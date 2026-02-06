Atenție, polei! Drumurile din R. Moldova sunt extrem de alunecoase

14:30

Poliția a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier soldat cu deces, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Oamenii legii au stabilit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei Mazda, într-o curbă a pierdut controlul …