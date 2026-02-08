(video) „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, luminează-le mintea”. Arhiepiscopul Petru, pe pragul bisericii de la Călărași, cu ușa blocată de polițiști. Unii își trag masca pe față

12:10

Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, critică dur modul în care a fost format lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acesta susține că patru din cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la competiție sunt de origine rusă. „Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiștii olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”, se arată în postare.