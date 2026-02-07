video | Mandatul lăsat vacant de Nichita, preluat de o nouă deputată: „Este o mare onoare pentru mine”

09:50

În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar”. Ciochină se declară nevinovat și susține că „va … Articolul video | Nicanor Ciochină, ultimul cuvânt în instanță: „O să fiu achitat” și „procurorului ar trebui să-i fie rușine” apare prima dată în ZUGO.