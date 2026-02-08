(video) Nemerenco: „Deciziile în țară le iau una sau două persoane, cred eu”
UNIMEDIA, 8 februarie 2026 19:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat propunerile președintei Maia Sandu privind lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare, afirmând că percepția publică este construită pe baza declarațiilor făcute în spațiul mediatic. „Probabil că, în țară, deciziile se iau la nivelul unor persoane - una sau două”, a menționat ex-ministra la Podcastul Lorenei de la protv.
• • •
Acum 5 minute
20:10
(video) „Am întins mâna să-i dau noroc, dar m-a plesnit cu picioarele și cu mâinile”. Bărbatul agresat de Ciochină, în 2020, face primele declarații despre ziua incidentului # UNIMEDIA
Bărbatul care a fost agresat de fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a făcut publice primele detalii despre cele întâmplate, afirmând că incidentul a avut loc într-un moment în care avea probleme grave de sănătate, după o operație la picior. „Când a lucrat în Poliție, pe mulți îi bătea”, a declarat acesta în cadrul unui interviu cu Dorin Podlisnic.
Acum o oră
19:40
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB # UNIMEDIA
Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980. Nu este prima dată când Alnur Mussayev face aceste afirmații, însă acum aduce noi amănunte și detaliază episodul Trump la Moscova, în 2013, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
19:10
18:40
Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii” # UNIMEDIA
Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai multe țări europene iau în considerare astfel de restricții, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
Acum 4 ore
18:10
(stop cadru) „Cum îl cheamă pe vicepremierul pentru Reintegrare?”. Usatîi: Of, iaca aici m-ați prins # UNIMEDIA
Deputatul Renato Usatîi a admis că nu știe cine ocupă funcția de vicepremier pentru Reintegrare. Întrebat de jurnaliști să comenteze activitatea responsabilului de acest domeniu, politicianul nu a reușit să-și amintească numele lui Valeriu Chiveri și a cerut ajutorul colegilor din fracțiune, fără succes.
17:20
Record național la confiscarea de canabis într-o țară din Europa. Sunt cel puțin 40 de tone # UNIMEDIA
Poliția din Macedonia de Nord a confiscat peste 40 de tone de canabis, un record național, în urma unei operațiuni împotriva unor întreprinderi autorizate să producă canabis terapeutic, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne, scrie protv.ro.
17:10
(video) Peste 26 mii de cetățeni, în situație similară ca tânărul rămas apatrid, după armată. Șeful ASP i-a divulgat numele si date personale: Are antecedente penale # UNIMEDIA
Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a venit astăzi cu precizări în legătură cu cazul tânărului din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care a finalizat serviciul militar obligatoriu și a rămas fără cetățenie. În declarațiile sale, Eșanu a menționat inclusiv presupuse antecedente penale ale acestuia. „Poate el intenționat nu-și dorește actul de identitate?”, a afirmat șeful ASP la Podcastul ZdCE.
16:50
Cinci persoane arestate în Franța după răpirea unei magistrate și a mamei sale. Răpitorii cereau o răscumpărare în criptomonede # UNIMEDIA
Autoritățile franceze au arestat cinci suspecți în ancheta deschisă după răpirea unei judecătoare și a mamei sale, conform anunțului făcut duminică de procurori, a scris The Guardian, citată de hotnews.ro.
16:20
(video) „3 ani de la noua mea viață”. Marcela Paladi, mesaj răvășitor după accidentul care lăsat-o fără picioare: „Mulțumesc că ați crezut în mine” # UNIMEDIA
Marcela Paladi, care a devenit un exemplu de forță și putere, după ce a fost rănită grav în accidentul teribil pe viaductul din Chișinău în noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, a venit cu un mesaj răvășitor la 3 ani de la nenorocire. Tânăra rămasă fără picioare a publicat un filmuleț, în care a arătat calea sa „presărată cu durere și suferință, dar iluminată de speranță și determinare”. „Mulțumesc că ați crezut în mine”, a scris aceasta.
Acum 6 ore
16:10
(video) Maxim Potîrniche, prins de sindromul impostorului: Zi de zi simt că funcția pe care o dețin mă depăşeşte ca nivel de competență # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a declarat că se confruntă frecvent cu sindromul impostorului și susține că își evaluează constant nivelul de competență în raport cu așteptările oamenilor. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Real Media.
16:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: Americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # UNIMEDIA
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie digi24.ro.
15:30
(video) „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, luminează-le mintea”. Arhiepiscopul Petru, pe pragul bisericii de la Călărași, cu ușa blocată de polițiști. Unii își trag masca pe față # UNIMEDIA
Tensiunile revin în satul Dereneu, raionul Călărași, unde accesul în biserica „Adormirea Maicii Domnului” rămâne blocat. Duminică, mai mulți credincioși, împreună cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au fost lăsați să intre în lăcaș, fiind opriți de oamenii legii. Din acest motiv, Sfânta Liturghie a fost oficiată în curtea bisericii, anunță Episcopia pe rețelele de socializare. Până la această oră, Poliția nu ne-a oferit o reacție oficială pe caz.
15:10
Luptătorul moldovean Vitalie Eriomenco a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere la primul concurs al anului din categoria UWW Ranking Series. Competiția a avut loc la Zagreb, Croația, anunță Clubul Sportiv Heracle.
15:00
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la aceeași masă, în 2015 # UNIMEDIA
O fotografie apărută în dosarele Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, arată o cină din 2015 la care au participat unii dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, scrie adevărul.ro.
14:40
Gata cu online-ul: Elevii din capitală revin, de mâine, la lecții cu prezența fizică. Anunțul Primăriei Chișinău # UNIMEDIA
Elevii din capitală revin la școală cu prezență fizică începând de mâine, 9 februarie, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, cursurile s-au desfășurat în format online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău.
Acum 8 ore
14:10
(video) De la oferta de 40% acțiuni pentru Filat, în mâinile lui Plahotniuc. Cum a fost preluată Publika TV de fostul lider PDM: „Am plătit salarii, apoi m-am trezit că politica editorială era împotriva mea” # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a relatat circumstanțele în care Publika TV a ajuns sub controlul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, inițiativa lansării postului televiziunii i-a aparținut omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi propus ex-premierului un pachet de 40% din acțiuni. „Eu nu am avut acționariat în instituții media. Ăsta este un principiu al meu”, a declarat acesta la „Culisele Arenelor”.
13:40
Misterul râului care curge „în sus” și sfidează legile fizicii. Ce a descoperit o echipă de cercetători # UNIMEDIA
De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii, scrie protv.ro.
13:10
Facturi mari și negocieri eșuate cu FMI. Ceban: „În primele 100 de zile, Guvernul Munteanu, propus de PAS, s-a dovedit a fi încă un Executiv slab din istoria țării” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un val de critici la adresa Executivului condus de Alexandru Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de activitate. „Acest Guvern nu doar că nu a reușit să soluționeze niciuna dintre problemele serioase cu care se confruntă oamenii și țara, ci chiar le-a agravat”, a scris edilul pe rețele.
13:00
O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul # UNIMEDIA
O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
12:10
Scandal pe lotul RM la Jocurile Olimpice de iarnă. Gheorghiu: „Maia Sandu, care sunt criteriile după care unii ruși nu sunt lăsați să participe la competițiile din țară, dar altora li se dă cetățenie și ne reprezintă la JO?!” # UNIMEDIA
Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, critică dur modul în care a fost format lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acesta susține că patru din cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la competiție sunt de origine rusă. „Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiștii olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”, se arată în postare.
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # UNIMEDIA
Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori distrug capturile pescarilor și pun în pericol patrimoniul gastronomic al zonei, potrivit EuroNews.com, citată de hotnews.ro.
11:10
Doliu în presa moldovenească. A murit fotojurnalistul Valerie Volontir: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # UNIMEDIA
Fotojurnalistul Valerie Volontir a trecut în neființă. Despre aceasta a anunțat Ministerul Culturii, care a adresat condoleanțe familiei îndoliate.
11:00
(video) Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale # UNIMEDIA
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein. Anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea de 9 august 2019 au observat o „siluetă îmbrăcată în portocaliu” urcând scările către etajul unde se afla celula izolată și încuiată a miliardarului, la ora 22:39. scrie adevărul.ro.
10:10
(video) Chișinăul de altădată: O călătorie vizuală în epoca lui Schmidt și Bernardazzi, la „Istorii urbane”. Vezi cum arăta orașul înainte de asfalt și clădiri moderne # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat o nouă ediție a proiectului „Chișinăul meu. Istorii urbane”, dedicată orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În cadrul proiectului, mai multe fotografii de epocă au fost readuse la viață. Printre reperele istorice prezentate se numără Biserica „Constantin și Elena”, Soborul Vechi, Muzeul de Istorie și Piața Veche, pe locul căreia se află în prezent Maternitatea nr. 2.
10:00
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # UNIMEDIA
Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a anunțat serviciul de salvare montană, conform Reuters, citată de hotnews.ro.
09:10
Pe 8 februarie, abolirea robiei în Țara Românească și recunoașterea independenței României de către marile puteri europene au marcat transformări esențiale.
09:10
(video) „Numirile politice sunt obișnuite”. Maia Sandu, despre desemnarea lui Petru Frunze, ex-deputat PAS, ambasador în China: Sper că va învăța chineza # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.
09:00
Leii primesc vești bune, iar Fecioarele întâlnesc dragostea în forme neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, care reflectă arhetipurile astrologice specifice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
08:30
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără precipitații semnificative, iar temperaturile vor fi apropiate de pragul înghețului pe parcursul zilei.
Ieri
20:10
(video) „3 ani de la noua mea viață”. Marcela Paladi, mesaj răvășitor după accidentul care lăsat fără picioare: „Mulțumesc că ați crezut în mine” # UNIMEDIA
19:50
„Multă sănătate, bucurie și căldură sufletească”. Zinaida Greceanîi, omagiată astăzi: Ce mesaj i-a transmis Igor Dodon de jubileu # UNIMEDIA
Zinaida Greceanîi, președinta de onoare a Partidului Socialiștilor, este omagiată astăzi, 7 februarie. Cu acest prilej, fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare publicat pe rețele.
19:40
(video) „E firesc”. Grosu, după ce 14 deputați aleși pe lista PAS au renunțat la mandate în doar câteva luni: Cu Nichita am discutat mult. A fost o decizie asumată # UNIMEDIA
14 deputați PAS și-au depus mandatele, unii alegând să meargă în Guvern, alții revenind în domeniile lor, iar un caz special este cel al Anastasiei Nichita, care a renunțat la Parlament pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice, spune liderul Legislativului, Igor Grosu. Astfel, speakerul a încercat să explice plecările de pe listă din ultimele 3 luni.
19:20
Programul cu care vrea opoziția să îl înlăture pe Viktor Orban de la putere. Printre măsuri, o taxă pe avere și trecerea la moneda euro # UNIMEDIA
Tisza, partid de opoziție condus de un fost apropiat al guvernului Viktor Orban, a publicat sâmbătă un program electoral de 240 de pagini, iar printre acțiunile promovate se numără o taxă pe avere, trecerea la moneda euro și ancorarea fermă a Ungariei în UE și NATO, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
18:50
(stop cadru) Catlabuga: Exportul de ouă în UE a ajuns la 262 mii bucăți, cu valoarea de 61 mil. $: „232 dolari unul?” # UNIMEDIA
Exportul de ouă din Moldova către Uniunea Europeană a ajuns, în 2025, la 262.000 de bucăți, cu o valoare totală de circa 61 milioane de dolari, declară ministra Agriculturii, Catlabuga.
18:30
Jana Brejchova, Regina din „Arabela”, s-a stins din viață: Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # UNIMEDIA
Actrița cehă Jana Brejchova, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei din Europa Centrală și cunoscută publicului pentru rolul Reginei din celebrul serial „Arabela”, a murit la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, informează DPA, citat de Agerpres. Considerată un simbol al filmului cehoslovac și supranumită „Brigitte Bardot a Cehiei”, artista a marcat generații întregi prin talentul și farmecul său, lăsând în urmă o carieră impresionantă și zeci de roluri memorabile, scrie observatornews.ro.
18:10
(video) Emoții și culoare în Parlament. Nouă deputate au primit câte un buchet de flori de la Renato Usatîi la ședință: „Declar 2026 - Anul Florilor” # UNIMEDIA
Într-un gest discret, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a surprins nouă deputate din Parlament, care și-au sărbătorit zilele de naștere între ședințele plenare recente. Fiecare a primit câte un buchet mare de flori, iar Usatîi le-a transmis urări de bine: „Să aveți numai emoții pozitive!”. În glumă, acesta a propus ca anul 2026 să fie declarat „Anul Florilor”.
17:50
(video) Botgros nu pleacă din Parlament. Grosu: Nu dă voie la nimeni să-i ia vioara din mână, nici mie. I-am zis: Maestre, eu o am pe a mea # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a pus capăt speculațiilor legate de o eventuală plecare a maestrului Nicolae Botgros din Legislativ, confirmând că acesta va rămâne deputat.
17:30
Zelenski: Rusia a propus SUA „Pachetul Dmitriev”, un acord bilateral în valoare de 12 trilioane de dolari # UNIMEDIA
Statele Unite și Rusia ar putea încheia acorduri bilaterale care vizează Ucraina, fără implicarea Kievului, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unui briefing susținut la Kiev. Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, existența unei presupuse înțelegeri economice de amploare între SUA și Rusia, așa-numitul „Pachet Dmitriev”, evaluat la 12 trilioane de dolari, scrie observatornews.ro.
17:10
(foto) „E puternic”. Fiica mai mare a lui Dorin Damir, reacție după condamnarea tatălui la închisoare. Ce fotografie a publicat influencerița # UNIMEDIA
Fiica mai mare a lui Dorin Damir, Gabriela Damir, a reacționat public pentru prima dată după ce tatăl său a fost condamnat, pe 19 ianuarie, la 3 ani de închisoare.
16:50
(video 18+) Război total într-un complex de nudiști din California: Locatarii, lăsați fără curent pentru că au refuzat să se îmbrace # UNIMEDIA
Mai mulți rezidenți ai unui complex de nudiști din California trec prin momente dificile după ce proprietarii terenului le-ar fi tăiat energia electrică, drept pedeapsă pentru că au refuzat să respecte ordinul de a purta haine, scrie adevarul.ro.
16:20
(stop cadru) „Procurorii, pentru prima dată în istorie, nu au inițiat niciun dosar pe exponenții guvernării”. Maia Sandu: Și?! # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat scurt informația potrivit căreia procurorii, pentru prima dată în istorie, nu au inițiat niciun dosar împotriva exponenților guvernării.
16:00
„Astăzi nu se termină doar o emisiune”. Cătălin Măruță a încheiat în lacrimi ultima ediție pentru ProTV: „Voi rămâne întotdeauna prietenul vostru!” # UNIMEDIA
Emisiunea „La Măruță”, s-a încheiat oficial vineri, 6 februarie 2026, după 18 ani de emisie la PRO TV. Ultima ediție a început cu un monolog special al lui Cătălin Măruță, în care prezentatorul a amintit despre începuturile emisiunii din 2007 și a spus cât de mult a însemnat pentru el cei aproape douăzeci de ani petrecuți în fața camerelor de filmat, alături de echipa lui de „nota 10”, scrie protv.ro.
15:30
Moldova, sub asediul iernii: Cod Galben de ghețuș, urmat de un val de frig. Meteorologii anunță scădere a temperaturii cu 5–7°C # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de scădere a temperaturii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
15:20
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor: „Vor face presiuni” # UNIMEDIA
Washingtonul dorește ca Moscova și Kievul să găsească cât mai rapid o soluție pentru a pune capăt războiului, cel mai mare de după al Doilea Război Mondial, și a înaintat și un termen, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, citat de hotnews.ro.
14:50
(foto) Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina: Cine a purtat drapelul # UNIMEDIA
Sportivii din Republica Moldova au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, desfășurată în mai multe locații din nordul Italiei.
14:10
(video) „Ca o poveste!” O instrumentistă din Chișinău, a făcut senzație la Românii au talent, cântând la fierăstrău: „Ai dat grație acestui obiect care e destul de agresiv” # UNIMEDIA
Larisa Dascăl, o talentată instrumentistă originară din Chișinău, a făcut senzație la Românii au talent, impresionând juriul și publicul prin interpretarea ei la fierăstrău muzical, transmite protv.ro.
13:30
„Absolut josnic!” Donald Trump a șters clipul făcut cu AI în care soții Obama erau înfățișați ca maimuțe. Explicația Casei Albe # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a șters videoclipul de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC, citat de digi24.ro.
13:10
(video) Scandal la nivel înalt. Maia Sandu, acuzată de fals, după declarațiile pe linia electrică Chișinău-Vulcănești. Companiile vizate cer dezmințiri publice de la președintă # UNIMEDIA
Linia electrică Vulcănești–Chișinău este finalizată și testată, dar nu poate fi pusă în funcțiune din „cauza întârzierilor la două stații de monitorizare”, declară președinta Maia Sandu, care denunță reținerile, dar compania Turbo Energy Power dezminte declarațiile și o acuză pe președintă de „fals”.
12:50
Dmitri Torner, la deschiderea Olimpiadei de Iarnă din Italia: Ştiu nu din auzite despre munca şi efortul enorm pe care l-au depus sportivii noștri # UNIMEDIA
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov şi Mihail Usov; schiorii Elizaveta Hlusovici şi Iulian Luchin”, transmite tribuna.md.
