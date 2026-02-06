Moldova aderă la Convenția privind brevetul european

11:15

Aceasta este concluzia experților, care prezic sfârșitul perioadei de reducere a ratei cheie de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit celor mai recente prognoze ale BNM, în 2026, inflația ar urma să scadă până la un nivel mediu anual de 4,3 la sută. Tendința de anul trecut de stabilizare a inflației alimentare va juca un rol important în acest sens, potrivit Logos Press.