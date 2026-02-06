Washingtonul avertizează Iranul. Trump nu exclude noi lovituri militare

09:40

Trei surori, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață, după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Tragedia șocantă a avut loc în orașul Ghaziabad, din India, iar victimele au fost identificate ca fiind Pakhi (12 ani), Prachi (14 ani) […] Articolul Trei surori au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefoanele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.