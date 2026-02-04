foto | Parfum cu substanțe interzise, produs în R. Moldova, retras de pe piață

14:00

Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la Bruxelles, Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului, a declarat că agenda zilei este una „foarte încărcată" pentru astăzi, întrucât „ordinea internațională bazată pe norme [rămâne] sub presiune". Întrebată despre negocierile de pace trilaterale privind încheierea războiului din Ucraina, care au … Articolul Kaja Kallas: Rusia „încearcă să bombardeze și să înghețe" ucrainenii pentru a-i supune apare prima dată în ZUGO.