Plovdiv a devenit lider pe piața construcțiilor din Bulgaria

Logos-Press, 7 februarie 2026 12:45

Pe piața bulgară a construcțiilor a avut loc o evoluție curioasă. La sfârșitul anului trecut, Plovdiv și regiunea sa au devenit lider în ceea ce privește numărul de autorizații pentru construcția de locuințe noi.

Acum 30 minute
12:45
Acum o oră
12:30
O companie elenă vrea să furnizeze GNL american Moldovei Logos-Press
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza până la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, a raportat Logos Press.
Acum 2 ore
11:45
Christine Lagarde: Investiția în inteligența artificială este o poveste importantă, dar nu una rapidă Logos-Press
Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că zona euro va avea nevoie de timp pentru a stimula în continuare productivitatea în urma boom-ului investițiilor în inteligența artificială, potrivit Logos Press.
11:15
Agricultorii recoltează sfeclă de zahăr în condiții extreme Logos-Press
În nordul Moldovei, în plină iarnă, recoltarea sfeclei de zahăr continuă în condiții extreme: îngheț, zăpadă și gheață, informează Logos Press.
Acum 4 ore
10:45
Armata a ieșit pe străzile din Chișinău din cauza vremii geroase Logos-Press
Începând din dimineața zilei de 7 februarie, militarii au ieșit pe străzile Chișinăului pentru a ajuta la combaterea consecințelor ploii cu zăpadă și gheață, a raportat Logos Press.
10:15
Rezervele valutare au scăzut în ianuarie Logos-Press
La 30 ianuarie 2026, activele oficiale de rezervă (rezervele internaționale) se ridicau la 5 080,70 milioane EUR, în scădere cu 23,57 milioane EUR față de situația de la sfârșitul anului trecut, a informat Logos Press.
09:45
Moldova este cel mai mare cumpărător de roșii ucrainene Logos-Press
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%, potrivit Logos Press.
09:15
Moldova se uită la Lituania pentru aderarea la UE Logos-Press
Ministrul lituanian de Externe a confirmat la Chișinău sprijinul său pentru parcursul european al Republicii Moldova: Vilnius va împărtăși experiența sa pentru a ajuta Moldova să se apropie de UE, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
08:45
România și Georgia lansează un „proiect de interes reciproc” în Marea Neagră Logos-Press
Sistemele energetice ale Georgiei și Europei vor fi conectate printr-o linie subacvatică de transport al energiei electrice de înaltă tensiune cu o lungime de 1 155 de kilometri, care va fi întinsă de-a lungul fundului Mării Negre cu un punct de conexiune în România, informează Logos Press.
08:15
BNM: Prognoza inflației pentru acest an a fost majorată Logos-Press
Banca Națională a Moldovei, în cadrul ședinței Comitetului executiv de politică monetară al BNM din 5 februarie, a majorat prognoza inflației pe termen scurt pentru sfârșitul anului curent cu 0,7 puncte procentuale și a redus-o pentru trimestrele II și III ale anului 2027 cu 0,1 puncte procentuale față de prognoza anterioară din noiembrie 2025, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:30
FAO confirmă previziunile privind producția record de cereale de anul trecut Logos-Press
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO și-a majorat prognoza privind producția mondială de cereale în 2025 la 3.023 milioane de tone, în creștere cu 0,7% (19,9 milioane de tone). Acesta este un nivel record, a raportat Logos Press.
18:45
Un complex rezidențial de la Mercedes-Benz va apărea în Dubai Logos-Press
Mercedes-Benz, împreună cu dezvoltatorul Binghatti, a dezvăluit Mercedes-Benz Places Binghatti City, un proiect rezidențial la scară largă în Dubai, care va consta din 12 zgârie-nori rezidențiali cu aproximativ 13.000 de apartamente, informează Logos Press.
18:30
Exporturile de struguri de masă au început în forță în ianuarie Logos-Press
În ianuarie 2026, Moldova a exportat aproape 9,2 mii tone de struguri de masă în 21 de țări, în valoare de 7,6 milioane de dolari, la un preț mediu de facturare de 0,83 dolari/kg. Acesta nu este un indicator rău pentru perioada de iarnă, dacă luăm în considerare calitatea relativ scăzută a strugurilor din recolta anului 2025, a relatat Logos Press.
18:00
În Bălți, camerele video din troleibuze vor judeca conductorii și pasagerii Logos-Press
Conducerea capitalei nordice intenționează să echipeze toate troleibuzele orașului cu supraveghere video, informează Logos Press.
17:45
Lupta pentru moștenirea de 200 de milioane de euro a lui Lagerfeld Logos-Press
La șapte ani de la moartea legendarului designer Karl Lagerfeld, numele său este din nou implicat într-un scandal de proporții, deoarece testamentul său este contestat oficial, relatează Logos Press.
17:30
În Grecia, 2,5 milioane de locuințe sunt vacante pe fondul lipsei de proprietăți Logos-Press
În Grecia, cu lipsa de bunuri imobiliare – cantități uriașe de locuințe goale: ei numesc cifrele de 500 de mii de case și mai mult de 2 milioane de unități, rapoarte Logos Press cu referire la Prian.
17:15
Eugeniu Osmochescu este pregătit pentru simplificarea radicală a relațiilor cu mediul de afaceri Logos-Press
Conform datelor preliminare, economia națională a înregistrat o creștere de aproximativ 2,7 % în 2025, depășind previziunile inițiale ale partenerilor internaționali, a raportat Logos Press.
16:45
The Economist: Germania va deveni hegemonul Europei, ducând la divizare Logos-Press
Germania ar putea deveni o mare putere militară până în 2030, dar dominația sa militară ar putea duce în cele din urmă la divizare și concurență pe continent, potrivit Logos Press.
16:15
Moldova aderă la Convenția privind brevetul european Logos-Press
Moldova aderă la Convenția privind acordarea brevetelor europene, cunoscută sub numele de Convenția privind brevetul european (CBE), a anunțat Logos Press.
16:00
Schița lui Michelangelo, vândută la licitație pentru 27,2 milioane de dolari Logos-Press
Un desen miniatural al unui picior de bărbat nud realizat de Michelangelo a fost vândut la o licitație din New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un record absolut – este cea mai scumpă lucrare a maestrului vândută vreodată la licitație, a raportat Logos Press.
15:45
Vremea continuă să provoace probleme: gheață, întârzieri ale zborurilor și pene de curent Logos-Press
Condițiile meteo dificile din Republica Moldova continuă să provoace probleme: traficul este perturbat, zborurile pot fi întârziate, iar în nordul țării se observă pene de curent. În același timp, codul galben de ger a fost prelungit pentru încă trei zile, informează Logos Press.
15:30
Taxa pentru certificatul fitosanitar este anulată Logos-Press
ANSA, agenția națională pentru siguranța alimentelor, a anunțat eliminarea taxelor pentru certificatele fitosanitare pentru exportul și reexportul produselor începând cu 5 februarie 2026, conform Logos Press.
15:00
Deficitul bugetar în 2025 ajunge la aproape 16 miliarde de lei Logos-Press
Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 15.712,4 milioane de lei. Acesta este cu 2.499 milioane de lei mai mic decât indicatorul ajustat, dar cu 2.623 milioane de lei mai mare decât în anul precedent, informează Logos Press.
14:45
Doi administratori ai falimentului au fost reținuți Logos-Press
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii de la Procuratura municipiului Chișinău, efectuează cercetări penale față de mai mulți administratori de faliment, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, informează Logos Press.
14:30
Consiliul Economic al Prim-ministrului a discutat despre „garanții pentru tineri” Logos-Press
O reuniune extinsă a Consiliului Economic al Primului Ministru a fost dedicată garantării intrării tinerilor pe piața locală a muncii, care ar trebui să fie o „investiție în viitor”, a raportat Logos Press.
14:15
Sistem de monitorizare în timp real a rețelei electrice lansat în modul de testare Logos-Press
Proiectul SCADEX LiveGrid, care este un sistem digital pentru monitorizarea în timp real a rețelelor electrice de joasă tensiune, va fi implementat ca parte a Energy Sandbox care funcționează sub patronajul Ministerului Energiei, a raportat Logos Press.
14:00
Antibioticele periculoase pentru animale vor intra sub incidența interdicției. Logos-Press
Moldova pregătește o listă de agenți antimicrobieni pentru animale, a căror utilizare va fi interzisă sau sever restricționată, informează Logos Press.
13:45
Autoritățile estoniene sunt împărțite în privința discuțiilor cu Federația Rusă Logos-Press
Guvernul și opoziția din Estonia l-au criticat pe președinte pentru că a cerut discuții directe cu Rusia, a raportat Logos Press.
13:30
SUA vor lupta împotriva reglementării europene a internetului Logos-Press
Departamentul de Stat al SUA va finanța organizații europene pentru a promova interesele Washingtonului și pentru a combate reglementarea internetului, potrivit Logos Press.
Ieri
13:00
Ungaria, România și Polonia conduc în ceea ce privește ratele de creștere a veniturilor reale Logos-Press
Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor în UE a crescut cu aproximativ 7%, comparativ cu perioada anterioară pandemiei. Cu toate acestea, schimbările dintre 2019 și 2024 variază foarte mult de la o țară la alta, a raportat Logos Press.
12:45
Fructe moldovenești la Fruit Logistica Logos-Press
Moldova a fost reprezentată cu un singur stand național de 13 producători și exportatori de mere, struguri de masă și prune la târgul internațional Fruit Logistica din Berlin, 4-6 februarie 2026, informează Logos Press.
12:15
Interesul pentru vehiculele ecologice este în creștere Logos-Press
Peste 87.000 de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate în Moldova din 2018 până la sfârșitul anului 2025. Creșterea accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și al mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și ecologice, informează Logos Press.
12:00
Șeful BEI solicită consolidarea capitalului statelor membre Logos-Press
Șefa Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calviño, a solicitat liderilor UE să accelereze crearea unei uniuni a economiilor și investițiilor (SIU), considerând-o o condiție pentru competitivitatea Europei, informează Logos Press.
11:30
Decizie: Moldcell va cumpăra Accent Electronic Logos-Press
Consiliul Concurenței (CC) a aprobat achiziționarea companiei Accent Electronic de către operatorul de telefonie mobilă Moldcell, informează Logos Press.
11:15
Francis Coppola a vândut un ceas de 11 milioane de dolari pentru a acoperi datoriile după eșecul filmului Logos-Press
Regizorul Francis Ford Coppola a declarat că este în pragul falimentului din cauza filmului „Megapolis”, pentru care a cheltuit 120 de milioane de dolari, iar filmul a încasat la box office doar 14,4 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
10:45
Serviciul Vamal dezvoltă sistemul NCTS pentru controlul tranzitului Logos-Press
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SV RM) va crea o nouă unitate (Help Desk), care va asigura legătura cu structurile similare din statele membre ale Convenției privind Noul Sistem de Tranzit Informatizat (NSTI), informează Logos Press.
10:15
Banii infractorilor vor fi folosiți pentru cauze bune. Logos-Press
Moldova a creat un cadru legal pentru utilizarea bunurilor și a banilor confiscați în scopuri sociale și în interesul societății, informează Logos Press.
09:45
Economia este creată în condiții de „lichiditate în buclă” Logos-Press
Comitetul executiv al Băncii Naționale, în cadrul primei ședințe din acest an, dedicată actualizării politicii monetare, a decis reducerea ratei rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2 puncte procentuale (de la 20 la 18%) și la resursele atrase în valută liber convertibilă cu 3 p.p. (de la 29 la 26%). În același timp, nivelul ratei de bază a rămas neschimbat la 5% pe an.
09:15
Pragul de înregistrare a plătitorilor de TVA va crește ușor Logos-Press
Pragul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA este posibil să fie ridicat la 1,7 milioane de lei. Acesta este mai mic decât propunerea opoziției, dar mai mare decât nivelul care a fost în vigoare de la 1 ianuarie a acestui an, potrivit Logos Press.
08:30
PAS a „salvat” Ministerul Agriculturii Logos-Press
Opoziția parlamentară a încercat să propună un vot de neîncredere în politica Ministerului Agriculturii, invocând scăderea producției, creșterea importurilor și a prețurilor, precum și datoriile statului față de agricultori. Ministrul Katlabuga a numit inițiativa un „exercițiu politic” și a acuzat opoziția de autopromovare. Proiectul a fost respins cu voturile PAS”, a relatat Logos Press.
08:15
Bitcoin a fost comparat cu Benjamin Button Logos-Press
Bitcoin a depășit 126.000 de dolari în octombrie anul trecut, înainte de a se prăbuși la 67.000 de dolari, revenind la nivelurile văzute ultima dată în noiembrie 2024. Dar aceasta nu este limita – prețul bitcoin s-ar putea prăbuși la 38.000 de dolari, potrivit Logos Press.
5 februarie 2026
19:15
Volumul tranzacțiilor cu criptomonede a scăzut cu 51% în ianuarie Logos-Press
După ce au încheiat anul 2025 cu un volum mediu lunar de tranzacționare de 1,71 trilioane de dolari, al doilea cel mai mare din istorie, bursele de criptomonede au început anul 2026 cu o activitate vizibil mai slabă, potrivit Logos Press.
18:45
Principalele lanțuri hoteliere au refuzat să lucreze cu Yandex Logos-Press
Cooperarea cu serviciul Yandex Travel a fost încheiată de o serie de lanțuri importante – Azimut Hotels, Accor, Cosmos Hotel Group, „Mantera” și altele, informează Logos Press cu referire la RBC.
18:30
Saeima letonă respinge scutirea de TVA pentru încălzire Logos-Press
Parlamentul leton nu a aprobat amendamentele opoziției de reducere a TVA la 5% pentru resursele energetice, a raportat Logos Press.
18:15
Liderii azer și armean distinși cu premiul pentru pace Logos-Press
Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au fost distinși cu Premiul Zayed pentru Frăția umană pentru anul 2026. Premiul a fost acordat ambilor politicieni „în semn de recunoaștere a eforturilor lor constante de a promova pacea între Armenia și Azerbaidjan, cooperarea și stabilitatea în regiune”, a informat Logos Press.
18:00
Moldova va deveni autosuficientă în prelucrarea laptelui până în 2030 Logos-Press
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a răspuns la întrebarea deputatului Vasile Costiuc cu privire la „câte mandate ministeriale vor opri importul de lapte?”, informează Logos Press.
17:30
Rosatom va pierde dreptul de a extrage uraniu în Kazahstan Logos-Press
La sfârșitul lunii martie 2026, zăcământul Akdala va fi transferat în administrarea integrală a JSC National Atomic Company Kazatomprom, informează Logos Press.
17:15
Amenzile STS au adus peste 1,3 milioane de lei la buget în ianuarie Logos-Press
În timpul celor 448 de controale fiscale din prima lună a anului, au fost depistate 289 de cazuri de încălcare a legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni fiscale în valoare de 983 000 de lei, precum și sancțiuni administrative în valoare de 338 000 de lei, informează Logos Press.
16:45
Brânzeturile importate pot ocupa jumătate din piața ucraineană Logos-Press
În 2025, ponderea produselor importate pe piața ucraineană a brânzeturilor a crescut de la 38% la 45%. Dacă situația nu se schimbă, deja în martie-aprilie 2026 producătorii ucraineni vor controla mai puțin de jumătate din piața internă pentru acest produs, a raportat Logos Press.
16:30
Jumătate din deșeurile din Moldova sunt lăsate în locuri neechipate Logos-Press
În 2024, întreprinderile moldovenești din diferite sectoare economice au produs un total de 227,35 mii tone de deșeuri, conform datelor din sistemul informațional automatizat de gestionare a deșeurilor (SIA MD).
