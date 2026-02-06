Ilan Șor, coordonatorul unei rețele prin care Rusia evită sancțiunile occidentale

12:30

Segmentul de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului, unde lucrările au fost oprite în 2023 după descoperirea unui caldarâm vechi de peste 150 de ani, ar urma să fie reabilitat în 2026. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban în cadrul ședinței operative a Primăriei din 2 februarie.