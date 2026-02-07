Tribunalul UE a permis confiscarea automobilelor importate din Rusia
SafeNews, 7 februarie 2026 09:50
Autoritățile statelor UE au dreptul să confiște automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor. Așa a decis Tribunalul General al Uniunii Europene, examinând acțiunea unui cetățean al Federației Ruse. Autoritățile statelor Uniunii Europene pot confisca automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor în vigoare. O astfel de decizie a […]
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:00
Agenția Mondială Antidoping (WADA) intenționează să lanseze o anchetă dacă se vor găsi dovezi că sportivii de sărituri cu schiurile și-au mărit penisul pentru a-și îmbunătăți performanțele. Faptul că săritorii cu schiurile de sex masculin își injectează acid hialuronic în penis pentru a-l mări și, astfel, pentru a-și îmbunătăți performanța în competiții a fost relatat […]
Acum 30 minute
09:50
Autoritățile statelor UE au dreptul să confiște automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor. Așa a decis Tribunalul General al Uniunii Europene, examinând acțiunea unui cetățean al Federației Ruse. Autoritățile statelor Uniunii Europene pot confisca automobilele introduse din Rusia pe teritoriul UE cu încălcarea sancțiunilor în vigoare. O astfel de decizie a […]
09:40
În cadrul ședinței de ieri a Parlamentului a avut loc un schimb de replici între liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, și deputatul PAS, Lilian Carp. Costiuc l-a acuzat pe Carp că „a slujit toate regimurile și acum iese și dă lecții de viață", iar deputatul PAS a venit cu replică: „Acesta e profesor de […]
Acum o oră
09:30
Peste 3.000 de consumatori din mai multe raioane ale țării au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 7 februarie, în contextul codului galben de polei. Datele au fost prezentate la ora 06:00 de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit operatorului de transport Moldelectrica, sistemul electroenergetic național funcționează în regim stabil, fără avarii în […]
09:30
Moldova ar urma să beneficieze după 2028 de un sprijin financiar nerambursabil mai mare decât în ultimii șapte ani, a declarat la Bruxelles, europarlamentarul român și negociator-șef al legislativului european, Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, chiar în primele luni ale anului 2026, Comisia Europeană ar putea transfera cel puțin două tranșe suplimentare din pachetul de asistență […]
09:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă, în orice moment, să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare", conform Reuters. „Suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să discutăm cu Rusia", le-a spus Merz jurnaliștilor la Abu Dhabi. „În acest moment, au […]
09:10
„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA # SafeNews
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie" al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens, a diplomatului Sean Smith și a foștilor membri Navy SEAL Glen Doherty și Tyrone Woods. „Nu i-am uitat […]
Acum 2 ore
09:00
Rețea rusă de dezinformare, destructurată în Franța. Peste 100 de site-uri false, eliminate # SafeNews
O operaţiune de dezinformare cu legături de reţeaua rusă Storm-1516, care vrea să facă să se creadă că preşedintele francez Emmanuel Macron este implicat în scandalul Epstein a fost detectată de către autorităţile franceze, declară vineri o sursă guvernamentală AFP. Serviciul francez însărcinat cu lupta împotriva amestecului străin online – Viginum – a detectat miercuri […]
08:50
Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe filmulețe false pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat", oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri. Autoritățile menționează că aceste imagini video sunt noi escrocherii, Alexandru Munteanu nu […]
08:40
Trump a şters de pe Truth Social videoclipul rasist în care soţii Obama erau înfăţişaţi ca maimuţe, în urma indignării stârnite inclusiv în rândul apropiaţilor săi # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a distribuit joi seara pe platforma sa socială un videoclip rasist în care fostul preşedinte Barack Obama şi fosta primă-doamnă Michelle Obama erau înfăţişaţi ca maimuţe într-o junglă, dar apoi l-a şters, câteva ore mai târziu, în urma indignării stârnite atât în rândul democraţilor, cât şi al republicanilor, inclusiv din partea unui […]
08:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică reduce salariile directorilor cu 20 la sută, începând din luna februarie. Decizia vine după o analiză internă privind guvernanța și responsabilitatea instituțională, în contextul economic și social actual. În prezent, directorii ANRE au un salariu de circa 120 de mii de lei. După aplicarea reducerii, remunerația va ajunge la […]
08:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând interzicerea serviciilor pentru exporturile de petrol rusesc # SafeNews
Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, a anunţat vineri preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, relatează Reuters, preluat de news.ro. Rusia exportă peste o treime din petrolul său cu petroliere occidentale – în principal către India şi China […]
08:10
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie chemat și "dat cu nasul în dovezi", ca să nu o mai facă pe "mortul în păpușoi". Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la TVR Moldova, după depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul R. Moldova. "Noi, oricum, trebuie să-l chemăm tot […]
Acum 4 ore
08:00
VIDEO | WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # SafeNews
Nigeat Askerov, o persoană afiliată FSB-ului rusesc, ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații ale Comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău resping însă informațiile, scrie zdg.md. O […]
07:50
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea de a restricționa accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele negative ale mediului online asupra minorilor. Subiectul a fost discutat vineri, 6 februarie, în cadrul lansării campaniei naționale „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță". Secretara de stat de […]
07:40
O explozie puternică a avut loc vineri după-amiază într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, după ce persoane neidentificate au aruncat o grenadă în interiorul localului. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:00. În urma deflagrației, șase persoane au fost rănite ușor. Potrivit autorităților franceze, victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și […]
07:30
Locuitorii din raionul Anenii Noi ar putea plăti mai mult pentru încălzire. Î.M. Antermo a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care solicită aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor. În prezent, o gigacalorie costă 2.293 de lei. Operatorul propune un tarif de 3.120,20 lei pentru o gigacalorie. […]
07:20
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva sectorului petrolier iranian, la scurt timp după primele discuții directe dintre oficiali americani și iranieni, desfășurate în Oman. Anunțul a fost făcut în pofida faptului că Teheranul a descris negocierile drept „pozitive". Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, administrația de la Washington își propune să reducă exporturile […]
07:10
Persoanele care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă pot beneficia și în acest an de reduceri mari, dacă fac plata până la 31 martie. Anunțul a fost făcut de directorul general al Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, într-o emisiune televizată. Valoarea integrală a primei de asigurare medicală obligatorie […]
Acum 24 ore
19:30
O dronă a fost găsită pe un câmp din apropierea satului Sofia, raionul Drochia, spre direcția localității Lazo. Descoperirea a fost raportată autorităților, iar la fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliția Republicii Moldova, zona a fost imediat securizată pentru a preveni orice risc. Urmează ca specialiștii Secției tehnico-explozive să verifice obiectul și să stabilească […]
18:50
Vremea se menține instabilă în weekendul 7–8 februarie, cu cer noros, precipitații slabe și condiții favorabile formării poleiului. Prognoza a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Sâmbătă, 7 februarie, în cursul nopții, pe arii extinse sunt prognozate precipitații slabe, în special lapoviță și ploaie. Pe parcursul zilei, cerul va fi noros, cu intervale de […]
18:40
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată temporar, până dimineață, la ora 06:00. Măsura a fost luată pentru a reduce riscurile din trafic și pentru a menține siguranța rutieră în condiții dificile de deplasare. Potrivit autorităților, pe durata restricției este interzisă deplasarea vehiculelor de mare tonaj. Șoferii care nu au pornit încă la drum […]
15:30
Centrul Național Anticorupție a desfășurat, în această săptămână, o serie de activități de prevenire a corupției, care au implicat aproximativ 250 de persoane din mai multe domenii publice. Potrivit Centrul Național Anticorupție, acțiunile au avut loc în cadrul campaniilor de informare dedicate integrității și au vizat consolidarea comportamentului etic în instituțiile statului. Ofițerii CNA au […]
15:30
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și reprezentanții președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au reluat vineri discuțiile în Oman privind programul nuclear al Teheranului, relatează postul de televiziune Al Jazeera. Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat înainte de întâlnire că Washingtonul vizează să extindă discuțiile și asupra rachetelor balistice iraniene, a […]
15:20
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc, la Moscova, vineri, anunţă Comitetul rus de anchetă, relatează AFP. "O persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă" asupra generalului Vladimir Alekseiev, un oficial de rang înalt din cadrul serviciului militar rus deinformaţii (GRU), după care a fugit, anunţă […]
15:20
Codul
14:40
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o groapă adâncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs pe 5 februarie, în jurul orei 18:40. Apelul la serviciile de urgență a fost făcut după ce s-a constatat că persoana nu putea ieși singură la suprafață. La […] Articolul Intervenție de urgență a IGSU după un incident la Ialoveni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Trei tineri din municipiul Orhei au fost reținuți într-un dosar de șantaj, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Telenești, împreună cu procurorii Procuraturii Orhei, oficiul Telenești. Suspecții au vârste cuprinse între 22 și 25 de ani. Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt bănuiți că ar fi constrâns o persoană, obținând ilegal un automobil estimat […] Articolul VIDEO | Trei tineri din Orhei, reținuți într-un dosar de șantaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Controalele vamale efectuate la intrarea în Republica Moldova au scos la iveală mai multe tentative de introducere a banilor și mărfurilor fără declarare. Verificările au avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău și au vizat pasageri sosiți din afara țării. Potrivit Serviciul Vamal, unul dintre cazuri se referă la un pasager nerezident, în vârstă de 68 […] Articolul FOTO | Bani și parfumuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Un tânăr din raionul Sângerei este cercetat penal pentru implicare într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană, după o intervenție a Poliției de Frontieră la frontiera moldo-română. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, este bănuit că ar fi asigurat transportul ilegal a patru cetățeni străini din […] Articolul VIDEO | Poliția de Frontieră a destructurat o schemă de migrație ilegală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială în țara noastră. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor moldo-lituaniene și despre sprijinul constant oferit de Lituania pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Accentul a fost pus pe cooperarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Lituaniei, la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, a accentuat că țara sa își dorește să vadă Republica Moldova în marea familie europeană. Și asta pentru că împreună cu R. Moldova, Ucraina și țările Balcanilor de Vest, Uniunea Europeană va putea deveni mai puternică pe arena mondială. Despre acest lucru a vorbit demnitarul lituanian în […] Articolul Ministrul lituanian: Drumul european al Moldovei este unul credibil și realizabil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Astăzi, 6 februarie 2026, sunt inaugurate oficial Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale ale anului. Evenimentul sportiv se desfășoară în Italia, cu gazdele principale la Milano și Cortina d’Ampezzo, dar și în alte orașe și stațiuni din nordul țării, scrie. Ceremonia oficială are loc astăzi la Stadionul […] Articolul Italia dă start Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, la Milano și Cortina d’Ampezzo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Autoritățile din Republica Moldova intervin continuu pentru a menține circulația și pentru a ajuta populația, după ninsori și polei din ultimele 24 de ore. Guvernul anunță că majoritatea drumurilor rămân deschise, dar pe unele segmente se circulă greu. În raioanele Dondușeni și Glodeni, șapte drumuri naționale au devenit impracticabile din cauza ghețușului și a zăpezii. […] Articolul Accidente și traumatisme pe fondul vremii dificile. Bilanțul ultimelor 24 de ore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
10:00
Premier Energy Distribution respinge informațiile care circulă online despre o presupusă deconectare în masă a energiei electrice, anunțată pentru 6 februarie. Compania afirmă că mesajele sunt false și că nu există riscuri de întreruperi generale ale furnizării. Operatorul de distribuție spune că, în ultimele ore, pe canale de Telegram și Viber au apărut anunțuri neoficiale despre […] Articolul Premier Energy Distribution dezminte zvonurile despre întreruperi masive de curent apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Operatorul de telecomunicații Moldcell a preluat controlul asupra companiei Accent Electronic. Tranzacția a fost autorizată de Consiliul Concurenței, care a constatat că aceasta nu va afecta mediul concurențial din Republica Moldova, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. Potrivit instituției, Moldcell va achiziționa 100% din acțiunile societății „Accent Electronic”, obținând control unic asupra acesteia. Autoritatea de concurență a […] Articolul Consiluiul Concurenței aprobă preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Vreme instabilă pe 6 februarie în Republica Moldova. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, cu ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între minus 1 și plus 4 grade Celsius. În regiunile de […] Articolul Meteo 6 februarie: ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Activitatea în posturile vamale din Republica Moldova se desfășoară fără blocaje, anunță Serviciul Vamal. Controalele au loc în regim obișnuit, iar procesarea mijloacelor de transport nu este restricționată. Probleme apar însă pe traseul național Râșcani–Costești, în apropierea PVFI Costești, unde ghețușul îngreunează circulația. Din acest motiv, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, iar siguranța deplasării […] Articolul NEWS ALERT | Ghețuș pe traseul Râșcani–Costești, trafic dificil în zona punctului vamal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție # SafeNews
Lucrările de construcție ale Spitalului Regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, după mai multe amânări anunțate anterior de autorități. Informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului din 4 februarie. Ministrul a recunoscut că proiectul a înregistrat întârzieri, deși inițial autoritățile anunțau demararea lucrărilor în ultimul trimestru […] Articolul Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă # SafeNews
Cei care ajung aici sunt considerați extrem de periculoși, însă beneficiază de condiții mai bune decât deținuții „obișnuiți”: 20 de metri pătrați de spațiu locativ, mobilier propriu și chiar posibilitatea de a comanda fast-food. În Germania, infractorii deosebit de periculoși, după executarea pedepsei principale, nu sunt eliberați imediat, ci rămân în așa-numita detenție preventivă (Sicherungsverwahrung). […] Articolul Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un pachet de modificări legislative care înăspresc semnificativ pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Votul a avut loc pe 5 februarie. Noile prevederi aliniază integral legislația națională la Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale și pornografiei infantile. Modificările vizează atât sancțiunile […] Articolul Parlamentul înăsprește pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Tensiuni diplomatice au apărut între Statele Unite și Polonia, după un schimb dur de mesaje între ambasadorul american la Varșovia și președintele parlamentului polonez. Ambasadorul SUA, Tom Rose, a anunțat că rupe orice formă de comunicare cu Wlodzimierz Czarzasty. Decizia vine după ce Czarzasty l-a criticat public pe președintele american Donald Trump și a refuzat să sprijine inițiativa de […] Articolul Declarații controversate despre Trump provoacă tensiuni între aliații SUA și Polonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare anunță clarificări importante pentru piața imobiliară, după discuțiile cu autoritățile și sistemul bancar. Organizația spune că noile explicații reduc blocajele apărute la tranzacțiile imobiliare și oferă mai multă predictibilitate cumpărătorilor și vânzătorilor. Potrivit UAI, dialogul cu Comisia parlamentară economie buget și finanțe a dus la reconfirmarea mai multor reguli esențiale. Declarația pe propria răspundere […] Articolul Tranzacțiile imobiliare în atenția autorităților. UAI vorbește despre deblocarea pieței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați # SafeNews
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a pornit procedura de evaluare externă pentru magistrații care au judecat cauze de corupție. Procesul vizează judecători din completele specializate, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia a expediat notificările pe 5 februarie. Sunt vizați 16 judecători ai Judecătoria Chișinău care, din 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele pentru […] Articolul Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Washingtonul ia în calcul noi lovituri militare dacă Teheranul reia activitățile nucleare. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în contextul reluării dialogului diplomatic cu Iranul. Mesajul vine înaintea discuțiilor programate pentru vineri, în Oman. Oficialii americani și iranieni au confirmat întâlniri la nivel înalt. Potrivit Kyiv Post, pe agenda discuțiilor se află programul nuclear al Iran. […] Articolul Washingtonul avertizează Iranul. Trump nu exclude noi lovituri militare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
R. Moldova se integrează în sistemul european de brevete, oferind inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor acces la un sistem armonizat de protecție a brevetelor în Europa. Parlamentul a votat, în două lecturi, aderarea la Convenția brevetului european (CBE). Până acum, R. Moldova a participat la acest sistem printr-un mecanism de cooperare, aplicat din 2015. Odată cu […] Articolul Integrarea în sistemul european de brevete, un nou pas pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare # SafeNews
Căpitanul rus al unui vas port-containere care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, a fost condamnat joi de justiţia britanică la şase ani de închisoare pentru omor din culpă, relatează AFP. Moartea unui membru al echipajului, filipinezul Mark Angelo Pernia, „putea fi evitată […] Articolul Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # SafeNews
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărârile instanțelor de judecată și nici de a se pronunța asupra vinovăției. Ministerul mai anunță că administrația spitalului continuă să analizeze activitatea medicului din punct de vedere profesional și etic, […] Articolul Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială # SafeNews
Comisarul european pentru apărare și spațiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfășurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creșterea eforturilor de înarmare și dezvoltarea de tehnologii spațiale, relatează agenția EFE. Europa trebuie să își asume propria apărare, iar […] Articolul Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat # SafeNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat că platforma nu a partajat niciodată date de chat cu terțe părți. El a scris despre acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X. „Telegram nu a dezvăluit niciodată date despre corespondența cu terțe părți în întreaga sa istorie. Și am prefera să închidem întregul proiect […] Articolul Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
