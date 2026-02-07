(video) „Ești absolut adorabil”. Teodor Copăceanu, micuțul de 3 ani din Moldova, care a topit inimile la Românii au talent: „Vreau să fiu artist!”
UNIMEDIA, 7 februarie 2026 11:10
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său, transmite protv.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
11:10
(video) „Ești absolut adorabil”. Teodor Copăceanu, micuțul de 3 ani din Moldova, care a topit inimile la Românii au talent: „Vreau să fiu artist!” # UNIMEDIA
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său, transmite protv.ro.
Acum o oră
10:50
Leii vor avea mai mult succes astăzi, iar nativii Berbec se confruntă cu dileme interioare: Află cum să le depășești # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate, ghidându-vă spre cunoașterea de sine.
10:40
(video) Serviciile municipale intervin continuu pentru combaterea poleiului. Ceban: Drumurile sunt practicabile, troleibuzele circulă fără probleme # UNIMEDIA
Serviciile municipale din Chișinău continuă intervențiile pe străzile capitalei, în contextul condițiilor meteo dificile. Potrivit primarului Ion Ceban, echipele sunt mobilizate în teren și lucrează fără întrerupere pentru menținerea carosabilelor practicabile.
10:30
(video) Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume: Are 118 turiști la un localnic # UNIMEDIA
Cea mai aglomerată destinație de vacanță din lume se află în Thailanda și este tot mai căutată de turiști. Stațiunea Phuket înregistrează un număr impresionant de 118 turiști la fiecare localnic, ceea ce o plasează în fruntea clasamentului global al celor mai supraaglomerate locații turistice, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
09:50
(foto) Au lăsat armele și furtunul pentru lopeți. Forțele de ordine și salvatorii, mobilizați pentru curățarea zăpezii și ghețușului. Ceban: Așa trebuie să lucrăm, umăr la umăr # UNIMEDIA
Militari, polițiști, carabinieri și pompieri au fost mobilizați începând cu ora 7:00 pentru a interveni la curățarea trotuarelor și a principalelor căi de acces din mai multe localități ale țării. Acțiunile au loc în municipiile Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul, dar și în alte zone, în funcție de necesități. „Așa trebuie să conlucrăm, umăr la umăr când este nevoie, aici și în toată țara”, a declarat Ion Ceban în teren.
09:40
(video) JD Vance, huiduit la Jocurile Olimpice de iarnă, în timpul Paradei Națiunilor. Reacția lui Trump # UNIMEDIA
Vicepreședintele SUA JD Vance, care a reprezentat țara în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
09:20
(video) „Ne vedem în teren”. Ceban, apel către autorități, pentru a face față vremii extreme: Toți locuim în acest oraș, haideți să ne unim forțele # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel public către conducerea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrului de Gestionare a Crizelor, solicitând intervenții comune pentru asigurarea siguranței cetățenilor, în contextul condițiilor meteorologice dificile din ultimele săptămâni. „Toți locuim în acest oraș, haideți să ne unim forțele”, a declarat Ion Ceban.
09:10
Pe 7 februarie, Leon I a fost încoronat împărat bizantin și s-a semnat un tratat de pace între Moldova și Polonia.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu cerul acoperit pe parcursul întregii zile și fără precipitații semnificative.
08:30
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate, ghidându-vă spre cunoașterea de sine.
Acum 24 ore
21:20
(video) „Dumnezeu să te țină în lumină, copil nevinovat”. Jale mare la Strășeni: Băiatul de 14 ani, lovit mortal de un Mercedes, petrecut pe ultimul drum # UNIMEDIA
Durere fără margini la Strășeni, unde băiatul de doar 14 ani, lovit mortal de un Mercedes pe 2 februarie, a fost petrecut pe ultimul drum. Rudele, prietenii și localnicii s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la adolescent, iar mesajele sfâșietoare au împânzit rețelele după înmormântare.
20:50
Carambol în sectorul Buiucani al capitalei: mai multe mașini s-au lovit, după ce au derapat pe o stradă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
20:10
„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA # UNIMEDIA
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie” al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens, a diplomatului Sean Smith și a foștilor membri Navy SEAL Glen Doherty și Tyrone Woods, scrie hotnews.ro.
20:00
Olimpiadele școlare, amânate din cauza vremii. MEC anunță noi date la competițiile programate pentru acest weekend # UNIMEDIA
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 6 - 9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI), au decis ca olimpiadele raionale/municipale/zonale planificate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026 să fie transferate pentru zilele de joi, 12 februarie și vineri, 13 februarie.
19:40
MAE, cu reacție după depistarea unei drone la Drochia: „Orice încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă” # UNIMEDIA
În urma depistării unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor, se arată într-un comentariu.
19:20
(video) „Rămâneți în siguranță, nu porniți la drum dacă nu este necesar”. Ion Ceban, apel către cetățeni, în contextul prelungirii Codului Galben de polei și ghețuș # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un apel către cetățeni, în contextul prelungirii Codului Galben de polei și ghețuș pe întreg teritoriul țării. Edilul îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale și să manifeste maximă prudență, avertizând că drumurile rămân periculoase din cauza condițiilor meteo dificile.
19:00
Ultima oră! O dronă, depistată în apropierea unui sat din raionul Drochia: Zona a fost securizată de poliție # UNIMEDIA
Poliția din raionul Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. La fața locului au intervenit imediat forțele de ordine, care au izolat perimetrul pentru a preveni orice risc, anunță oamenii legii.
18:50
Ultima oră! O dronă, depistată lângă un sat din raionul Drochia: Zona a fost securizată de poliție # UNIMEDIA
Poliția din raionul Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. La fața locului au intervenit imediat forțele de ordine, care au izolat perimetrul pentru a preveni orice risc, anunță oamenii legii.
18:40
(video) O grenadă, aruncată de indivizi necunoscuți într-un salon de înfrumuseţare din Franța. Explozia a făcut mai multe victime, printre care și un copil de 5 ani # UNIMEDIA
Cel puţin şase persoane au fost rănite vineri într-un salon de înfrumuseţare din Grenoble după ce indivizi neidentificaţi au aruncat o grenadă în interior, relatează BFMTV, care citează surse din poliţie, scrie adevarul.ro.
18:10
Transportul „verde” câștigă teren: Peste 87 000 de mașini electrice și hibride înregistrate în Moldova # UNIMEDIA
Peste 87 000 de autovehicule electrice și hibride au fost înregistrate în Republica Moldova din 2018 până la sfârșitul anului 2025, arată datele Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), prelucrate pe baza informațiilor Agenției Servicii Publice.
18:10
(video) „Puneți gard, doamna ministră, să vă apărați.” Ivanov, către Catlabuga: Insist să facem comisie să vă vizităm ferma. 5 mil. cifra de afaceri și 6 mil. profit e imposibil # UNIMEDIA
Ferma fondată de ministra Agriculturii, Ludmila Calabuga, și care a avut parte de subvenții generoase din partea statului, pe parcursul mai multor ani, a ajuns subiect de discuție la ședința Parlamentului din 5 februarie. „Personal insist să facem comisie să venim să vizităm ferma, care are cifra de afaceri mai mică decât profitul anual. Este imposibil, 4-5 milioane cifra de afaceri și 6 milioane profit”, a menționat Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare agricultură. „Toate subvențiile au fost obținute în cadrul legal”, a spus, la rândul său, Catlabuga.
17:50
Șoferul unui autocar Moldova-Italia, prins cu zeci de sticle de alcool ascunse în bagaj, la Vama Albița: A rămas fără băutură, dar va plăti și amendă # UNIMEDIA
Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, la controlul de frontieră, în bagajele personale ale șoferului unui autocar care se îndrepta spre Italia, 51 de litri de băuturi alcoolice, cu timbru de acciză Republica Moldova. Bunurile au fost confiscate, iar moldoveanul - amendat.
17:30
(foto) Celebru actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: „Știu cum vor fi următoarele 6 luni din viața mea” # UNIMEDIA
Channing Tatum traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, după ce o accidentare serioasă l-a scos temporar din ritmul intens cu care și-a obișnuit fanii. Actorul, cunoscut pentru condiția sa fizică impecabilă și pentru rolurile solicitante din punct de vedere fizic, a ajuns pe patul de spital în urma unei leziuni la umăr care necesită intervenție chirurgicală și o recuperare de durată.
17:20
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres și Hotnews.
17:10
Debut de sezon pentru luptele greco-romane. Șase sportivi moldoveni concurează la primul turneu de ranking UWW din acest an # UNIMEDIA
Șase luptători moldoveni de stil greco-roman vor participa în această săptămână la „Zagreb Open”, primul turneu din categoria UWW Ranking Series organizat în anul 2026. Competiția se va desfășura până duminică, 8 februarie, în capitala Croației, anunță Clubul Sportiv Heracle.
16:40
Motivul pentru care un comediant a primit o interdicție de 50 de ani de a intra în Rusia. A fost reținut pe Aeroportul din Moscova # UNIMEDIA
Autoritățile ruse i-au impus comediantului kazah Nurlan Saburov o interdicție de 50 de ani de a intra în țară, după ce l-au acuzat de încălcarea regulilor de migrație și taxare și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina, scrie adevărul.ro.
16:10
(video) „A avut Munteanu mână liberă să-și aleagă miniștri?”. Nemerenco: Zicea că s-a întâlnit cu 90% din ei. Eu m-am mirat # UNIMEDIA
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a afirmat că decizia premierului Alexandru Munteanu privind numirea miniștrilor ar fi fost luată „în altă parte”. „El tot spunea la televiziuni că, în 90%, 99%, 95% din cazuri, s-a întâlnit cu ei. Și eu m-am mirat, pentru că mai știam de la niște colegi că tot nu s-au întâlnit și nu prea îmi ieșea matematica”, a declarat aceasta la „Podcastul Lorenei” de la protv.
16:00
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: „Un lucru pe care mi-l doream!” # UNIMEDIA
Cătălin Măruță a făcut mărturisiri emoționante despre finalul unei etape. După ani întregi petrecuți în fața telespectatorilor, Cătălin Măruță a vorbit deschis despre încheierea unui capitol important din cariera sa. În dialog cu Sabin Tudor, în cadrul rubricii „10 minute cu Sabin”, realizatorul TV a făcut declarații sincere despre finalul emisiunii și despre ce urmează pentru el, scrie Can Can.
15:50
Maia Sandu, după ce SUA au acuzat Comisia Europeană ar fi influențat prezidențialele din RM prin cenzură online: „Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru boți” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a venit cu un comentariu la raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, potrivit căruia, Comisia Europeană ar fi influențat alegerile prezidențiale din Moldova și din alte state, prin cenzură online, „„Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false, boți și tot felul de alte chestii. Înțeleg că platformele vor să nu existe nicio reglementare, să nu le spună nimeni nimic, să facă bani și de la cei care finanțează armate de boți și ferme de boți și ce vreți. Pentru ei banul contează”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
15:30
Compania Moldcell ar putea prelua Accent Electronic: Decizia, aprobată de Consiliul Concurenței # UNIMEDIA
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”.
15:30
(video) „Aducem ulei din Rusia și ceapă din Ucraina cu bănuți, dar o vindem cu 8 lei la grădinițe.” Costiuc, despre „schemele” din RM: Rădăcinile duc în Parlament # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, declară că, ministra Ludmila Catlabuga nu poate rezolva, de una singură, monopolurile din agricultură, odată ce în acestea sunt implicate persoane cu legături în Parlament. „Degeaba faceți haz de necaz despre producătorii de ceapă. Ei vând ceapa și așteaptă un preț de 3-4 lei, în depozite avem vreo 20 de mii de tone. Să vă arăt la Telenești, instituțiile publice în urma licitațiilor cumpără ceapa cu 11 lei, să vă spun că rădăcinile celor care vând ceapa cu 11 lei duc în Parlament? Nu o să vă placă”, a spus Costiuc, în luarea sa de cuvânt la ședința de ieri a Legislativului.
15:30
Combaterea contrabandei cu produse din tutun - prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
Conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale Serviciului Vamal.
15:20
(video) Scântei între Costiuc și Carp, în Parlament: „ - Ai slujit toate regimurile și ne dai lecții? - Un mincinos clasic” # UNIMEDIA
Au sărit scântei între liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc și deputatul PAS Lilian Carp, în ședința de ieri a Parlamentului. După ce alesul din opoziție i-a imputat celui din majoritatea parlamentară că „a slujit toate regimurile și acum iese și dă lecții”, Carp a venit cu replică: „Acesta e profesor de geografie, dar dacă îl întrebi repede să facă diferența între meridiană și paralelă, el nu o poate face. Un mincinos clasic”.
15:20
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon: Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică” # UNIMEDIA
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova. În acelaşi timp, el a susţinut că există contacte între Moscova şi unii lideri din UE, dar aceştia cer să nu fie dezvăluite public, relatează news.ro, cu referire la Agenția TASS.
15:10
„Nu zic nimic, dar tu mă auzi mereu” Experiența care i-a schimbat lumea lui Mihail: „În felul meu” - povestea de dragoste dintre un muzician și o fată surdă # UNIMEDIA
Mihail lansează „În felul meu”, una dintre cele mai sensibile piese din cariera sa, născută dintr-o întâlnire care i-a schimbat felul de a privi iubirea, tăcerea și felul în care oamenii știu – sau nu știu – să își arate sentimentele.
15:10
(video) Atenție, călători! Zborurile de pe Aeroportul din Chișinău pot întârzia sau suferi modificări, din cauza procedurii de degivrare a avioanelor, înainte de decolare # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” informează pasagerii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, aeronavele aflate la sol trebuie să fie supuse procedurii speciale de degivrare (de icing). Din această cauză, operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări.
15:00
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie” # UNIMEDIA
În timp ce întreaga planetă urmărește cu uimire dezvăluirile din dosarul pedofilului Jeffrey Epstein, aflăm noi detalii despre implicarea unor foști membri ai familiei regale britanice în acest scandal, scrie okmagazine.ro.
15:00
(video) Atentat sinucigaș la o moschee din Pakistan: 31 de oameni au fost uciși, iar 169 au ajuns la spital, după o explozie în timpul rugăciunii # UNIMEDIA
Cel puţin 31 persoane au fost ucise, iar alte 169 au fost rănite vineri într-o explozie produsă într-o moschee şiită din capitala pakistaneză, Islamabad, relatează BBC, potrivit digi24.ro.
15:00
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii au prelungit codul galben de polei și ghețuș. Până când este valabilă avertizarea # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de polei și ghețuș. Avertizarea intră în vigoare astăzi, 6 februarie, de la ora 20:00 și se va menține până pe 9 februarie, ora 20:00.
14:50
(video) Președintele american distribuie un videoclip cu soții Obama prezentați ca maimuțe. „Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care fostul lider Barack Obama și soția sa, Michelle, sunt înfățișați ca maimuțe, stârnind critici din partea internauților, care l-au acuzat de rasism, scrie adevărul.ro.
14:50
(video) Costiuc și Carp, puși pe ceartă în Parlament: „- Ai slujit toate regimurile! - Dacă te întreb care e diferența între meridiană și paralelă, nu știi” # UNIMEDIA
Au sărit scântei între liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc și deputatul PAS Lilian Carp, în ședința de ieri a Parlamentului. După ce alesul din opoziție i-a imputat celui din majoritatea parlamentară că „a slujit toate regimurile și acum iese și dă lecții”, Carp a venit cu replică: „Acesta e profesor de geografie, dar dacă îl întrebi repede să facă diferența între meridiană și paralelă, el nu o poate face. Un mincinos clasic”.
14:30
Intervenție de urgență la Ialoveni. Un bărbat, salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă de 10 metri. Acesta, transportat la spital # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă cu adâncimea de aproximativ 10 metri. Cazul a avut loc în preajma localității Costești, raionul Ialoveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
14:10
„La mulți ani!”. Ilona Stepan, directoarea artistică a Capelei Corale Academice „Doina”, omagiată astăzi: Vă dorim inspirație care să continue să unească voci și generații # UNIMEDIA
Directoarea artistică și prim-dirijoarea Capelei Corale Academice „Doina”, Ilona Stepan, este omagiată astăzi. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat felicitări.
13:50
Ultima oră! Vremea rea pune pe stop transportul de mare tonaj. Circulația acestuia, sistată temporar în toată țara # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne anunță că, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar în toată țara. Măsura a fost luată după o evaluare a situației, în comun cu Administrația de Stat a Drumurilor, pentru a permite intervenția rapidă și în siguranță a echipelor din teritoriu.
13:40
(video) „Sărut mâna, mult stimată ministră”. Salutul care a provocat scandal între Ivanov și Catlabuga, în Parlament: „Mă simt deja în rândurile neamurilor dumneavoastră” # UNIMEDIA
Un schimb de replici cu tentă ironică a avut loc la ședința Parlamentului dintre deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, și ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Președintele Comisiei agricultură a salutat-o pe oficială cu expresia „Sărut mâna”, adresare care a provocat imediat reacția ministrei.
13:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”.
13:30
Măsuri sporite de securitate, luate de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional” # UNIMEDIA
Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la frontiera cu Rusia, începând cu 24 februarie, din motive de securitate, anunță Guvernul de la Tallinn, potrivit dpa, citată de presa română.
13:10
Te-a sunat un „operator al unei companii de telefonie” să-ți ceară acces la telefon? Atenție, e fraudă. Clienții, avertizați să nu instaleze aplicații 5G # UNIMEDIA
Compania Orange atenționează despre o nouă fraudă. Clienții operatorului de telefonie mobilă au primit un mesaj în care sunt informați să nu ofere acces la telefon unor escroci care îi telefonează și se prezintă drept operatori ai companiei.
12:50
Circulația, închisă pentru camioane și autobuze pe mai multe drumuri naționale: În unele regiuni, mașinile staționează pe acostament, din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de drum național.
12:50
Cea mai bogată pisică din lume, în pericol să rămână fără avere. Testamentul lui Karl Lagerfeld a fost contestat # UNIMEDIA
Karl Lagerfeld a fost cunoscut pentru afecțiunea specială pe care o purta unui singur membru al cercului său apropiat – răsfățata lui pisică Birman, Choupette, căreia îi fusese rezervată o avere de aproximativ 1,5 milioane de dolari după moartea sa, scrie protv.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.