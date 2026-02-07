Jana Brejchova, Regina din „Arabela”, s-a stins din viață: Legendara actriţă cehă avea 86 de ani

15:50

Președinta Maia Sandu a venit cu un comentariu la raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, potrivit căruia, Comisia Europeană ar fi influențat alegerile prezidențiale din Moldova și din alte state, prin cenzură online, „„Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false, boți și tot felul de alte chestii. Înțeleg că platformele vor să nu existe nicio reglementare, să nu le spună nimeni nimic, să facă bani și de la cei care finanțează armate de boți și ferme de boți și ce vreți. Pentru ei banul contează”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.