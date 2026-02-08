File din trecut: Triumful lui Cuza în București, începutul unificării românilor

18:10

Ferma fondată de ministra Agriculturii, Ludmila Calabuga, și care a avut parte de subvenții generoase din partea statului, pe parcursul mai multor ani, a ajuns subiect de discuție la ședința Parlamentului din 5 februarie. „Personal insist să facem comisie să venim să vizităm ferma, care are cifra de afaceri mai mică decât profitul anual. Este imposibil, 4-5 milioane cifra de afaceri și 6 milioane profit”, a menționat Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare agricultură. „Toate subvențiile au fost obținute în cadrul legal”, a spus, la rândul său, Catlabuga.