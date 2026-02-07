Banii celor mai bogați oameni din lume se îndreaptă spre Dubai

09:45

Comitetul executiv al Băncii Naționale, în cadrul primei ședințe din acest an, dedicată actualizării politicii monetare, a decis reducerea ratei rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2 puncte procentuale (de la 20 la 18%) și la resursele atrase în valută liber convertibilă cu 3 p.p. (de la 29 la 26%). În același timp, nivelul ratei de bază a rămas neschimbat la 5% pe an.