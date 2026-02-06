În Bălți, camerele video din troleibuze vor judeca conductorii și pasagerii

13:00

Încă o fabrică din Uniunea Europeană a anunțat că nu va prelucra sfeclă de zahăr în sezonul următor, adică în 2026. Anul trecut, cinci fabrici europene de sfeclă de zahăr din acest domeniu au anunțat că își vor înceta activitatea. În total, 17 fabrici de zahăr din UE și-au încetat activitatea din 2017, potrivit Logos Press.