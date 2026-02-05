Polei și ghețuș în toată R. Moldova: traficul îngreunat pe mai multe sectoare
Zugo.md, 5 februarie 2026 09:20
Administrația Națională a Drumurilor a informat că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a generat dificultăți
• • •
Acum 30 minute
09:20
09:10
ASP dezminte informațiile cu privire la construcția unei fabrici de armament în R. Moldova # Zugo.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu precizări în contextul declarațiilor făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, care a afirmat că în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. ASP explică că orice investiție într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului necesită, înainte de toate, aprobarea Consiliului pentru Examinarea
Acum 2 ore
08:30
Intervenția a patru echipaje IGSU, blocată de ghețuș. O autospecială a fost lovită de un microbuz plin cu pasageri # Zugo.md
Patru echipaje ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise în misiune pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, nu au reușit să ajungă la destinație din cauza condițiilor meteo severe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08,
08:20
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, care precizează că decizia a fost luată după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei,
Acum 24 ore
12:10
Promo-LEX: La peste un deceniu de la decizia CEDO, școlile cu predare în română din stânga Nistrului, afectate de tarife uriașe și intimidări # Zugo.md
La peste 13 ani de la hotărârea Catan c. Rusia, despăgubirile de 6.000 EUR per reclamant rămân neplătite, iar cele opt școli românești din stânga Nistrului se confruntă în continuare cu majorări de până la 500% la tarifele utilităților, tentative de înrolare forțată a elevilor și intimidarea profesorilor – potrivit comunicării transmise de Asociația Promo-LEX Consiliului
11:40
R. Moldova pregătește reglementarea Facebook, TikTok și Instagram? Precizările președintei CA # Zugo.md
Marile platforme digitale, cum ar fi META, TikTok, Google, urmează să fie reglementate și în Republica Moldova, exact cum se întâmplă și în Uniunea Europeană, de mai bine de 3 ani. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în ediția din 3 februarie a emisiunii „Rezoomat" de la Rlive.md. Noua lege ar
11:20
video | Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi absorbită de către UTM: „Nu este o decizie simplă, dar e necesară” # Zugo.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul privind reorganizarea Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prin fuziunea (absorbția) Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit deciziei, instituția din Cahul va fi integrată în structura UTM, urmând să funcționeze ca
11:00
Coborârea unui om spre limitele propriei conștiințe și ale societății prinde viață în spectacolul „Edmond", în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan. Premiera va avea loc pe 21 și 22 februarie, pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco", Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLAN de David Mamet dramă 18+
10:50
Nestlé România a anunțat extinderea rechemării de la consumatori pentru formula de lapte praf NAN, după ce a identificat o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern. Măsura vizează produsul „NAN 1 OPTIPRO 800 g – formulă de lapte praf pentru sugari", distribuit pe piața din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și
10:30
video | Securitate vulnerabilă? Majoritatea instituțiilor publice din R. Moldova utilizează software-uri rusești pentru gestionarea finanțelor # Zugo.md
Majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Pe o altă platformă rusească – TrueConf – se desfășoară ședințele de judecată online. Asta deși Rusia este principala amenințare la adresa R. Moldova, conform Strategiei de securitate a țării noastre. De 4 ani, la graniță, Rusia
10:10
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat pentru trafic de influență, după ce a pretins bani pentru a facilita obținerea ilegală a unui permis de conducere. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, inculpatul activa în
09:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că două loturi de apă de parfum „Adora Entourage", produs de Viorica-Cosmetic, au fost depistate cu substanțe interzise și vor fi retrase de pe piață. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma controalelor, inspectorii au identificat: Lotul nr. 210323-1413, valabil până la 21 martie 2028, care conține Butylphenyl
Ieri
09:30
Ministerul Finanțelor solicită încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc, sub formă de prejudiciu, a 39 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro – sumă regăsită în rechizitoriul procurorilor. Aferent acestei acestei sume, reprezentantul Ministerului a solicitat și încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, calculat începând cu 4 octombrie
09:10
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care prevede o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Legea a
08:50
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat marți, 3 februarie, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, în comisiile republicane de evaluare vor putea fi antrenați profesori care au participat la sesiuni de formare și au obținut certificatul de „Evaluator național".
08:30
Tarife mai mici la căldură? ANRE cere furnizorilor să depună solicitările de ajustare a tarifelor # Zugo.md
Furnizorii de energie termică trebuie să transmită, până la data de 5 februarie, către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea agentului termic. Anunțul a fost făcut de directorul Consiliului de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit
3 februarie 2026
12:00
Comedia clasică „Chirița în provincie" de Vasile Alecsandri revine pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco" într-o montare semnată de regizorul Petru Vutcărău. Spectacolul, recomandat publicului 14+, va avea loc duminică, 8 februarie, de la ora 17:30 Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. CHIRIȚA ÎN PROVINCIE COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCĂRĂU „Chirița în provincie"
11:40
PSRM anunță că este gata să voteze bugetul municipiului Chișinău, dar cu o condiție. PAS: „Se pregătește o mare nuntă politică” # Zugo.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că este gata să voteze bugetul municipal al capitalei, însă doar cu condiția includerii fondurilor pentru compensațiile la agentul termic destinate categoriilor vulnerabile. Declarațiile au fost făcute la Primăria Chișinău de liderul PSRM, Igor Dodon, alături de consilierii municipali socialiști. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dodon a calificat
11:00
Ion Gușan, în vârstă de 54 de ani, cunoscut sub numele de „Nicu Patron", a fost reținut la Londra în urma unei operațiuni a National Crime Agency (NCA), după un filaj care ar fi durat trei ani, relatează publicația britanică The Sun. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate, Gușan se afla alături de
10:40
Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale fără TVA și, respectiv, 14,42 lei cu TVA, potrivit unei hotărâri adoptate marți, 3 februarie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de marți, 3 februarie. Tariful stabilit de
10:20
Doi angajați ai Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese-verbale și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din raioanele Nisporeni și Ungheni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor făcute publice de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în anul 2025 cei doi inspectori ar
09:50
video | Nicanor Ciochină, ultimul cuvânt în instanță: „O să fiu achitat” și „procurorului ar trebui să-i fie rușine” # Zugo.md
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar". Ciochină se declară nevinovat și susține că „va
09:40
Judocanul moldovean Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul European Open, desfășurat la Sofia, potrivit informațiilor publicate de Olympic.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivul a urcat pe podium după un parcurs solid în categoria de greutate 81 kg, unde a obținut patru victorii. Gribineț i-a învins pe grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc pentru autoturisme cu unul francez, fără a fi nevoie să susțină examene teoretice sau practice. Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020, care respectă standardele moderne de siguranță. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președinta Maia Sandu
09:00
O minoră de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu presupus caracter sexual într-o localitate din centrul țării, potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova. Cazul a fost înregistrat în cursul zilei de luni, 2 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorii și specialiștii în protecția drepturilor
08:30
foto | Accident tragic la Strășeni: O mașină a lovit doi copii pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # Zugo.md
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de luni, 2 februarie, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500, în direcția municipiului Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea unor pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un tânăr de 19 ani, aflat
2 februarie 2026
18:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din izolator, după ce Curtea de Apel Centru a decis aplicarea măsurii de liberare provizorie sub control judiciar, scrie IPN. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Curtea de Apel a
14:10
Creștere alarmantă a cazurilor de boli infecțioase în Chișinău. Cei mai afectați sunt copiii # Zugo.md
Instituțiile medicale din Chișinău raportează o majorare a cazurilor de boli infecțioase și a altor evenimente de sănătate publică. Potrivit șefei adjuncte a Direcției generale asistență medicală și socială, Marina Buga, în ultima săptămână au fost înregistrate 2.627 de cazuri, cu 677 mai multe decât în perioada anterio
13:50
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii finali ar putea fi redus mai mult decât a cerut compania Energocom. Potrivit unui proiect de hotărâre al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful propus este de 14,29 lei/m³ cu TVA inclus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul urmează să fie examinat în ședință publică. Prețul calculat de … Articolul Gazul s-ar putea ieftini mai mult decât era estimat. Tariful propus de ANRE apare prima dată în ZUGO.
13:20
Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că, începând de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene, în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Începând de astăzi, m-am alăturat echipei de la Institutul … Articolul Daniel Vodă are o nouă funcție. Unde va activa fostul purtător de cuvânt al Guvernului? apare prima dată în ZUGO.
12:50
Datele statistice ale Poliției arată o tendință de scădere a accidentelor rutiere grave în luna ianuarie, comparativ cu anii precedenți. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un număr mai mic față de perioadele similare din anii anteriori. Spre comparație, în ianuarie 2017 au fost raportate 192 … Articolul Numărul accidentelor rutiere, în scădere. Care sunt cele mai frecvente cauze apare prima dată în ZUGO.
12:30
Primăria capitalei promite să reia proiectul caldarâmului vechi de pe 31 August, după trei ani de stagnare # Zugo.md
Segmentul de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului, unde lucrările au fost oprite în 2023 după descoperirea unui caldarâm vechi de peste 150 de ani, ar urma să fie reabilitat în 2026. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban în cadrul ședinței operative a Primăriei din 2 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Primăria capitalei promite să reia proiectul caldarâmului vechi de pe 31 August, după trei ani de stagnare apare prima dată în ZUGO.
11:30
Un deputat din Parlamentul Norvegiei a anunțat că a nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Anunțul a fost făcut de Arild Hermstad, lider al Partidului Verzilor din Norvegia, care a motivat decizia prin rolul pe care șefa statului îl are, în opinia sa, în apărarea democrației într-un context regional … Articolul Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian apare prima dată în ZUGO.
11:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, la această oră, echipele desfășoară intervenții în mai multe sectoare ale rețelei rutiere naționale pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lucrările au loc pe următoarele sectoare de drum: traseul M1, km 41; traseul M1, … Articolul foto | Atenție, șoferi: lucrări pe mai multe trasee naționale. Se plombează gropile apare prima dată în ZUGO.
11:10
Vineri, 30 ianuarie 2026, a fost semnat primul acord de vânzare de GNL american către Ucraina de către ATLANTIC SEE LNG TRADE împreună cu BP drept furnizor și compania ucraineană Naftogaz drept cumpărător. Conform comunicatului companiei, prima încărcătură de GNL care va ajunge la Revithoussa va fi trimisă în Ucraina în luna martie, adică peste … Articolul Primul acord pentru gaz american către Ucraina, semnat. Ruta include și R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:30
Percheziții CNA în trei raioane într-un dosar privind certificate medicale eliberate ilegal # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară aproximativ 30 de percheziții în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, în schemă ar fi implicați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a … Articolul Percheziții CNA în trei raioane într-un dosar privind certificate medicale eliberate ilegal apare prima dată în ZUGO.
10:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale”, a declarat … Articolul Zelenski afirmă că un acord privind teritoriile necesită o întrevedere directă cu Putin apare prima dată în ZUGO.
09:50
Consumatorii de gaze naturale vor avea posibilitatea să aleagă modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix, stabilit pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la evoluțiile bursei, după liberalizarea pieței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prevederile se regăsesc într-un proiect al Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale și într-un proiect … Articolul Preț fix sau dinamic: Consumatorii ar putea negocia condițiile de furnizare a gazelor apare prima dată în ZUGO.
09:30
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În următoarele luni, milioane de … Articolul Republica Moldova, promovată la nivel global printr-o campanie lansată pe BBC apare prima dată în ZUGO.
09:10
Chironda cere anchetă în cazul lucrărilor de asfaltare din Chișinău: „Lucrările au fost efectuate necalitativ” # Zugo.md
Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, critică modul în care au fost executate lucrările de asfaltare în Chișinău și susține că degradarea rapidă a carosabilului, după dezgheț, ar indica probleme de calitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe Facebook, Chironda afirmă că este explicabil faptul că porțiunile de asfalt plombat cedează odată cu … Articolul Chironda cere anchetă în cazul lucrărilor de asfaltare din Chișinău: „Lucrările au fost efectuate necalitativ” apare prima dată în ZUGO.
08:40
2–4 februarie: Acces restricționat în anumite zone din Chișinău și pe drumul spre aeroport # Zugo.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță instituirea unor restricții temporare de acces în centrul capitalei și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsurile vor fi aplicate în perioada 2–4 februarie 2026, zilnic între orele 08:00 și 16:00. Potrivit … Articolul 2–4 februarie: Acces restricționat în anumite zone din Chișinău și pe drumul spre aeroport apare prima dată în ZUGO.
08:20
Republica Moldova și femeile din țara noastră sunt menționate în corespondența lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în închisoare, și a fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, care până recent a ocupat funcția de consilier al prim-ministrului slovac Robert Fico. Cu o zi înainte, pe 31 ianuarie, pe fondul scandalului … Articolul „Fetele sunt chiar frumoase”: R. Moldova, menționată în corespondența lui Jeffrey Epstein apare prima dată în ZUGO.
1 februarie 2026
14:30
foto | Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac. Un pasager a ajuns la spital # Zugo.md
Poliția a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier soldat cu deces, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii legii au stabilit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei Mazda, într-o curbă a pierdut controlul … Articolul foto | Un tânăr fără permis a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac. Un pasager a ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
14:10
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Mateuți din același raion. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preliminar, o minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. … Articolul O adolescentă a murit după ce a căzut de pe o stâncă apare prima dată în ZUGO.
30 ianuarie 2026
11:50
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur” în regiune. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Presa: Kremlinul lansează o nouă campanie de dezinformare privind securitatea R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit deciziei autorității responsabile, grădinițele vor activa, în cele două zile, până la … Articolul Program scurtat pentru grădinițele din Chișinău, anunță DGETS apare prima dată în ZUGO.
11:00
Tarifele la gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Energocom a transmis către ANRE cererea de reducere a tarifelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate este estimat la 8.206 lei pentru 1.000 m³. Totodată, … Articolul Tarife mai mici la gaz? Energocom a transmis noile calcule la ANRE apare prima dată în ZUGO.
10:50
foto, video | Vizită neașteptată: O lebădă a intrat într-o casă din Soroca pentru refugiu, apoi s-a întors din nou # Zugo.md
Un locuitor al municipiului Soroca, care trăiește în apropierea râului Nistru, a avut parte de o vizită neobișnuită. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei postări publicate de Ludmila Talmazan pe rețelele sociale, o lebădă a intrat în locuința fratelui acesteia după ce bărbatul a deschis ușa, în urma unor bătăi auzite în seara zilei … Articolul foto, video | Vizită neașteptată: O lebădă a intrat într-o casă din Soroca pentru refugiu, apoi s-a întors din nou apare prima dată în ZUGO.
10:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Președinții parlamentelor din Statele Baltice vin în vizită oficială în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o la postul public de televiziune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Începând … Articolul Prezentatoarea Moldova 1, Daniela Crudu, devine purtătoare de cuvânt a Guvernului apare prima dată în ZUGO.
