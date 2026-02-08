Misterul râului care curge „în sus” și sfidează legile fizicii. Ce a descoperit o echipă de cercetători
De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii, scrie protv.ro.
• • •
Acum o oră
13:10
Facturi mari și negocieri eșuate cu FMI. Ceban: „În primele 100 de zile, Guvernul Munteanu, propus de PAS, s-a dovedit a fi încă un Executiv slab din istoria țării” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un val de critici la adresa Executivului condus de Alexandru Munteanu, la împlinirea a 100 de zile de activitate. „Acest Guvern nu doar că nu a reușit să soluționeze niciuna dintre problemele serioase cu care se confruntă oamenii și țara, ci chiar le-a agravat”, a scris edilul pe rețele.
Acum 2 ore
13:00
O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul # UNIMEDIA
O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există, scrie adevărul.ro.
12:10
Scandal pe lotul RM la Jocurile Olimpice de iarnă. Gheorghiu: „Maia Sandu, care sunt criteriile după care unii ruși nu sunt lăsați să participe la competițiile din țară, dar altora li se dă cetățenie și ne reprezintă la JO?!” # UNIMEDIA
Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, critică dur modul în care a fost format lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acesta susține că patru din cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la competiție sunt de origine rusă. „Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiștii olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”, se arată în postare.
Acum 4 ore
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # UNIMEDIA
Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori distrug capturile pescarilor și pun în pericol patrimoniul gastronomic al zonei, potrivit EuroNews.com, citată de hotnews.ro.
11:10
Doliu în presa moldovenească. A murit fotojurnalistul Valerie Volontir: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # UNIMEDIA
Fotojurnalistul Valerie Volontir a trecut în neființă. Despre aceasta a anunțat Ministerul Culturii, care a adresat condoleanțe familiei îndoliate.
11:00
(video) Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale # UNIMEDIA
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein. Anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea de 9 august 2019 au observat o „siluetă îmbrăcată în portocaliu” urcând scările către etajul unde se afla celula izolată și încuiată a miliardarului, la ora 22:39. scrie adevărul.ro.
10:10
(video) Chișinăul de altădată: O călătorie vizuală în epoca lui Schmidt și Bernardazzi, la „Istorii urbane”. Vezi cum arăta orașul înainte de asfalt și clădiri moderne # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat o nouă ediție a proiectului „Chișinăul meu. Istorii urbane”, dedicată orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În cadrul proiectului, mai multe fotografii de epocă au fost readuse la viață. Printre reperele istorice prezentate se numără Biserica „Constantin și Elena”, Soborul Vechi, Muzeul de Istorie și Piața Veche, pe locul căreia se află în prezent Maternitatea nr. 2.
Acum 6 ore
10:00
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # UNIMEDIA
Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a anunțat serviciul de salvare montană, conform Reuters, citată de hotnews.ro.
09:10
Pe 8 februarie, abolirea robiei în Țara Românească și recunoașterea independenței României de către marile puteri europene au marcat transformări esențiale.
09:10
(video) „Numirile politice sunt obișnuite”. Maia Sandu, despre desemnarea lui Petru Frunze, ex-deputat PAS, ambasador în China: Sper că va învăța chineza # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.
09:00
Leii primesc vești bune, iar Fecioarele întâlnesc dragostea în forme neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, care reflectă arhetipurile astrologice specifice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
08:30
Acum 8 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără precipitații semnificative, iar temperaturile vor fi apropiate de pragul înghețului pe parcursul zilei.
Acum 24 ore
20:10
(video) „3 ani de la noua mea viață”. Marcela Paladi, mesaj răvășitor după accidentul care lăsat fără picioare: „Mulțumesc că ați crezut în mine” # UNIMEDIA
Marcela Paladi, care a devenit un exemplu de forță și putere, după ce a fost rănită grav în accidentul teribil pe viaductul din Chișinău în noaptea de 5 spre 6 februarie 2023, a venit cu un mesaj răvășitor la 3 ani de la nenorocire. Tânăra rămasă fără picioare a publicat un filmuleț, în care a arătat calea sa „presărată cu durere și suferință, dar iluminată de speranță și determinare”. „Mulțumesc că ați crezut în mine”, a scris aceasta.
19:50
„Multă sănătate, bucurie și căldură sufletească”. Zinaida Greceanîi, omagiată astăzi: Ce mesaj i-a transmis Igor Dodon de jubileu # UNIMEDIA
Zinaida Greceanîi, președinta de onoare a Partidului Socialiștilor, este omagiată astăzi, 7 februarie. Cu acest prilej, fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare publicat pe rețele.
19:40
(video) „E firesc”. Grosu, după ce 14 deputați aleși pe lista PAS au renunțat la mandate în doar câteva luni: Cu Nichita am discutat mult. A fost o decizie asumată # UNIMEDIA
14 deputați PAS și-au depus mandatele, unii alegând să meargă în Guvern, alții revenind în domeniile lor, iar un caz special este cel al Anastasiei Nichita, care a renunțat la Parlament pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice, spune liderul Legislativului, Igor Grosu. Astfel, speakerul a încercat să explice plecările de pe listă din ultimele 3 luni.
19:20
Programul cu care vrea opoziția să îl înlăture pe Viktor Orban de la putere. Printre măsuri, o taxă pe avere și trecerea la moneda euro # UNIMEDIA
Tisza, partid de opoziție condus de un fost apropiat al guvernului Viktor Orban, a publicat sâmbătă un program electoral de 240 de pagini, iar printre acțiunile promovate se numără o taxă pe avere, trecerea la moneda euro și ancorarea fermă a Ungariei în UE și NATO, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
18:50
(stop cadru) Catlabuga: Exportul de ouă în UE a ajuns la 262 mii bucăți, cu valoarea de 61 mil. $: „232 dolari unul?” # UNIMEDIA
Exportul de ouă din Moldova către Uniunea Europeană a ajuns, în 2025, la 262.000 de bucăți, cu o valoare totală de circa 61 milioane de dolari, declară ministra Agriculturii, Catlabuga.
18:30
Jana Brejchova, Regina din „Arabela”, s-a stins din viață: Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # UNIMEDIA
Actrița cehă Jana Brejchova, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei din Europa Centrală și cunoscută publicului pentru rolul Reginei din celebrul serial „Arabela”, a murit la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, informează DPA, citat de Agerpres. Considerată un simbol al filmului cehoslovac și supranumită „Brigitte Bardot a Cehiei”, artista a marcat generații întregi prin talentul și farmecul său, lăsând în urmă o carieră impresionantă și zeci de roluri memorabile, scrie observatornews.ro.
18:10
(video) Emoții și culoare în Parlament. Nouă deputate au primit câte un buchet de flori de la Renato Usatîi la ședință: „Declar 2026 - Anul Florilor” # UNIMEDIA
Într-un gest discret, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a surprins nouă deputate din Parlament, care și-au sărbătorit zilele de naștere între ședințele plenare recente. Fiecare a primit câte un buchet mare de flori, iar Usatîi le-a transmis urări de bine: „Să aveți numai emoții pozitive!”. În glumă, acesta a propus ca anul 2026 să fie declarat „Anul Florilor”.
17:50
(video) Botgros nu pleacă din Parlament. Grosu: Nu dă voie la nimeni să-i ia vioara din mână, nici mie. I-am zis: Maestre, eu o am pe a mea # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a pus capăt speculațiilor legate de o eventuală plecare a maestrului Nicolae Botgros din Legislativ, confirmând că acesta va rămâne deputat.
17:30
Zelenski: Rusia a propus SUA „Pachetul Dmitriev”, un acord bilateral în valoare de 12 trilioane de dolari # UNIMEDIA
Statele Unite și Rusia ar putea încheia acorduri bilaterale care vizează Ucraina, fără implicarea Kievului, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unui briefing susținut la Kiev. Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, existența unei presupuse înțelegeri economice de amploare între SUA și Rusia, așa-numitul „Pachet Dmitriev”, evaluat la 12 trilioane de dolari, scrie observatornews.ro.
17:10
(foto) „E puternic”. Fiica mai mare a lui Dorin Damir, reacție după condamnarea tatălui la închisoare. Ce fotografie a publicat influencerița # UNIMEDIA
Fiica mai mare a lui Dorin Damir, Gabriela Damir, a reacționat public pentru prima dată după ce tatăl său a fost condamnat, pe 19 ianuarie, la 3 ani de închisoare.
16:50
(video 18+) Război total într-un complex de nudiști din California: Locatarii, lăsați fără curent pentru că au refuzat să se îmbrace # UNIMEDIA
Mai mulți rezidenți ai unui complex de nudiști din California trec prin momente dificile după ce proprietarii terenului le-ar fi tăiat energia electrică, drept pedeapsă pentru că au refuzat să respecte ordinul de a purta haine, scrie adevarul.ro.
16:20
(stop cadru) „Procurorii, pentru prima dată în istorie, nu au inițiat niciun dosar pe exponenții guvernării”. Maia Sandu: Și?! # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat scurt informația potrivit căreia procurorii, pentru prima dată în istorie, nu au inițiat niciun dosar împotriva exponenților guvernării.
16:00
„Astăzi nu se termină doar o emisiune”. Cătălin Măruță a încheiat în lacrimi ultima ediție pentru ProTV: „Voi rămâne întotdeauna prietenul vostru!” # UNIMEDIA
Emisiunea „La Măruță”, s-a încheiat oficial vineri, 6 februarie 2026, după 18 ani de emisie la PRO TV. Ultima ediție a început cu un monolog special al lui Cătălin Măruță, în care prezentatorul a amintit despre începuturile emisiunii din 2007 și a spus cât de mult a însemnat pentru el cei aproape douăzeci de ani petrecuți în fața camerelor de filmat, alături de echipa lui de „nota 10”, scrie protv.ro.
15:30
Moldova, sub asediul iernii: Cod Galben de ghețuș, urmat de un val de frig. Meteorologii anunță scădere a temperaturii cu 5–7°C # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de scădere a temperaturii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
15:20
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor: „Vor face presiuni” # UNIMEDIA
Washingtonul dorește ca Moscova și Kievul să găsească cât mai rapid o soluție pentru a pune capăt războiului, cel mai mare de după al Doilea Război Mondial, și a înaintat și un termen, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, citat de hotnews.ro.
14:50
(foto) Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina: Cine a purtat drapelul # UNIMEDIA
Sportivii din Republica Moldova au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, desfășurată în mai multe locații din nordul Italiei.
14:10
(video) „Ca o poveste!” O instrumentistă din Chișinău, a făcut senzație la Românii au talent, cântând la fierăstrău: „Ai dat grație acestui obiect care e destul de agresiv” # UNIMEDIA
Larisa Dascăl, o talentată instrumentistă originară din Chișinău, a făcut senzație la Românii au talent, impresionând juriul și publicul prin interpretarea ei la fierăstrău muzical, transmite protv.ro.
Ieri
13:30
„Absolut josnic!” Donald Trump a șters clipul făcut cu AI în care soții Obama erau înfățișați ca maimuțe. Explicația Casei Albe # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a șters videoclipul de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC, citat de digi24.ro.
13:10
(video) Scandal la nivel înalt. Maia Sandu, acuzată de fals, după declarațiile pe linia electrică Chișinău-Vulcănești. Companiile vizate cer dezmințiri publice de la președintă # UNIMEDIA
Linia electrică Vulcănești–Chișinău este finalizată și testată, dar nu poate fi pusă în funcțiune din „cauza întârzierilor la două stații de monitorizare”, declară președinta Maia Sandu, care denunță reținerile, dar compania Turbo Energy Power dezminte declarațiile și o acuză pe președintă de „fals”.
12:50
Dmitri Torner, la deschiderea Olimpiadei de Iarnă din Italia: Ştiu nu din auzite despre munca şi efortul enorm pe care l-au depus sportivii noștri # UNIMEDIA
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi de preşedinte al Asociaţiei Sporturilor de Iarnă, a participat ieri la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia, „alături de minunaţii noştri sportivi, care ne vor reprezenta ţara la acest grandios eveniment sportiv: biatloniştii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov şi Mihail Usov; schiorii Elizaveta Hlusovici şi Iulian Luchin”, transmite tribuna.md.
12:40
Tragedie în familia lui Lil Jon: Fiul rapperului, găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta. Era dat dispărut de câteva zile # UNIMEDIA
Nathan Smith, 27 de ani, cunoscut profesional ca DJ Young Slade și fiul rapperului Lil Jon, a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia, scrie adevarul.ro.
12:20
„Hai, Moldova!” Premierul Munteanu le-a urat succes sportivilor, în seara deschiderii Jocurilor Olimpice: Îi așteptăm acasă # UNIMEDIA
În seara deschiderii Jocurilor Olimpice, prim-ministrul Alexandru Munteanu le-a transmis sportivilor moldoveni un mesaj de încurajare. „Hai, Moldova!”, a scris premierul pe rețele.
11:50
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm şi să facem lucrurile cum trebuie” # UNIMEDIA
Soții Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor, scrie adevarul.ro.
11:30
Drona depistată la rochia este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă. Cetățenii, rugați de Poliție să nu se apropie # UNIMEDIA
Oamenii legii anunță că, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozivă a Poliției s-a stabilit că drona este de model Gerbera, fără încărcătură explozivă.
11:10
(video) „Ești absolut adorabil”. Teodor Copăceanu, micuțul de 3 ani din Moldova, care a topit inimile la Românii au talent: „Vreau să fiu artist!” # UNIMEDIA
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său, transmite protv.ro.
10:50
Leii vor avea mai mult succes astăzi, iar nativii Berbec se confruntă cu dileme interioare: Află cum să le depășești # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate, ghidându-vă spre cunoașterea de sine.
10:40
(video) Serviciile municipale intervin continuu pentru combaterea poleiului. Ceban: Drumurile sunt practicabile, troleibuzele circulă fără probleme # UNIMEDIA
Serviciile municipale din Chișinău continuă intervențiile pe străzile capitalei, în contextul condițiilor meteo dificile. Potrivit primarului Ion Ceban, echipele sunt mobilizate în teren și lucrează fără întrerupere pentru menținerea carosabilelor practicabile.
10:30
(video) Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume: Are 118 turiști la un localnic # UNIMEDIA
Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume se află în Thailanda și este tot mai căutată de turiști. Stațiunea Phuket înregistrează un număr impresionant de 118 turiști la fiecare localnic, ceea ce o plasează în fruntea clasamentului global al celor mai supraaglomerate locații turistice, scrie adevarul.ro.
09:50
(foto) Au lăsat armele și furtunul pentru lopeți. Forțele de ordine și salvatorii, mobilizați pentru curățarea zăpezii și ghețușului. Ceban: Așa trebuie să lucrăm, umăr la umăr # UNIMEDIA
Militari, polițiști, carabinieri și pompieri au fost mobilizați începând cu ora 7:00 pentru a interveni la curățarea trotuarelor și a principalelor căi de acces din mai multe localități ale țării. Acțiunile au loc în municipiile Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul, dar și în alte zone, în funcție de necesități. „Așa trebuie să conlucrăm, umăr la umăr când este nevoie, aici și în toată țara”, a declarat Ion Ceban în teren.
09:40
(video) JD Vance, huiduit la Jocurile Olimpice de iarnă, în timpul Paradei Națiunilor. Reacția lui Trump # UNIMEDIA
Vicepreședintele SUA JD Vance, care a reprezentat țara în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor, scrie adevarul.ro.
09:20
(video) „Ne vedem în teren”. Ceban, apel către autorități, pentru a face față vremii extreme: Toți locuim în acest oraș, haideți să ne unim forțele # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel public către conducerea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrului de Gestionare a Crizelor, solicitând intervenții comune pentru asigurarea siguranței cetățenilor, în contextul condițiilor meteorologice dificile din ultimele săptămâni. „Toți locuim în acest oraș, haideți să ne unim forțele”, a declarat Ion Ceban.
09:10
Pe 7 februarie, Leon I a fost încoronat împărat bizantin și s-a semnat un tratat de pace între Moldova și Polonia.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu cerul acoperit pe parcursul întregii zile și fără precipitații semnificative.
08:30
6 februarie 2026
21:20
(video) „Dumnezeu să te țină în lumină, copil nevinovat”. Jale mare la Strășeni: Băiatul de 14 ani, lovit mortal de un Mercedes, petrecut pe ultimul drum # UNIMEDIA
Durere fără margini la Strășeni, unde băiatul de doar 14 ani, lovit mortal de un Mercedes pe 2 februarie, a fost petrecut pe ultimul drum. Rudele, prietenii și localnicii s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la adolescent, iar mesajele sfâșietoare au împânzit rețelele după înmormântare.
20:50
Carambol în sectorul Buiucani al capitalei: mai multe mașini s-au lovit, după ce au derapat pe o stradă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
