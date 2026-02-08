video | Un băiețel de 3 ani din R. Moldova a cucerit juriul de la „Românii au talent”

11:00

Un general rus a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator care a fugit, scrie BBC, citat de Honews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. General-locotenentul Alekseyev a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută. Alekseyev este … Articolul Un general rus de rang înalt a fost împușcat de mai multe ori la Moscova apare prima dată în ZUGO.