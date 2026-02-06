ULTIMA ORĂ | Dronă depistată pe un câmp din raionul Drochia, zona este securizată

15:00

Ministerul rus de Externe anunţă joi expulzarea unui diplomat german, în urma expulzării unui diplomat rus, acuzat de spionaj, la 22 ianuarie, de către Berlin, relatează AFP. ”O notă prin care este declarată persona non grata un agent diplomatic al Ambasadei Germnaiei la Moscova a fost remisă şefei misiunii germane, ca răspuns simetric la decizia […] Articolul Rusia expulzează un diplomat german, un ”răspuns simetric” după ce Germania a expulzat un diplomat rus, acuzat de spionaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.