. Lovitura care, din fericire, nu s-a soldatt cu victime, s-a petrecut pe ruta Brindisi-Lecce, reelatează Brindisi Report, citat de libertatea.ro.
Acum 4 ore
17:50
Maia Sandu: Vetting-ul va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu consideră că vetting-ul în rândurile magistraților va continua până locurile vacante la CSJ vor fi completate. „Unii așteaptă să se încheie evaluarea ca să-și depună dosarul. Nu e corect așa. Comportamentul judecătorilor în instanțele de fond nu s-a schimbat, vedem aceleași suspiciuni de corupție, în multe cazuri”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
17:40
(video) „Se cunoștea cu inculpatul și știa toată activitatea lui”. Un martor sub acoperire, respins de instanță, în dosarul lui Plahotniuc: Precizările procurorului pe caz # UNIMEDIA
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.
17:40
Compensațiile la căldură pentru luna ianuarie au început să fie transferate pe carduri: Când vor putea ridica banii de la poștă cei care nu au indicat o cartelă socială # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:10
O sanie cu doi copii a ajuns sub roțile unui echipaj de poliție, aflat în misiune, la Călărași: O fetiță de 7 ani, rănită # UNIMEDIA
Un echipaj aflat în misiune de serviciu a fost implicat astăzi într-un accident rutier cu o sanie pe care se aflau doi copii, în satul Bravicea din raionul Călărași. În urma impactului, o fetiță de 7 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.
17:00
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie” # UNIMEDIA
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico, citată de digi24.ro.
17:00
(video) Dosarul Plahotniuc: Investigatorul sub acoperire care „cunoștea toată activitatea lui”. Asul procurorilor, blocat la ușa instanței # UNIMEDIA
Procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.
16:50
(video) Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: Înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială # UNIMEDIA
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către celula izolată și încuiată în care se afla miliardarul, la ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie digi24.ro, citând CBS News.
16:20
(video) „Nu cred că e o problemă.” Maia Sandu, întrebată de ce SUA nu au ambasador în RM, de un an: Nu e doar cazul țării noastre # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu nu vede o problemă în faptul că Statele Unite ale Americii nu au un ambasador în Republica Moldova, deja de un an. „Nu e doar cazul RM, sunt multe țări în care nu este ambasador, pentru că s-a schimbat administrația, cea precedenta a numit o persoană, dar nu a mai ajuns, s-au așteptat alegerile și după au alte probleme”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
16:10
(foto) Campioană din România, considerată „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă: Zeci de sportivi de top i-au cerut ajutorul # UNIMEDIA
Fosta patinatoare Alex Ianculescu, sportivă româno-canadiană, a ajuns din nou în centrul atenției înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, însă nu doar pentru activitatea sa sportivă. Ajunsă la 34 de ani, ea va comenta probele de patinaj viteză long-track la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice, scrie prosport.ro.
16:10
Irina Vlah cere o investigație privind influențele externe în alegerile parlamentare și prezidențiale: Poporul trebuie să cunoască # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale, a devenit un poligon de testare pentru tehnologii de influență externă. Apar tot mai multe date și despre o posibilă cenzură online, legată de acțiunile Comisiei Europene”. În această situație, ea a spus că a considerat necesar să se adreseze conducerii Consiliului Europei – „instituția care are obligația de a proteja standardele democratice și dreptul cetățenilor la o alegere liberă”.
16:00
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # UNIMEDIA
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV). Clinica a realizat 377 de transferuri embrionare, cu o rată totală de obținere a sarcinii de 46,7%, ceea ce este peste media europeană estimată la ~33%.
Acum 6 ore
15:50
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # UNIMEDIA
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova.
15:50
(video) Shakira, moment dramatic pe scenă: Cântăreața columbiană s-a împiedicat și a căzut în fața milioanelor de fani # UNIMEDIA
Shakira a avut parte de un moment dramatic în timpul unui concert, sâmbătă seara, când și-a răsucit glezna și a căzut pe scenă. Imaginile surprinse au făcut înconjurul internetului, scrie protv.ro.
15:50
(video) Plahotniuc, dator statului cu 100 000 de lei pentru „drumul” din Grecia în Moldova: Procurorii cer achitarea banilor pentru extrădare # UNIMEDIA
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei. Precizarea a fost făcută de procurorul Alexandru Cernei, care a menționat că inculpatul este cel care suportă aceste cheltuieli, conform legii.
15:40
Aproape milionar: Un moldovean a câștigat 500 000 de lei, la o emisiune de cultură generală din Brazilia. Ce întrebare „buclucașă” l-a lăsat fără premiul cel mare # UNIMEDIA
Un cetățean originar din Republica Moldova, stabilit în Brazilia, a obținut premiul de 150.000 de reali (aproximativ 500.000 de lei moldovenești) în cadrul emisiunii „Quem Quer Ser um Milionário?”, scrie presa internațională.
15:30
Cel puțin 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Doar două femei au supraviețuit tragediei, potrivit Agenției ONU pentru Migrație (OIM), scrie adevărul.ro.
15:10
(video) Cele 3 mil. lei transferate Primăriei Durlești, după incendiul devastator din mai, nu au ajuns la destinație. Ceban: Birocrație. Oamenii trimit nave în cosmos, iar noi nu putem corela două conturi bancare # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că transferul de 3 milioane de lei, făcut către Primăria Durlești, pentru a ajuta oamenii care au avut de suferit după incendiul la mansarda din Durlești, produs în mai 2025, așa și nu a ajuns la destinație. „Din motive de ordin tehnic, ce țin de funcționarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice, efectuarea transferului respectiv nu a fost realizată până la capăt. Birocrația care există și rea intenția probabil, pentru că în mod normal nu cred că există din punct de vedere tehnic o problemă de acest gen, atunci când oamenii trimit nave în spațiul cosmic, noi nu putem corela două conturi bancare. Cineva ne comunică faptul că e imposibil”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
14:50
Săptămâna decisivă a diplomației europene: Liderii UE sunt în fața celor mai dificile provocări # UNIMEDIA
Europa se pregătește pentru o săptămână intensă de negocieri la cel mai înalt nivel, în care viitorul continentului va fi pus pe masă. Liderii Uniunii Europene vor discuta unele dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă blocul comunitar: cum să devină un actor global puternic, cum să reducă dependența de Statele Unite și cum să sprijine Ucraina în fața invaziei rusești care durează de patru ani, scrie adevarul.ro.
14:50
Vești bune pentru liceeni! Oxford Test of English, recunoscut oficial de MEC pentru acordarea notei 10 din oficiu la BAC. Ce alte reguli anunță Ministerul # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.
14:40
(video) „M-am mai văzut cu niște colegi din fostele guverne”. Nemerenco, despre întâlnirea cu Spînu, la o cafea. Ce a spus ex-șefa de la Sănătate despre discuțiile pe crearea unui nou partid # UNIMEDIA
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat apariția sa la o cafea alături de ex-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, precizând că întâlnirea nu a vizat discutarea unui eventual nou proiect de partid. Declarațiile au fost făcute la Podcastul Lorenei de la protv.
14:20
(foto) Istorie, vândută la negru: 316 monede vechi, care urmau să fie comercializate fără autorizare, descoperite la Bălți, în timpul unor percheziții # UNIMEDIA
Oamenii legii din Bălți au ridicat, în cadrul unor percheziții, 316 monede istorice, inclusiv romane, medievale și moderne, care urmau să fie vândute fără autorizație.
14:10
Doliu în sistemul medical. Doctorul Rodion Cușniriuc, de la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, a murit: „Dincolo de halatul alb, a fost un om al familiei și un suflet liniștit” # UNIMEDIA
Medicul bacteriolog Rodion Cușniriuc, angajat al IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, a decedat. Anunțul a fost făcut de instituția medicală într-o postare pe rețelele de socializare, în care conducerea și colectivul spitalului au transmis condoleanțe familiei îndoliate.
14:00
(foto) La ce întrebări trebuie să răspundă moldovenii pentru a obține cetățenie română: Sunt 95 la număr # UNIMEDIA
Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul.
Acum 8 ore
13:40
(video) „Gropile din Chișinău nu iartă pe nimeni”. Șoferi, indignați de starea drumurilor după topirea zăpezii. Ceban: Vom interveni când ne va permite timpul # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu clarificări privind gropile formate pe drumurile din Chișinău, după zilele cu ploi, polei și ghețuș. „Imediat cum ne va permite timpul, deja am stabilit că masiv și la scară largă se va interveni pe toate aceste porțiuni de drum. Noi le cunoaștem, deoarece toate sunt evaluate și luate la evidență. Rog ca cei care discută acest subiect în spațiul public să fie un pic mai atenți, mai ales că se face referință că pe drumuri noi au apărut gropi. Noi știm fiecare locație și rog să nu existe manipulare”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:20
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. „Se pare că ni se spune că trebuie să rezolvăm problema ucraineană”, scrie digi24.ro.
13:20
(video) „Și eu aș fi curioasă”. Cum răspunde Marcela Paladi la întrebările despre tatăl copilului său și dacă acesta l-a vizitat # UNIMEDIA
Marcela Paladi, cunoscută pentru curajul de care a dat dovadă după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a vorbit despre limitele pe care le impune în privința vieții sale personale. Invitată la un podcast de la Real Media, aceasta a fost întrebată ce relație are cu tatăl copilului său, a cărui identitate nu a făcut-o publică, și dacă acesta și-a vizitat vreodată fiul.
13:10
Bad Bunny a fost desemnat de Forbes unul dintre cei mai bine plătiți muzicieni din lume în 2025. Artistul portorican se alătură astfel unor nume precum Taylor Swift și The Weeknd, confirmându-și statutul de superstar global. În 8 februarie 2026, el a urcat pe scena Super Bowl, unde a susținut un show vibrant la pauza meciului câștigat de Seattle Seahwaks în fața celor de la New England Patriots, scrie profm.ro.
13:10
„Nu divulgați date bancare și refuzați ofertele care promit bani”: Numele Poștei Moldovei, folosit într-o nouă escrocherie. Recomandările instituției # UNIMEDIA
Poșta Moldovei atenționează despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate.
13:00
Livrare cu iz de alcool: Un curier, prins beat pe o bicicletă electrică, în timp ce se deplasa neuniform pe o stradă din capitală # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani a fost depistat de carabinieri sub influența alcoolului, în timp ce circula cu o bicicletă electrică pe strada Ion Pelivan din municipiul Chișinău.
13:00
Ambiția lui Elon Musk de a stabili, într-o zi, o colonie pe Marte pare să fi trecut pe plan secund, în favoarea unui obiectiv mai apropiat și mai realizabil – trimiterea oamenilor să locuiască pe Lună, scrie adevarul.ro.
12:50
Livrare cu iz de alcool: Un curier, prins beat pe o bicicletă electrică, în timp ce se deplasa neuniform pe o stradă din în capitală # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani a fost depistat de carabinieri sub influența alcoolului, în timp ce circula cu o bicicletă electrică pe strada Ion Pelivan din municipiul Chișinău.
12:40
Cine este Jimmy Lai, milionarul incomod care a primit o pedeapsă record cu închisoarea din cauza criticilor aduse Chinei și conducerii din Hong Kong # UNIMEDIA
Jimmy Lai, cel mai cunoscut magnat media din Hong Kong și un critic puternic al Chinei, a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare, ceea ce înseamnă că el ar putea ieși din închisoare abia la vârsta de 98 de ani, după o viață impresionantă în care s-a ridicat singur din sărăcie și a devenit un simbol al forțelor pro-democrație, transmite HotNews.ro citând Reuters.
12:30
Pompierii au stins flăcările care au cuprins un automobil pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în această dimineață, iar flăcările au izbucnit în timpul deplasării autovehiculului.
12:30
Ultima oră! Termoelectrica solicită ANRE ajustarea tarifelor la energie electrică și căldură, după scăderea prețului la gaz # UNIMEDIA
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că a depus, pe 9 februarie 2026, un demers către ANRE pentru ajustarea tarifelor la energia electrică produsă și la energia termică livrată consumatorilor în 2026, ca urmare a aprobării unui nou tarif la gazele naturale.
12:20
(video) Primăria, în ședință. Ceban: Am văzut tot felul de insinuări și acuzații privind înlăturarea ghețușului, dar zilnic 1500 de angajați au lucrat continuu # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 9 februarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a vorbit despre revenirea elevilor la ore cu prezență fizică, despre ajutorul oferi de soldați municipalității sâmbătă, dar și despre gropile formate în carosabil în această iarnă
12:20
„Unii nu aveau nici lopeți.” Ceban, după ce soldați și carabinieri au ajutat la curățarea ghețușului: Trebuia totul pregătit din timp. Dacă știam, organizam # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, le-a mulțumit soldaților, carabinierilor, salvatorilor de la IGSU și Poliției, pentru ajutorul oferit sâmbătă, la curățarea zăpezii li ghețușului din capitală, dar s-a arătat deranjat de felul în care a fost organizată munca. „Îmi pare foarte rău că unii care au venit nu au avut nici lopeți, nici material antiderapan. Toate acestea trebuiau să fie pregătite din timp și dacă știam că aceste lucruri pot fi organizate, cu siguranță le organizam împreună mai bine”, a precizat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
12:20
(foto) Noi loturi de lapte praf, retrase din comerț: Clienții sunt îndemnați să le returneze # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că „La Danone” a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea următoarele loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate.
12:10
Plinul, tot mai scump de făcut: Prețurile la motorină și benzină cresc mâine. Cât vor costa # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri la carburanți, aplicabile la data de 10 februarie 2026.
12:10
(foto) Cum arată Cristina Rus la 44 de ani: Fosta membră a trupei Blondy, care făcea fanii să ofteze acum 20 de ani, e schimbată total # UNIMEDIA
Cristina Rus are 44 de ani. Lumea o știe ca pe una dintre cele două blonde de la trupa Blondy. Împreună cu colega ei, Andreea Bănică, Cristina Rus a străfulgerat inimile fanilor în urmă cu mai bine de 20 de ani. Căsătorită cu Dragoș Bîlteanu în 2009, s-a așezat la casa ei și l-a făcut pe bărbatul ei mai bogat cu doi copii. O familie frumoasă, pe care CANCAN.RO a surprins-o zilele acestea la restaurant.
12:00
„O provocare”. IGP, precizări pe scandalul de la biserica din Dereneu: Misiunea poliției este de a asigura ordinea publică # UNIMEDIA
Inspectoratul General de Poliție a venit cu precizări în legătură cu scandalul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Oamenii legii califică acțiunile drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil religia.
Acum 12 ore
11:50
(video) „Au scos bebelușul din ea după 3 zile”. Familia tinerei însărcinate, care a decedat în spital după accidentul provocat de iubitul ei, cu declarații cutremurătoare # UNIMEDIA
Dana Grigoraș, o tânără de 19 ani din satul Mârzoaia, raionul Nisporeni, și copilul pe care îl aștepta și-au pierdut viața în urma accidentului grav produs în noaptea de 14 ianuarie 2026, pe drumul dintre satele Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă. Familia și apropiații sunt îndurerați, cerând dreptate și pedeapsă pentru tragedia provocată. „A băgat-o în pământ, era beat, nu știu cum a urcat la volan, cum i-a dat voie Dana”, spune mama tinerei printre lacrimi, acuzând șoferul, care a fost și iubitul fiicei sale, că a urcat beat la volan.
11:30
(video) „Sunteți ingenioși, m-am amuzat.” Reacția lui Ion Ceban la mesajele video ale elevilor care au cerut să mai stea acasă: E lunecos, uitați-vă # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a mulțumit elevilor din municipiu care i-au transmis personal mesaje, după ce s-a anunțat că învățământul se transferă temporar online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. „Am văzut mesajele, că v-a plăcut să mai stați și să învățați online, la unele ne-am amuzat, la altele v-am și răspuns. Unii dintre voi chiar ați fost foarte ingenioși”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
11:20
Fată spulberată de un Mercedes la Strășeni, alături de un băiat care a decedat, a suportat mai multe intervenții chirurgicale: Ce spun medicii # UNIMEDIA
Fata de 12 ani, care a fost lovită pe 2 februarie de un Mercedes, alături de un băiat care a decedat, a suportat mai multe intervenții chirurgicale. Potrivit informațiilor oferite de purtătorului de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, pentru UNIMEDIA, starea de sănătate a copilei s-a îmbunătățit, iar aceasta a fost transferată în secția de ortopedie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.