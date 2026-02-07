Noi detalii despre drona de la Drochia

06:50

Căpitanul rus al unui vas port-containere care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, a fost condamnat joi de justiţia britanică la şase ani de închisoare pentru omor din culpă, relatează AFP. Moartea unui membru al echipajului, filipinezul Mark Angelo Pernia, „putea fi evitată […]