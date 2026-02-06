Deficitul bugetar în 2025 ajunge la aproape 16 miliarde de lei

08:15

Investițiile globale în inteligența artificială au depășit 500 de miliarde de dolari în perioada 2025-2026, iar peste 60% din infrastructura cloud globală este controlată de un număr limitat de corporații tehnologice. Acest lucru îngrijorează autoritățile de reglementare din diferite țări. Acestea încearcă să clarifice regulile jocului, iar întreprinderile solicită din ce în ce mai mult responsabilitate și transparență corporativă măsurabile.