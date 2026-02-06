SUA vor lupta împotriva reglementării europene a internetului

18:45

În Moldova, raportarea informațiilor din surse indirecte a fost introdusă în 2018 în scopuri fiscale și antievaziune. Cu toate acestea, sistemul este în continuă finalizare. Există o introducere treptată a noilor subiecți ai acestei obligații și o înăsprire a sistemului de schimb de date. Iar din 2025, a fost introdus un nou formular de raportare, mai strict, care impune transmiterea informațiilor până la 25 februarie.