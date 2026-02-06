Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție
SafeNews, 6 februarie 2026 08:30
Lucrările de construcție ale Spitalului Regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, după mai multe amânări anunțate anterior de autorități. Informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului din 4 februarie. Ministrul a recunoscut că proiectul a înregistrat întârzieri, deși inițial autoritățile anunțau demararea lucrărilor în ultimul trimestru […] Articolul Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
08:50
Vreme instabilă pe 6 februarie în Republica Moldova. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, cu ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între minus 1 și plus 4 grade Celsius. În regiunile de […] Articolul Meteo 6 februarie: ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Activitatea în posturile vamale din Republica Moldova se desfășoară fără blocaje, anunță Serviciul Vamal. Controalele au loc în regim obișnuit, iar procesarea mijloacelor de transport nu este restricționată. Probleme apar însă pe traseul național Râșcani–Costești, în apropierea PVFI Costești, unde ghețușul îngreunează circulația. Din acest motiv, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, iar siguranța deplasării […] Articolul NEWS ALERT | Ghețuș pe traseul Râșcani–Costești, trafic dificil în zona punctului vamal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 30 minute
08:30
Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție # SafeNews
Lucrările de construcție ale Spitalului Regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, după mai multe amânări anunțate anterior de autorități. Informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului din 4 februarie. Ministrul a recunoscut că proiectul a înregistrat întârzieri, deși inițial autoritățile anunțau demararea lucrărilor în ultimul trimestru […] Articolul Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
08:00
Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă # SafeNews
Cei care ajung aici sunt considerați extrem de periculoși, însă beneficiază de condiții mai bune decât deținuții „obișnuiți”: 20 de metri pătrați de spațiu locativ, mobilier propriu și chiar posibilitatea de a comanda fast-food. În Germania, infractorii deosebit de periculoși, după executarea pedepsei principale, nu sunt eliberați imediat, ci rămân în așa-numita detenție preventivă (Sicherungsverwahrung). […] Articolul Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
07:50
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un pachet de modificări legislative care înăspresc semnificativ pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Votul a avut loc pe 5 februarie. Noile prevederi aliniază integral legislația națională la Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale și pornografiei infantile. Modificările vizează atât sancțiunile […] Articolul Parlamentul înăsprește pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Tensiuni diplomatice au apărut între Statele Unite și Polonia, după un schimb dur de mesaje între ambasadorul american la Varșovia și președintele parlamentului polonez. Ambasadorul SUA, Tom Rose, a anunțat că rupe orice formă de comunicare cu Wlodzimierz Czarzasty. Decizia vine după ce Czarzasty l-a criticat public pe președintele american Donald Trump și a refuzat să sprijine inițiativa de […] Articolul Declarații controversate despre Trump provoacă tensiuni între aliații SUA și Polonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare anunță clarificări importante pentru piața imobiliară, după discuțiile cu autoritățile și sistemul bancar. Organizația spune că noile explicații reduc blocajele apărute la tranzacțiile imobiliare și oferă mai multă predictibilitate cumpărătorilor și vânzătorilor. Potrivit UAI, dialogul cu Comisia parlamentară economie buget și finanțe a dus la reconfirmarea mai multor reguli esențiale. Declarația pe propria răspundere […] Articolul Tranzacțiile imobiliare în atenția autorităților. UAI vorbește despre deblocarea pieței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați # SafeNews
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a pornit procedura de evaluare externă pentru magistrații care au judecat cauze de corupție. Procesul vizează judecători din completele specializate, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia a expediat notificările pe 5 februarie. Sunt vizați 16 judecători ai Judecătoria Chișinău care, din 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele pentru […] Articolul Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Washingtonul ia în calcul noi lovituri militare dacă Teheranul reia activitățile nucleare. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în contextul reluării dialogului diplomatic cu Iranul. Mesajul vine înaintea discuțiilor programate pentru vineri, în Oman. Oficialii americani și iranieni au confirmat întâlniri la nivel înalt. Potrivit Kyiv Post, pe agenda discuțiilor se află programul nuclear al Iran. […] Articolul Washingtonul avertizează Iranul. Trump nu exclude noi lovituri militare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
R. Moldova se integrează în sistemul european de brevete, oferind inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor acces la un sistem armonizat de protecție a brevetelor în Europa. Parlamentul a votat, în două lecturi, aderarea la Convenția brevetului european (CBE). Până acum, R. Moldova a participat la acest sistem printr-un mecanism de cooperare, aplicat din 2015. Odată cu […] Articolul Integrarea în sistemul european de brevete, un nou pas pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 4 ore
06:50
Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare # SafeNews
Căpitanul rus al unui vas port-containere care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, a fost condamnat joi de justiţia britanică la şase ani de închisoare pentru omor din culpă, relatează AFP. Moartea unui membru al echipajului, filipinezul Mark Angelo Pernia, „putea fi evitată […] Articolul Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # SafeNews
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărârile instanțelor de judecată și nici de a se pronunța asupra vinovăției. Ministerul mai anunță că administrația spitalului continuă să analizeze activitatea medicului din punct de vedere profesional și etic, […] Articolul Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială # SafeNews
Comisarul european pentru apărare și spațiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfășurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creșterea eforturilor de înarmare și dezvoltarea de tehnologii spațiale, relatează agenția EFE. Europa trebuie să își asume propria apărare, iar […] Articolul Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat # SafeNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat că platforma nu a partajat niciodată date de chat cu terțe părți. El a scris despre acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X. „Telegram nu a dezvăluit niciodată date despre corespondența cu terțe părți în întreaga sa istorie. Și am prefera să închidem întregul proiect […] Articolul Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Sume de ordinul sutelor de mii de dolari sau euro s-ar fi aflat în celebra sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Declarația a fost făcută în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat în calitate de martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM a afirmat că informația i-ar fi fost comunicată direct de Vladimir Plahotniuc. Potrivit […] Articolul Noi detalii în dosarul „kuliok”. Dezvăluirile făcute de Cebotari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
20:40
Parlamentul a constatat oficial încetarea mandatului de deputat al Anastasia Nichita, aleasă pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate, și a declarat vacant un mandat care revine formațiunii de guvernământ. Hotărârea a fost aprobată cu votul a 62 de deputați. Documentul arată că cererea de demisie a fost depusă pe 23 ianuarie, înainte ca sportiva să […] Articolul Anastasia Nichita își încheie mandatul de deputat, Parlamentul declară locul vacant apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Parlamentul a respins moțiunea simplă care viza politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Inițiativa a fost susținută de 42 de deputați și a fost prezentată în plen la 18 decembrie 2025. Autorii moțiunii au invocat eșecuri în aplicarea Strategiei securității alimentare pentru anii 2023–2030, lipsa unor măsuri eficiente de sprijin pentru producătorii agricoli, […] Articolul Parlamentul respinge moțiunea simplă împotriva Ministerului Agriculturii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
18:40
Lucrările de reparație a drumurilor R33 și G100 din raionul Hîncești avansează, iar unele segmente sunt deja finalizate. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat șantierul drumului R33, pe direcția frontierei cu România, și drumul G100, care asigură legătura cu satul Cărpineni. Șeful Guvernului a declarat că investițiile în infrastructură aduc rezultate vizibile și îmbunătățesc mobilitatea oamenilor […] Articolul FOTO | Investiții în infrastructură. Progrese pe traseele spre Leușeni și Cărpineni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:30
O tentativă de organizare a migrației ilegale spre Uniunea Europeană a fost stopată pe sectorul de frontieră Ungheni, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Ungheni. La începutul lunii ianuarie, oamenii legii au intrat în posesia unor informații operative care indicau existența unei rețele implicate în transportarea ilegală a cetățenilor […] Articolul VIDEO | Rețea de trafic de migranți, destructurată pe sectorul de frontieră Ungheni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:30
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au venit cu o reacție, după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) i-au acuzat că ar oferi „protecție” unui agent economic, care ar gestiona o autogară ilegală, și au cerut ca să ANTA să o interzică. De cealaltă parte, ANTA spune că orice decizie a […] Articolul ANTA respinge acuzațiile transportatorilor și invocă respectarea legii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Kremlinul ironizează joi supoziţii potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după publicarea în Statele Unite a unei mase de documente compromiţătoare provenind din dosarul său, relatează AFP. ”Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe acest subiect”, a declarat presei un purtătror de cuvânt al preşedinţiei […] Articolul Moscova reacționează după ce Polonia anunță investigații legate de Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
În orașul spaniol Torrent din provincia Valencia, poliția a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani, suspectat de furturi sistematice de motorină pe o șosea locală. Bărbatul jefuia șoferii de camioane în timp ce aceștia dormeau în parcările de noapte. Ancheta a stabilit că suspectul acționa după un scenariu bine pus la […] Articolul Moldovean reținut în Spania pentru furtul a 5.000 de litri de combustibil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Exportatorii și producătorii din Republica Moldova nu vor mai achita taxa pentru eliberarea certificatelor fitosanitare. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care precizează că măsura se aplică începând de astăzi. Decizia a devenit posibilă după intrarea în vigoare, la 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere […] Articolul ANSA elimină taxa pentru certificatele fitosanitare destinate exportului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik # SafeNews
Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Iar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik. Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri la distanță mare asupra hangarelor utilizate de […] Articolul Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova # SafeNews
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de pace în Ucraina. În cadrul unor interviuri separate pentru Euronews, Alar Karis și Evika Siliņa au declarat că Uniunea Europeană trebuie să desemneze un emisar […] Articolul Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de aproximativ 25 de kilometri pătrați, la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice. Zăcăminte importante de […] Articolul Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni din România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:00
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a cerut membrilor Comisiei parlamentare pentru integrare europeană să colaboreze strâns pentru aplicarea angajamentelor asumate pe agenda europeană. Mesajul a fost transmis după o întrevedere cu membrii comisiei, unde au fost discutate ritmul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, claritatea angajamentelor asumate și responsabilitatea Guvernului față de cetățeni în […] Articolul Integrarea europeană, în centrul discuțiilor dintre Guvern și Parlament apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:00
Rusia expulzează un diplomat german, un ”răspuns simetric” după ce Germania a expulzat un diplomat rus, acuzat de spionaj # SafeNews
Ministerul rus de Externe anunţă joi expulzarea unui diplomat german, în urma expulzării unui diplomat rus, acuzat de spionaj, la 22 ianuarie, de către Berlin, relatează AFP. ”O notă prin care este declarată persona non grata un agent diplomatic al Ambasadei Germnaiei la Moscova a fost remisă şefei misiunii germane, ca răspuns simetric la decizia […] Articolul Rusia expulzează un diplomat german, un ”răspuns simetric” după ce Germania a expulzat un diplomat rus, acuzat de spionaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Activele și fondurile confiscate din activități infracționale vor fi utilizate cu prioritate pentru proiecte sociale și pentru finanțarea politicilor publice. Guvernul a aprobat modificări legislative care stabilesc un nou mod de valorificare a acestor resurse. Potrivit autorităților, banii și bunurile obținute prin confiscări nu vor mai rămâne doar evidențe contabile în dosarele penale. Statul va […] Articolul Banii confiscați din infracțiuni vor fi direcționați către scopuri sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul pentru ocuparea funcției de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). O circulară în acest sens va fi transmisă tuturor procuraturilor din țară, iar candidații interesați pot depune dosarele complete până pe 6 martie, transmite IPN. Decizia de […] Articolul Concurs anunțat pentru funcția de procuror la Eurojust apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Un șofer de autocar a fost sancționat la frontiera română după ce autoritățile au descoperit alcool nedeclarat în bagajele sale. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 5 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, cu cetățenie româno-moldovenească, se deplasa pe ruta Moldova Italia. În urma unei […] Articolul Șofer de autocar, amendat cu 2.000 de euro la frontiera română apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%. Decizia a fost adoptată joi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Potrivit BNM, această decizie reflectă continuitatea strategiei monetare actuale, având ca scop principal ancorarea inflației […] Articolul BNM păstrează rata de bază la 5% și ajustează rezervele obligatorii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres. Albania a tăiat în martie 2025 accesul la TikTok pe teritoriul său pentru „a evita efectele nefaste” ale platformei în urma decesului unui adolescent înjunghiat de un coleg după o ceartă declanșată de un conflict pe rețelele […] Articolul Țara europeană care a interzis TikTok a renunțat la decizie după mai puțin de un an apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Republica Moldova va avea noi ambasadori în în România, Ucraina, Franța și China. Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire, care au fost publicate astăzi, 5 februarie, în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor oficiale, Victor Chirilă a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu va reprezenta țara noastră în România, scrie nordnews.md. […] Articolul Moldova numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Contactat de IPN, primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a […] Articolul FOTO | Flăcările au distrus o casă din Ulmu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
O tentativă de introducere pe piața ilegală a unei cantități mari de produse din tutun a fost stopată de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciul Vamal, în urma unei acțiuni de control desfășurate în municipiul Cahul. În timpul misiunii, vameșii au oprit pentru verificări un autoturism Dacia Duster, condus de un bărbat de 34 de ani. […] Articolul VIDEO | Țigarete fără acte de proveniență, ridicate în urma unui control la Cahul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Un caz de violență între elevi, produs într-o școală din localitatea Răzeni, este investigat de Poliția Națională, după ce imaginile au apărut în spațiul online. Incidentul s-a petrecut la 4 februarie și a implicat trei minori, toți în vârstă de 15 ani. Un copil a fost agresat, iar alți doi elevi au avut un comportament […] Articolul Poliția s-a autosesizat după apariția unui video cu un minor agresat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Transportatorii de pasageri din nordul Republicii Moldova anunță o acțiune de protest la Chișinău, organizată împreună cu Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto. Manifestația va avea loc în fața Agenția Națională Transport Auto. Protestul este programat pentru joi, 12 februarie 2026, pe strada Aleea Gării. Organizatorii spun că vor participa cu microbuze și autobuze. […] Articolul Protest al transportatorilor de pasageri, anunțat în capitală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Droguri în valoare de peste 80.000 de lei au fost scoase din circuit de polițiștii din sectorul Rîșcani al capitalei, după depistarea în flagrant a doi minori implicați în distribuirea de substanțe interzise. Cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni, au fost surprinși în timp ce urmau să plaseze droguri sintetice […] Articolul VIDEO | Minori implicați în distribuirea de PVP, depistați de polițiștii din Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua pe 6 februarie 2026 o vizită de lucru la Chișinău. Agenda oficială vizează întărirea cooperării bilaterale și coordonarea pozițiilor politice în context regional și de securitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita confirmă sprijinul ferm al Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reformele asumate […] Articolul Ministrul de externe al Lituaniei, în vizită de lucru la Chișinău pe 6 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător # SafeNews
Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice” nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC. Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmărilor. Tratatul de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de „New START – […] Articolul „Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei de diversitate, scrie Reuters. Comisia pentru egalitate de șanse în domeniul ocupării forței de muncă (EEOC) din SUA a susținut, […] Articolul Cum a ajuns Nike să fie prinsă într-un război al lui Trump și acuzațiile care i se aduc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldați pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care dorește să îl anexeze, a afirmat miercuri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP. ‘Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre’, a declarat președintele ucrainean la postul de televiziune […] Articolul Zelenski: Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de vieți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Două tentative de încălcare a legislației vamale au fost depistate la postul vamal Palanca, în urma unor controale comune realizate de vameșii din Republica Moldova și Ucraina. Ambele cazuri vizează mijloace de transport care intrau în țară din Ucraina. În primul caz, vameșii au verificat un Audi Q4 e-tron, condus de un bărbat de 63 […] Articolul Vameșii au depistat bunuri nedeclarate și cartușe într-un control de rutină apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Consolidarea securității energetice rămâne o direcție centrală pentru Republica Moldova. Mesajul a fost transmis de Dorin Junghietu la Energy Week Black Sea 2026, organizat la București, în zilele de 4 și 5 februarie. Ministrul a anunțat pregătirea unei licitații pentru până la 173 MW de energie eoliană terestră. Proiectele vor include obligatoriu sisteme de stocare […] Articolul Moldova pregătește o nouă licitație pentru energie eoliană și stocare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
O rețea de trafic de droguri care aducea substanțe din Polonia și le vindea online în Republica Moldova a fost destructurată de oamenii legii. Trei persoane au fost reținute, iar aproximativ 2 kilograme de droguri au fost scoase din circuit. Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au stabilit că substanțele erau comercializate pe internet, iar […] Articolul VIDEO | Aproape 2 kg de droguri confiscate într-o operațiune a INI și PCCOCS apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Pe 5 februarie 2026, activitatea școlilor din Republica Moldova se desfășoară în mai multe formate. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. În 219 instituții, lecțiile au loc online. Alte 8 școli aplică un format mixt, cu prezență fizică și lecții la distanță. Cea mai mare parte a sistemului funcționează normal. 874 de […] Articolul Cum învață elevii pe 5 februarie. Datele oficiale despre activitatea școlilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului se întâlnește cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile vizează proiectele realizate și prioritățile pentru anul curent. Agenda include o vizită la Palatul de Cultură din Hâncești. Premierul merge și la Spitalul Raional Hâncești. În ultimii […] Articolul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru la Hâncești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut pentru implicare într-o rețea de migrație ilegală care facilita ajungerea unor persoane din Asia în Uniunea Europeană. Oamenii legii au desfășurat percheziții în Bălți, Chișinău și Comrat, pentru a identifica alți membri ai grupului și probe relevante. Potrivit anchetei, migranții erau duși mai întâi […] Articolul VIDEO | Bărbat din Bălți, reținut într-un dosar de migrație ilegală spre UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropiere de localitatea Peresecina. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit pe loc. Potrivit Poliția Republicii Moldova, șoferul a intrat într-o depășire periculoasă, iar din cauza carosabilului alunecos a pierdut controlul asupra volanului. Autoturismul a derapat, […] Articolul FOTO | Traseul R-6, marcat de un accident mortal în această dimineață apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.