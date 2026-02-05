Polei și ghețuș în toată R. Moldova: traficul îngreunat pe mai multe sectoare

12:10

La peste 13 ani de la hotărârea Catan c. Rusia, despăgubirile de 6.000 EUR per reclamant rămân neplătite, iar cele opt școli românești din stânga Nistrului se confruntă în continuare cu majorări de până la 500% la tarifele utilităților, tentative de înrolare forțată a elevilor și intimidarea profesorilor – potrivit comunicării transmise de Asociația Promo-LEX Consiliului … Articolul Promo-LEX: La peste un deceniu de la decizia CEDO, școlile cu predare în română din stânga Nistrului, afectate de tarife uriașe și intimidări apare prima dată în ZUGO.