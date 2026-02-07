„Astăzi nu se termină doar o emisiune”. Cătălin Măruță a încheiat în lacrimi ultima ediție pentru ProTV: „Voi rămâne întotdeauna prietenul vostru!”

15:20

Au sărit scântei între liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc și deputatul PAS Lilian Carp, în ședința de ieri a Parlamentului. După ce alesul din opoziție i-a imputat celui din majoritatea parlamentară că „a slujit toate regimurile și acum iese și dă lecții”, Carp a venit cu replică: „Acesta e profesor de geografie, dar dacă îl întrebi repede să facă diferența între meridiană și paralelă, el nu o poate face. Un mincinos clasic”.