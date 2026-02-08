video | „Este un act de terorism”. Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate
Zugo.md, 8 februarie 2026 12:20
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Două incendii provocate, la Pesaro și în apropiere de Bologna,
• • •
video | „Este un act de terorism”. Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate # Zugo.md
O atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite după ce caruselul în care se aflau 26 de oameni a cedat în timp ce se afla în aer. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.
11:10
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Zugo.md
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters, potrivit News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De la vârsta de aproximativ un an și jumătate a început să simtă ritmul muzicii, iar pasiunea lui pentru cântat s-a
Artistul moldovean Satoshi a evoluat în finala selecției naționale a Ucrainei pentru Eurovision 2026, desfășurată la Kiev. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Interpretul a prezentat piesa „Viva Moldova", cu care va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional programat la Vienna. Momentul lui Satoshi a făcut parte din segmentul special al serii, alături de artiști ucraineni
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din zonele de Nord și Centru se semnalează ghețuș. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, în ultimele 12 ore, în regiunile Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de
Salariile minime în Europa continuă să varieze semnificativ la începutul anului 2026, iar Republica Moldova se regăsește în partea inferioară a clasamentului, potrivit unei analize publicate de Euronews, pe baza datelor Eurostat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, salariul minim brut lunar variază de la 620 de euro în
„Nu am făcut nicio greșeală”: Trump refuză să prezinte scuze pentru videoclipul cu soții Obama reprezentați drept maimuțe # Zugo.md
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Explicaţia, oferită reporterilor la bordul
video | JD Vance și soția sa, huiduiți la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # Zugo.md
Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, dar și sportivii americani au fost fluierați și huiduți minute în șir de suporterii care au asistat pe stadionul San Siro din Milano la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, transmit Wall Street Journal și La Stampa, citat de G4Media.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 6 februarie, că a fost aprobată o decizie privind reducerea cu 20% a remunerației directorilor Consiliului de administrație, cu aplicare începând cu luna februarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Hotărârea a fost luată în urma „unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității
video | Mandatul lăsat vacant de Nichita, preluat de o nouă deputată: „Este o mare onoare pentru mine” # Zugo.md
Jurista Tatiana Rotari va accede în Parlamentul Republicii Moldova, după ce a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ la Comisia Electorală Centrală pentru preluarea mandatului vacant de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mandatul a devenit vacant după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la funcția de
Intervenții în toată R. Moldova în contextul Codului Galben de polei. Cum se circulă pe trasee # Zugo.md
Autoritățile continuă intervențiile în contextul codului galben de polei și ghețuș, instituit la nivel național și prelungit până pe 9 februarie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Guvernul Republicii Moldova, echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții și în această dimineață pentru curățarea drumurilor și trotuarelor, cu prioritate în zonele de interes public.
O dronă a fost găsită în seara zilei de vineri, 6 februarie, în apropierea satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul a fost izolat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău condamnă
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul național la ceremonia de
Un bărbat a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare # Zugo.md
Un bărbat din Germania, de 28 de ani, este judecat după ce ar fi încercat să-și otrăvească fiica de doar 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare. Fetița a supraviețuit, iar procesul continuă la Tribunalul Regional Landshut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul este acuzat de premeditare și crimă cu scop financiar. Procesul a
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat pentru viol, și care a fost recent restabilit în funcție, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, vineri, 6 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie
video | Investigație „Ochii Moscovei” din Primăria Chișinău: Un dosar pentru trădare și presupuse conexiuni cu Rusia # Zugo.md
Organizația WatchDog a publicat o investigație care îl vizează pe Nigeat Askerov, prezentat drept un apropiat al anturajului primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit investigației, Askerov ar fi deținut o legitimație de asistent al edilului și ar fi avut legături cu persoane din Federația Rusă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autorii materialului susțin
Bancnotele emise de A7, o companie lansată de banca rusă Promsviazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, au un design similar cu banii din jocul Monopoly. Deși arată ca niște jucării, acestea au devenit un element esențial în planurile Moscovei de a continua tranzacțiile internaționale, întrucât băncile rusești au fost excluse din sistemul Swift.
video | 15 persoane reținute într-un dosar de escrocherii prin „call-center” cu rulaj de 2 milioane de dolari pe lună # Zugo.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger și în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, suspecții activau într-un „centru de apel" care ar fi
Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC, citat de Honews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. General-locotenentul Alekseyev a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută. Alekseyev este
Linia electrică Vulcănești–Chișinău este finalizată și testată, dar stațiile întârzie. Explicațiile Maiei Sandu # Zugo.md
Linia electrică Vulcănești–Chișinău este finalizată și testată, însă proiectul înregistrează întârzieri la cele două stații electrice, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a precizat că proiectul este monitorizat săptămânal de către Guvern, atât de executivul precedent, cât și de
Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Inițiativa transpune în totalitate Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a pornografiei infantile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noile prevederi stabilesc pedepse de la 7 la 12 ani de închisoare
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apreciază propunerea unui deputat norvegian de a o nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace, însă consideră că există oameni care merită mai mult această distincție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, șefa statului a spus că este recunoscătoare pentru aprecierea
Numărul autovehiculelor înmatriculate cu plăci de model neutru în regiunea transnistreană este în creștere. Potrivit datelor din Registrul de stat al vehiculelor, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița au documentat 14.863 de autovehicule necomerciale cu plăci neutre, informează Biroul politici de reintegrare.
Vladimir Cebotari a spus câți bani erau în „Kuliok”. O sumă apropiată de cea anunțată de Voronin # Zugo.md
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok". Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, scrie TV8.
În ședința plenară a Parlamentului din 5 februarie, deputatul PAS Lilian Carp a venit cu o replică la adresa deputatului Vasile Costiuc, după ce acesta a afirmat că la Ungheni ar urma să fie construită o fabrică de armament. Carp a declarat că afirmațiile lui Costiuc sunt „minciuni" și l-a numit „un mincinos clasic, care
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie,
BBC: Mai mulți sportivi ruși, autorizați ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă, ar fi implicați în activități pro-război # Zugo.md
Sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă au legături cu activităţi de susţinere a războiului din Ucraina, relatează BBC Sport, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comitetul Internaţional Olimpic a aprobat participarea a 13 sportivi din Rusia la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în calitate de sportivi neutri … Articolul BBC: Mai mulți sportivi ruși, autorizați ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă, ar fi implicați în activități pro-război apare prima dată în ZUGO.
Trei fracțiuni de opoziție, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru, au înregistrat în ședința Parlamentului de joi, 5 februarie, o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul energetic. Documentul prevede solicitarea audierii de urgență a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, precum și a conducerii Energocom și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Urmărește-ne pe … Articolul video | Ministrul Energiei, chemat în Parlament. Opoziția a înregistrat o moțiune simplă apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a anunțat inițierea elaborării unui proiect de lege care prevede identificarea obligatorie a persoanelor care achiziționează cartele SIM preplătite. Potrivit inițiativei, cumpărătorii vor trebui să prezinte un act de identitate, iar cartela va fi înregistrată pe numele utilizatorului efectiv. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții MAI precizează că proiectul … Articolul Proiect: Cartelele SIM preplătite ar putea fi vândute doar cu buletinul apare prima dată în ZUGO.
Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropierea localității Peresecina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un bărbat de 43 de ani, aflat la volanul unei Skoda, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza la … Articolul Grav accident la Peresecina: Șoferul a decedat pe loc apare prima dată în ZUGO.
Ofițerii CNA și procurorii din Chișinău au efectuat percheziții la administratori de insolvabilitate și la Uniunea Administratorilor Autorizați, într-un dosar de abuz în serviciu legat de înstrăinarea unor apartamente din capitală, care ar fi prejudiciat investitori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în … Articolul ultima oră | Percheziții CNA privind înstrăinarea unor apartamente din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Medicul anesteziolog-reanimatolog, acuzat că ar fi violat două fetițe, restabilit în funcție # Zugo.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, ancheta a vizat exclusiv activitatea … Articolul Medicul anesteziolog-reanimatolog, acuzat că ar fi violat două fetițe, restabilit în funcție apare prima dată în ZUGO.
Administrația Națională a Drumurilor a informat că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a generat dificultăți … Articolul Polei și ghețuș în toată R. Moldova: traficul îngreunat pe mai multe sectoare apare prima dată în ZUGO.
ASP dezminte informațiile cu privire la construcția unei fabrici de armament în R. Moldova # Zugo.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu precizări în contextul declarațiilor făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, care a afirmat că în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. ASP explică că orice investiție într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului necesită, înainte de toate, aprobarea Consiliului pentru Examinarea … Articolul ASP dezminte informațiile cu privire la construcția unei fabrici de armament în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Intervenția a patru echipaje IGSU, blocată de ghețuș. O autospecială a fost lovită de un microbuz plin cu pasageri # Zugo.md
Patru echipaje ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise în misiune pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, nu au reușit să ajungă la destinație din cauza condițiilor meteo severe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08, … Articolul Intervenția a patru echipaje IGSU, blocată de ghețuș. O autospecială a fost lovită de un microbuz plin cu pasageri apare prima dată în ZUGO.
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, care precizează că decizia a fost luată după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei, … Articolul Elevii din Chișinău vor învăța online în perioada 5-6 februarie apare prima dată în ZUGO.
Promo-LEX: La peste un deceniu de la decizia CEDO, școlile cu predare în română din stânga Nistrului, afectate de tarife uriașe și intimidări # Zugo.md
La peste 13 ani de la hotărârea Catan c. Rusia, despăgubirile de 6.000 EUR per reclamant rămân neplătite, iar cele opt școli românești din stânga Nistrului se confruntă în continuare cu majorări de până la 500% la tarifele utilităților, tentative de înrolare forțată a elevilor și intimidarea profesorilor – potrivit comunicării transmise de Asociația Promo-LEX Consiliului … Articolul Promo-LEX: La peste un deceniu de la decizia CEDO, școlile cu predare în română din stânga Nistrului, afectate de tarife uriașe și intimidări apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova pregătește reglementarea Facebook, TikTok și Instagram? Precizările președintei CA # Zugo.md
Marile platforme digitale, cum ar fi META, TikTok, Google, urmează să fie reglementate și în Republica Moldova, exact cum se întâmplă și în Uniunea Europeană, de mai bine de 3 ani. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în ediția din 3 februarie a emisiunii „Rezoomat” de la Rlive.md. Noua lege ar … Articolul R. Moldova pregătește reglementarea Facebook, TikTok și Instagram? Precizările președintei CA apare prima dată în ZUGO.
video | Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi absorbită de către UTM: „Nu este o decizie simplă, dar e necesară” # Zugo.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul privind reorganizarea Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prin fuziunea (absorbția) Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit deciziei, instituția din Cahul va fi integrată în structura UTM, urmând să funcționeze ca … Articolul video | Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi absorbită de către UTM: „Nu este o decizie simplă, dar e necesară” apare prima dată în ZUGO.
Coborârea unui om spre limitele propriei conștiințe și ale societății prinde viață în spectacolul „Edmond”, în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan. Premiera va avea loc pe 21 și 22 februarie, pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco”, Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLAN de David Mamet dramă 18+ … Articolul Premiera „Edmond”: o dramă intensă, 18+, la Teatrul „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
Nestlé România a anunțat extinderea rechemării de la consumatori pentru formula de lapte praf NAN, după ce a identificat o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern. Măsura vizează produsul „NAN 1 OPTIPRO 800 g – formulă de lapte praf pentru sugari”, distribuit pe piața din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Un nou lot de lapte praf pentru bebeluși, retras din vânzare. Anunțul ANSA apare prima dată în ZUGO.
video | Securitate vulnerabilă? Majoritatea instituțiilor publice din R. Moldova utilizează software-uri rusești pentru gestionarea finanțelor # Zugo.md
Majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Pe o altă platformă rusească – TrueConf – se desfășoară ședințele de judecată online. Asta deși Rusia este principala amenințare la adresa R. Moldova, conform Strategiei de securitate a țării noastre. De 4 ani, la graniță, Rusia … Articolul video | Securitate vulnerabilă? Majoritatea instituțiilor publice din R. Moldova utilizează software-uri rusești pentru gestionarea finanțelor apare prima dată în ZUGO.
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat pentru trafic de influență, după ce a pretins bani pentru a facilita obținerea ilegală a unui permis de conducere. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, inculpatul activa în … Articolul Un instructor auto, condamnat la închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în ZUGO.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că două loturi de apă de parfum „Adora Entourage”, produs de Viorica-Cosmetic, au fost depistate cu substanțe interzise și vor fi retrase de pe piață. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma controalelor, inspectorii au identificat: Lotul nr. 210323-1413, valabil până la 21 martie 2028, care conține Butylphenyl … Articolul foto | Parfum cu substanțe interzise, produs în R. Moldova, retras de pe piață apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Finanțelor solicită încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc, sub formă de prejudiciu, a 39 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro – sumă regăsită în rechizitoriul procurorilor. Aferent acestei acestei sume, reprezentantul Ministerului a solicitat și încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, calculat începând cu 4 octombrie … Articolul Statul cere despăgubiri de la Plahotniuc. Prejudiciul estimat apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care prevede o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Legea a … Articolul SUA alocă 36,5 milioane de dolari pentru securitatea Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat marți, 3 februarie, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, în comisiile republicane de evaluare vor putea fi antrenați profesori care au participat la sesiuni de formare și au obținut certificatul de „Evaluator național”. … Articolul Ministerul Educației anunță modificări la susținerea examenelor de bacalaureat apare prima dată în ZUGO.
Tarife mai mici la căldură? ANRE cere furnizorilor să depună solicitările de ajustare a tarifelor # Zugo.md
Furnizorii de energie termică trebuie să transmită, până la data de 5 februarie, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea agentului termic. Anunțul a fost făcut de directorul Consiliului de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … Articolul Tarife mai mici la căldură? ANRE cere furnizorilor să depună solicitările de ajustare a tarifelor apare prima dată în ZUGO.
Comedia clasică „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri revine pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco” într-o montare semnată de regizorul Petru Vutcărău. Spectacolul, recomandat publicului 14+, va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 17:30 Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. CHIRIȚA ÎN PROVINCIE COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCĂRĂU „Chirița în provincie” … Articolul Comedia legendară „Chirița în provincie”, pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
