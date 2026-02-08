Scandal pe lotul RM la Jocurile Olimpice de iarnă. Gheorghiu: „Maia Sandu, care sunt criteriile după care unii ruși nu sunt lăsați să participe la competițiile din țară, dar altora li se dă cetățenie și ne reprezintă la JO?!”

Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, critică dur modul în care a fost format lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acesta susține că patru din cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la competiție sunt de origine rusă. „Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiștii olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”, se arată în postare.

