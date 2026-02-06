Banii infractorilor vor fi folosiți pentru cauze bune.

Logos-Press, 6 februarie 2026 10:15

Moldova a creat un cadru legal pentru utilizarea bunurilor și a banilor confiscați în scopuri sociale și în interesul societății, informează Logos Press.

Acum 15 minute
10:15
Acum o oră
09:45
Economia este creată în condiții de „lichiditate în buclă” Logos-Press
Comitetul executiv al Băncii Naționale, în cadrul primei ședințe din acest an, dedicată actualizării politicii monetare, a decis reducerea ratei rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2 puncte procentuale (de la 20 la 18%) și la resursele atrase în valută liber convertibilă cu 3 p.p. (de la 29 la 26%). În același timp, nivelul ratei de bază a rămas neschimbat la 5% pe an.
Acum 2 ore
09:15
Pragul de înregistrare a plătitorilor de TVA va crește ușor Logos-Press
Pragul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA este posibil să fie ridicat la 1,7 milioane de lei. Acesta este mai mic decât propunerea opoziției, dar mai mare decât nivelul care a fost în vigoare de la 1 ianuarie a acestui an, potrivit Logos Press.
08:30
PAS a „salvat” Ministerul Agriculturii Logos-Press
Opoziția parlamentară a încercat să propună un vot de neîncredere în politica Ministerului Agriculturii, invocând scăderea producției, creșterea importurilor și a prețurilor, precum și datoriile statului față de agricultori. Ministrul Katlabuga a numit inițiativa un „exercițiu politic” și a acuzat opoziția de autopromovare. Proiectul a fost respins cu voturile PAS”, a relatat Logos Press.
Acum 4 ore
08:15
Bitcoin a fost comparat cu Benjamin Button Logos-Press
Bitcoin a depășit 126.000 de dolari în octombrie anul trecut, înainte de a se prăbuși la 67.000 de dolari, revenind la nivelurile văzute ultima dată în noiembrie 2024. Dar aceasta nu este limita – prețul bitcoin s-ar putea prăbuși la 38.000 de dolari, potrivit Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Volumul tranzacțiilor cu criptomonede a scăzut cu 51% în ianuarie Logos-Press
După ce au încheiat anul 2025 cu un volum mediu lunar de tranzacționare de 1,71 trilioane de dolari, al doilea cel mai mare din istorie, bursele de criptomonede au început anul 2026 cu o activitate vizibil mai slabă, potrivit Logos Press.
18:45
Principalele lanțuri hoteliere au refuzat să lucreze cu Yandex Logos-Press
Cooperarea cu serviciul Yandex Travel a fost încheiată de o serie de lanțuri importante – Azimut Hotels, Accor, Cosmos Hotel Group, „Mantera” și altele, informează Logos Press cu referire la RBC.
18:30
Saeima letonă respinge scutirea de TVA pentru încălzire Logos-Press
Parlamentul leton nu a aprobat amendamentele opoziției de reducere a TVA la 5% pentru resursele energetice, a raportat Logos Press.
18:15
Liderii azer și armean distinși cu premiul pentru pace Logos-Press
Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev au fost distinși cu Premiul Zayed pentru Frăția umană pentru anul 2026. Premiul a fost acordat ambilor politicieni „în semn de recunoaștere a eforturilor lor constante de a promova pacea între Armenia și Azerbaidjan, cooperarea și stabilitatea în regiune”, a informat Logos Press.
18:00
Moldova va deveni autosuficientă în prelucrarea laptelui până în 2030 Logos-Press
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a răspuns la întrebarea deputatului Vasile Costiuc cu privire la „câte mandate ministeriale vor opri importul de lapte?”, informează Logos Press.
17:30
Rosatom va pierde dreptul de a extrage uraniu în Kazahstan Logos-Press
La sfârșitul lunii martie 2026, zăcământul Akdala va fi transferat în administrarea integrală a JSC National Atomic Company Kazatomprom, informează Logos Press.
17:15
Amenzile STS au adus peste 1,3 milioane de lei la buget în ianuarie Logos-Press
În timpul celor 448 de controale fiscale din prima lună a anului, au fost depistate 289 de cazuri de încălcare a legislației, pentru care au fost aplicate sancțiuni fiscale în valoare de 983 000 de lei, precum și sancțiuni administrative în valoare de 338 000 de lei, informează Logos Press.
16:45
Brânzeturile importate pot ocupa jumătate din piața ucraineană Logos-Press
În 2025, ponderea produselor importate pe piața ucraineană a brânzeturilor a crescut de la 38% la 45%. Dacă situația nu se schimbă, deja în martie-aprilie 2026 producătorii ucraineni vor controla mai puțin de jumătate din piața internă pentru acest produs, a raportat Logos Press.
16:30
Jumătate din deșeurile din Moldova sunt lăsate în locuri neechipate Logos-Press
În 2024, întreprinderile moldovenești din diferite sectoare economice au produs un total de 227,35 mii tone de deșeuri, conform datelor din sistemul informațional automatizat de gestionare a deșeurilor (SIA MD).
16:00
Permisele de conducere moldovenești sunt recunoscute în EAU Logos-Press
Acreditările vor fi disponibile într-un timp scurt și fără examene, a raportat Logos Press.
15:45
BERD alocă Ucrainei suma record de 2,9 miliarde EUR în 2025 Logos-Press
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a alocat Ucrainei o finanțare record de 2,9 miliarde de euro în 2025, cu 500 de milioane de euro mai mult decât în 2024, informează Logos Press.
15:15
ANSA a prevenit importul de pui cu salmonella în Moldova Logos-Press
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontieră importul unui lot (20 de tone) de carne de pui dezosată mecanic (MMO/MDM) congelată în Moldova, informează Logos Press.
14:45
Reevaluarea locuințelor este criticată Logos-Press
Un grup de deputați din fracțiunea comuniștilor a elaborat și înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune triplarea limitelor de scutire a impozitului pe proprietate, în vigoare în Republica Moldova, informează Logos Press.
14:30
„Not Meloni’s Angel” a rămas fără o față. Logos-Press
La Roma, chipul prim-ministrului Giorgia Meloni, care a fost reprezentat anterior pe o frescă reprezentând un înger, a dispărut de pe o pictură murală din una dintre bazilicile centrale. Acesta a fost pictat după ce imaginea a provocat reacții puternice în rândul politicienilor și al clerului, a informat Logos Press.
14:15
BNM a menținut rata de bază la 5 la sută pe an Logos-Press
La 5 februarie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis în unanimitate să mențină rata cheie la nivelul actual, confirmând prognozele experților privind sfârșitul perioadei de relaxare a politicii monetare, informează Logos Press.
14:00
Un nou secretar de stat a fost numit la Ministerul Energiei Logos-Press
În cadrul ședinței de guvern din 4 noiembrie, Vitalie Mîța a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei, responsabil de sectoarele termoficare, gaze naturale și eficiență energetică, informează Logos Press.
13:45
Moldova înăsprește sancțiunile pentru pirateria în serviciile digitale Logos-Press
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în primă lectură un proiect de lege menit să consolideze lupta împotriva pirateriei în domeniul serviciilor media și digitale plătite, informează Logos Press.
13:30
Ministerul Finanțelor a „simplificat” bugetul-2026 pentru cetățeni Logos-Press
Ministerul Finanțelor a pregătit o versiune simplificată a bugetului de stat pentru anul 2026, care prezintă principalii parametri ai documentului financiar într-o formă accesibilă, inclusiv în ceea ce privește aspectele sociale importante ale direcției fondurilor, informează Logos Press.
13:15
Apele Moldovei au primit dreptul de a lichida rezervoarele de apă Logos-Press
Agenția Apele Moldovei este obligată să identifice o dată la cinci ani iazurile și rezervoarele care dăunează mediului și să aplice proceduri de lichidare a acestora, a informat Logos Press.
13:00
Fabricile de zahăr se închid în Uniunea Europeană Logos-Press
Încă o fabrică din Uniunea Europeană a anunțat că nu va prelucra sfeclă de zahăr în sezonul următor, adică în 2026. Anul trecut, cinci fabrici europene de sfeclă de zahăr din acest domeniu au anunțat că își vor înceta activitatea. În total, 17 fabrici de zahăr din UE și-au încetat activitatea din 2017, potrivit Logos Press.
12:30
În Țările de Jos, proprietarii scapă de apartamente Logos-Press
Vânzările de apartamente sunt în plină expansiune în Țările de Jos: conform biroului cadastral, acestea au crescut cu 25 % în 2025 – pentru prima dată în istoria pieței.
12:00
Inițierea votului de neîncredere împotriva politicii energetice Logos-Press
Trei fracțiuni parlamentare – Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă – au inițiat un vot simplu de neîncredere împotriva politicii energetice a statului, informează Logos Press.
11:45
Autoritățile reacționează la condițiile meteorologice dificile Logos-Press
Peste 1.900 de tone de materiale de degivrare, sute de vehicule speciale și aproape două mii de solicitări de asistență medicală – acestea sunt primele consecințe ale înrăutățirii condițiilor meteorologice, potrivit Logos Press.
11:15
Inflația alimentară va „dezlega mâinile” Băncii Naționale Logos-Press
Aceasta este concluzia experților, care prezic sfârșitul perioadei de reducere a ratei cheie de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit celor mai recente prognoze ale BNM, în 2026, inflația ar urma să scadă până la un nivel mediu anual de 4,3 la sută. Tendința de anul trecut de stabilizare a inflației alimentare va juca un rol important în acest sens, potrivit Logos Press.
11:00
Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți Logos-Press
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL
Ieri
10:15
O pană de curent a provocat pierderi în Moldova Logos-Press
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avertizat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică după o recentă pană de curent, ale cărei pagube încă nu au fost calculate, informează Logos Press.
09:45
Moldova este printre primii trei lideri în ceea ce privește consumul de alcool în spațiul post-sovietic Logos-Press
La începutul anului 2026, Moldova se va afla pe locul trei „onorabil” printre țările fostei Uniuni Sovietice în clasamentul OMS privind consumul de alcool, informează Logos Press.
09:15
Liderii țărilor baltice au făcut apel la reînnoirea contactelor cu Kremlinul Logos-Press
Premierul leton Evika Silinja și președintele estonian Alar Karis au solicitat numirea unui trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Kremlinul. Europenii semnalează o nouă abordare față de Rusia prin căutarea unei voci la masa negocierilor dintre Washington, Kiev și Moscova, a relatat Logos Press.
09:00
Un accesoriu Louis Vuitton la prețul unui Lamborghini Revuelto Logos-Press
Renumita casă de modă Louis Vuitton a prezentat „Camionnette”, un ceas de birou mecanic conceptual, modelat după furgonetele de livrare din anii 1920, potrivit Logos Press.
08:15
Autoritățile de reglementare încearcă să responsabilizeze IA Logos-Press
Investițiile globale în inteligența artificială au depășit 500 de miliarde de dolari în perioada 2025-2026, iar peste 60% din infrastructura cloud globală este controlată de un număr limitat de corporații tehnologice. Acest lucru îngrijorează autoritățile de reglementare din diferite țări. Acestea încearcă să clarifice regulile jocului, iar întreprinderile solicită din ce în ce mai mult responsabilitate și transparență corporativă măsurabile.
4 februarie 2026
20:15
Rezervele de umiditate de iarnă din solul Moldovei pot depăși norma pentru prima dată în ultimii ani Logos-Press
Mai multe resurse meteorologice din Europa prognozează pentru Moldova în a doua jumătate a lunii februarie precipitații care totalizează peste 25-30 mm. Aceasta depășește norma medie pentru ultima lună de iarnă, care a fost observată în țară în ultimii ani, informează Logos Press.
20:00
Ferrari a încheiat un acord cu un producător de brățări de fitness Logos-Press
Echipa italiană Ferrari, care concurează în seria de curse de motor Formula 1, a semnat un acord cu producătorul american de brățări de fitness Whoop, potrivit Logos Press.
20:00
În Bălți, vor fi instalate camere video la gropile de gunoi Logos-Press
Autoritățile din Bălți promit să finalizeze instalarea camerelor CCTV la toate gropile de gunoi din oraș până la sfârșitul acestei luni, după care contravenienții vor fi amendați, potrivit Logos Press.
19:15
Armenia va aloca 500 de milioane de dolari pentru refacerea căilor ferate Logos-Press
Oficialul Erevan intenționează să aloce aproximativ 500 de milioane de dolari pentru o revizuire cuprinzătoare a legăturilor feroviare strategice, a raportat Logos Press.
18:45
Schimbul de date din surse indirecte este din ce în ce mai strict Logos-Press
În Moldova, raportarea informațiilor din surse indirecte a fost introdusă în 2018 în scopuri fiscale și antievaziune. Cu toate acestea, sistemul este în continuă finalizare. Există o introducere treptată a noilor subiecți ai acestei obligații și o înăsprire a sistemului de schimb de date. Iar din 2025, a fost introdus un nou formular de raportare, mai strict, care impune transmiterea informațiilor până la 25 februarie.
18:30
Producția de legume „borscht set” ar putea scădea în Moldova Logos-Press
Pe „lista de outsideri” se vor afla aproape sigur legume precum varza albă, ceapa și roșiile și, eventual, cartofii. Potrivit estimărilor experților, în primăvara anului 2026, suprafața cultivată cu aceste culturi în țară s-ar putea reduce cu zeci de procente sau chiar de mai multe ori, a raportat Logos Press.
18:15
Raportul Congresului SUA a provocat comentarii mixte în Moldova și România Logos-Press
Comisia pentru justiție a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport în care se afirmă că Comisia Europeană „a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înainte de alegerile naționale”, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova.
17:45
UE vrea să introducă euro digital legat de BCE Logos-Press
Proiectul euro digital se află acum în faza activă de pregătire. Introducerea completă a monedei digitale în circulație este programată pentru 2029, însă legislatorii nu au reușit încă să ajungă la un acord cu privire la un nou mecanism pentru plățile fără numerar, a raportat Logos Press.
17:30
Cancelaria de Stat a majorat limitele de kilometraj pentru mașinile oficiale Logos-Press
Șefii și șefii adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor putea folosi mașinile de serviciu mai mult timp și mai des, ceea ce va costa bugetul 200.000 de lei, informează Logos Press.
17:15
Guvernul a împărțit calea ferată din Moldova Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a adoptat o hotărâre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin divizare (separare) și crearea unei noi societăți pe acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă” cu 100% capital de stat, informează Logos Press.
17:00
Jucătoarea de tenis bielorusă a devenit ambasador al mărcilor Gucci și Emirates Logos-Press
Prima rachetă a lumii, jucătoarea de tenis bielorusă Arina Sabalenka, a devenit unul dintre ambasadorii globali ai casei de modă italiene Gucci, informează Logos Press.
16:45
Comisia Europeană a cenzurat oponenții politici – Pavel Durov Logos-Press
Congresul SUA a dezvăluit interferența Comisiei Europene în cel puțin opt alegeri din șase țări europene în care Bruxelles-ul a cenzurat adversarii politici, potrivit Logos Press.
16:15
Bogații vor plăti mai mult pentru proprietățile lor Logos-Press
Guvernul intenționează să revizuiască valoarea și condițiile impozitului pe proprietate ca parte a politicii sale fiscale pentru 2027, a raportat Logos Press.
15:45
Cea mai mare expoziție agricolă din Europa întoarce subiectul „uniri” cu susul în jos Logos-Press
Moldova va participa cu un stand național la Fruit Logistica, cel mai mare târg agricol din Europa, care se va deschide în curând la Berlin, în timp ce România va fi absentă, potrivit Logos Press.
15:30
Sectorul bancar din MoldDin punct de vedere al rentabilității, sectorul bancar din Moldova ocupă ultimele locuri în regiuneova, printre cele mai slabe din regiune în ceea ce privește rentabilitatea Logos-Press
Sectorul bancar din Moldova obține profituri de miliarde de lei, dar după indicatorii ROE (rentabilitatea capitalului propriu) și ROA (rentabilitatea activelor) se situează pe ultimele locuri în regiune, transmite Logos Press.
