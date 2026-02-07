A fost tras la sorți primul set de medalii pentru Jocurile Olimpice din 2026
Schiorul alpin Franjo von Allmen din Elveția a devenit primul campion olimpic al Jocurilor din 2026, potrivit Logos Press.
Pe piața proprietăților ulta-scumpe (de la 10 dolari), Dubai ocupă primul loc, a raportat Logos Press citându-l pe Prian.
Cele mai mari bănci americane JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group și Bank of America și-au majorat fondurile de bonusuri pentru bancheri și traderi cu cel puțin 10%, capitalizând pe fluctuațiile pieței în 2025, potrivit Logos Press.
Stadionul San Siro din Milano a găzduit ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va dura până la 22 februarie, potrivit Logos Press.
Turcia a investit peste 90 de miliarde de dolari în trei ani pentru a reconstrui orașele după cutremur # Logos-Press
La a treia aniversare a cutremurelor devastatoare din 6 februarie 2023, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara a investit de atunci 3,6 trilioane de lire turcești, sau aproximativ 91,5 miliarde de dolari, în reconstrucția regiunilor afectate, a raportat Logos Press.
Epuizarea cronică și distribuirea inechitabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane devin noua normă a unei ere a falimentului global al apei, la care comunitatea mondială va trebui să se adapteze, informează Logos Press.
Forțarea unui copil să comită acte sexuale se pedepsește acum cu închisoare de la 7 la 12 ani, iar dacă victima are sub 14 ani, este membru al familiei sau se află în grija făptuitorului, pedeapsa se mărește, a raportat Logos Press.
În 2025, producția de traule pentru transportul mărfurilor supradimensionate în Ucraina a crescut cu 18% față de anul precedent, ajungând la 415 unități, potrivit Logos Press.
Zurich, cel mai mare centru financiar al Elveției, lansează un proiect de anvergură pentru a combate criza locuințelor. Practic, nu există apartamente libere în oraș: doar 0,1 % din spațiu este disponibil. Acest lucru afectează prețurile chiriilor, împingând clasa de mijloc în afara orașului.
În seara zilei de 6 februarie, cursul de schimb al bitcoin pe Bithumb, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptografie din lume, s-a prăbușit cu zece procente până la nivelul de 55 000 de dolari, din cauza unei erori umane banale, informează Logos Press.
Când vine vorba de inteligența artificială (AI), cea mai mare problemă pentru Europa nu este apariția bruscă a unor modele avansate în străinătate sau pătrunderea platformelor americane și chineze pe piețele sale. Problema constă în economia politică generală a inteligenței artificiale, care se bazează exact pe acele domenii în care Europa a rămas în urmă: putere industrială acumulată; calculatoare (centre de date și cipuri); și o piață cu adevărat unică în care este posibilă o creștere strategică la scară largă.
Pe piața bulgară a construcțiilor a avut loc o evoluție curioasă. La sfârșitul anului trecut, Plovdiv și regiunea sa au devenit lider în ceea ce privește numărul de autorizații pentru construcția de locuințe noi.
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza până la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, a raportat Logos Press.
Christine Lagarde: Investiția în inteligența artificială este o poveste importantă, dar nu una rapidă # Logos-Press
Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că zona euro va avea nevoie de timp pentru a stimula în continuare productivitatea în urma boom-ului investițiilor în inteligența artificială, potrivit Logos Press.
În nordul Moldovei, în plină iarnă, recoltarea sfeclei de zahăr continuă în condiții extreme: îngheț, zăpadă și gheață, informează Logos Press.
Începând din dimineața zilei de 7 februarie, militarii au ieșit pe străzile Chișinăului pentru a ajuta la combaterea consecințelor ploii cu zăpadă și gheață, a raportat Logos Press.
La 30 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă (rezervele internaționale) se ridicau la 5 080,70 milioane EUR, în scădere cu 23,57 milioane EUR față de situația de la sfârșitul anului trecut, a informat Logos Press.
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%, potrivit Logos Press.
Ministrul lituanian de Externe a confirmat la Chișinău sprijinul său pentru parcursul european al Republicii Moldova: Vilnius va împărtăși experiența sa pentru a ajuta Moldova să se apropie de UE, relatează Logos Press.
Sistemele energetice ale Georgiei și Europei vor fi conectate printr-o linie subacvatică de transport al energiei electrice de înaltă tensiune cu o lungime de 1 155 de kilometri, care va fi întinsă de-a lungul fundului Mării Negre cu un punct de conexiune în România, informează Logos Press.
Banca Națională a Moldovei, în cadrul ședinței Comitetului executiv de politică monetară al BNM din 5 februarie, a majorat prognoza inflației pe termen scurt pentru sfârșitul anului curent cu 0,7 puncte procentuale și a redus-o pentru trimestrele II și III ale anului 2027 cu 0,1 puncte procentuale față de prognoza anterioară din noiembrie 2025, informează Logos Press.
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO și-a majorat prognoza privind producția mondială de cereale în 2025 la 3.023 milioane de tone, în creștere cu 0,7% (19,9 milioane de tone). Acesta este un nivel record, a raportat Logos Press.
Mercedes-Benz, împreună cu dezvoltatorul Binghatti, a dezvăluit Mercedes-Benz Places Binghatti City, un proiect rezidențial la scară largă în Dubai, care va consta din 12 zgârie-nori rezidențiali cu aproximativ 13.000 de apartamente, informează Logos Press.
În ianuarie 2026, Moldova a exportat aproape 9,2 mii tone de struguri de masă în 21 de țări, în valoare de 7,6 milioane de dolari, la un preț mediu de facturare de 0,83 dolari/kg. Acesta nu este un indicator rău pentru perioada de iarnă, dacă luăm în considerare calitatea relativ scăzută a strugurilor din recolta anului 2025, a relatat Logos Press.
Conducerea capitalei nordice intenționează să echipeze toate troleibuzele orașului cu supraveghere video, informează Logos Press.
La șapte ani de la moartea legendarului designer Karl Lagerfeld, numele său este din nou implicat într-un scandal de proporții, deoarece testamentul său este contestat oficial, relatează Logos Press.
În Grecia, cu lipsa de bunuri imobiliare – cantități uriașe de locuințe goale: ei numesc cifrele de 500 de mii de case și mai mult de 2 milioane de unități, rapoarte Logos Press cu referire la Prian.
Eugeniu Osmochescu este pregătit pentru simplificarea radicală a relațiilor cu mediul de afaceri # Logos-Press
Conform datelor preliminare, economia națională a înregistrat o creștere de aproximativ 2,7 % în 2025, depășind previziunile inițiale ale partenerilor internaționali, a raportat Logos Press.
Germania ar putea deveni o mare putere militară până în 2030, dar dominația sa militară ar putea duce în cele din urmă la divizare și concurență pe continent, potrivit Logos Press.
Moldova aderă la Convenția privind acordarea brevetelor europene, cunoscută sub numele de Convenția privind brevetul european (CBE), a anunțat Logos Press.
Un desen miniatural al unui picior de bărbat nud realizat de Michelangelo a fost vândut la o licitație din New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un record absolut – este cea mai scumpă lucrare a maestrului vândută vreodată la licitație, a raportat Logos Press.
Vremea continuă să provoace probleme: gheață, întârzieri ale zborurilor și pene de curent # Logos-Press
Condițiile meteo dificile din Republica Moldova continuă să provoace probleme: traficul este perturbat, zborurile pot fi întârziate, iar în nordul țării se observă pene de curent. În același timp, codul galben de ger a fost prelungit pentru încă trei zile, informează Logos Press.
ANSA, agenția națională pentru siguranța alimentelor, a anunțat eliminarea taxelor pentru certificatele fitosanitare pentru exportul și reexportul produselor începând cu 5 februarie 2026, conform Logos Press.
Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 15.712,4 milioane de lei. Acesta este cu 2.499 milioane de lei mai mic decât indicatorul ajustat, dar cu 2.623 milioane de lei mai mare decât în anul precedent, informează Logos Press.
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii de la Procuratura municipiului Chișinău, efectuează cercetări penale față de mai mulți administratori de faliment, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, informează Logos Press.
O reuniune extinsă a Consiliului Economic al Primului Ministru a fost dedicată garantării intrării tinerilor pe piața locală a muncii, care ar trebui să fie o „investiție în viitor”, a raportat Logos Press.
Proiectul SCADEX LiveGrid, care este un sistem digital pentru monitorizarea în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat ca parte a Energy Sandbox care funcționează sub patronajul Ministerului Energiei, a raportat Logos Press.
Moldova pregătește o listă de agenți antimicrobieni pentru animale, a căror utilizare va fi interzisă sau sever restricționată, informează Logos Press.
Guvernul și opoziția din Estonia l-au criticat pe președinte pentru că a cerut discuții directe cu Rusia, a raportat Logos Press.
Departamentul de Stat al SUA va finanța organizații europene pentru a promova interesele Washingtonului și pentru a combate reglementarea internetului, potrivit Logos Press.
Ungaria, România și Polonia conduc în ceea ce privește ratele de creștere a veniturilor reale # Logos-Press
Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor în UE a crescut cu aproximativ 7%, comparativ cu perioada anterioară pandemiei. Cu toate acestea, schimbările dintre 2019 și 2024 variază foarte mult de la o țară la alta, a raportat Logos Press.
Moldova a fost reprezentată cu un singur stand național de 13 producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune la târgul internațional Fruit Logistica din Berlin, 4-6 februarie 2026, informează Logos Press.
Peste 87.000 de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate în Moldova din 2018 până la sfârșitul anului 2025. Creșterea accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și al mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și ecologice, informează Logos Press.
Șefa Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calviño, a solicitat liderilor UE să accelereze crearea unei uniuni a economiilor și investițiilor (SIU), considerând-o o condiție pentru competitivitatea Europei, informează Logos Press.
Consiliul Concurenței (CC) a aprobat achiziționarea companiei Accent Electronic de către operatorul de telefonie mobilă Moldcell, informează Logos Press.
Francis Coppola a vândut un ceas de 11 milioane de dolari pentru a acoperi datoriile după eșecul filmului # Logos-Press
Regizorul Francis Ford Coppola a declarat că este în pragul falimentului din cauza filmului „Megapolis”, pentru care a cheltuit 120 de milioane de dolari, iar filmul a încasat la box office doar 14,4 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SV RM) va crea o nouă unitate (Help Desk), care va asigura legătura cu structurile similare din statele membre ale Convenției privind Noul Sistem de Tranzit Informatizat (NSTI), informează Logos Press.
Moldova a creat un cadru legal pentru utilizarea bunurilor și a banilor confiscați în scopuri sociale și în interesul societății, informează Logos Press.
Comitetul executiv al Băncii Naționale, în cadrul primei ședințe din acest an, dedicată actualizării politicii monetare, a decis reducerea ratei rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2 puncte procentuale (de la 20 la 18%) și la resursele atrase în valută liber convertibilă cu 3 p.p. (de la 29 la 26%). În același timp, nivelul ratei de bază a rămas neschimbat la 5% pe an.
Pragul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA este posibil să fie ridicat la 1,7 milioane de lei. Acesta este mai mic decât propunerea opoziției, dar mai mare decât nivelul care a fost în vigoare de la 1 ianuarie a acestui an, potrivit Logos Press.
