Căldura s-ar putea scumpi la Anenii Noi. Operatorul cere majorarea tarifului
SafeNews, 7 februarie 2026 07:30
Locuitorii din raionul Anenii Noi ar putea plăti mai mult pentru încălzire. Î.M. Antermo a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care solicită aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor. În prezent, o gigacalorie costă 2.293 de lei. Operatorul propune un tarif de 3.120,20 lei pentru o gigacalorie. […] Articolul Căldura s-ar putea scumpi la Anenii Noi. Operatorul cere majorarea tarifului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
08:10
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie chemat și ”dat cu nasul în dovezi”, ca să nu o mai facă pe ”mortul în păpușoi”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la TVR Moldova, după depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul R. Moldova. ”Noi, oricum, trebuie să-l chemăm tot […] Articolul Grosu despre drona din Drochia. Ambasadorul Ozerov trebuie chemat pentru explicații apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO | WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile # SafeNews
Nigeat Askerov, o persoană afiliată FSB-ului rusesc, ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații ale Comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău resping însă informațiile, scrie zdg.md. O […] Articolul VIDEO | WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea de a restricționa accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele negative ale mediului online asupra minorilor. Subiectul a fost discutat vineri, 6 februarie, în cadrul lansării campaniei naționale „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”. Secretara de stat de […] Articolul Autoritățile analizează limitarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
07:40
O explozie puternică a avut loc vineri după-amiază într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, după ce persoane neidentificate au aruncat o grenadă în interiorul localului. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:00. În urma deflagrației, șase persoane au fost rănite ușor. Potrivit autorităților franceze, victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și […] Articolul Explozie în centrul orașului Grenoble. Suspecții sunt încă în libertate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Locuitorii din raionul Anenii Noi ar putea plăti mai mult pentru încălzire. Î.M. Antermo a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care solicită aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor. În prezent, o gigacalorie costă 2.293 de lei. Operatorul propune un tarif de 3.120,20 lei pentru o gigacalorie. […] Articolul Căldura s-ar putea scumpi la Anenii Noi. Operatorul cere majorarea tarifului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva sectorului petrolier iranian, la scurt timp după primele discuții directe dintre oficiali americani și iranieni, desfășurate în Oman. Anunțul a fost făcut în pofida faptului că Teheranul a descris negocierile drept „pozitive”. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, administrația de la Washington își propune să reducă exporturile […] Articolul SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului, la scurt timp după negocierile din Oman apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
07:10
Persoanele care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă pot beneficia și în acest an de reduceri mari, dacă fac plata până la 31 martie. Anunțul a fost făcut de directorul general al Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, într-o emisiune televizată. Valoarea integrală a primei de asigurare medicală obligatorie […] Articolul Termen limită pentru reducere la polița medicală. Ce trebuie să știe cetățenii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
19:30
O dronă a fost găsită pe un câmp din apropierea satului Sofia, raionul Drochia, spre direcția localității Lazo. Descoperirea a fost raportată autorităților, iar la fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliția Republicii Moldova, zona a fost imediat securizată pentru a preveni orice risc. Urmează ca specialiștii Secției tehnico-explozive să verifice obiectul și să stabilească […] Articolul ULTIMA ORĂ | Dronă depistată pe un câmp din raionul Drochia, zona este securizată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
18:50
Vremea se menține instabilă în weekendul 7–8 februarie, cu cer noros, precipitații slabe și condiții favorabile formării poleiului. Prognoza a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Sâmbătă, 7 februarie, în cursul nopții, pe arii extinse sunt prognozate precipitații slabe, în special lapoviță și ploaie. Pe parcursul zilei, cerul va fi noros, cu intervale de […] Articolul Cod Galben de polei. Ce vreme ne așteaptă în acest weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:40
Circulația transportului de mare tonaj a fost suspendată temporar, până dimineață, la ora 06:00. Măsura a fost luată pentru a reduce riscurile din trafic și pentru a menține siguranța rutieră în condiții dificile de deplasare. Potrivit autorităților, pe durata restricției este interzisă deplasarea vehiculelor de mare tonaj. Șoferii care nu au pornit încă la drum […] Articolul Circulația transportului de mare tonaj, suspendată până la ora 06:00 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Centrul Național Anticorupție a desfășurat, în această săptămână, o serie de activități de prevenire a corupției, care au implicat aproximativ 250 de persoane din mai multe domenii publice. Potrivit Centrul Național Anticorupție, acțiunile au avut loc în cadrul campaniilor de informare dedicate integrității și au vizat consolidarea comportamentului etic în instituțiile statului. Ofițerii CNA au […] Articolul CNA a instruit circa 250 de persoane în cadrul campaniilor anticorupție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și reprezentanții președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au reluat vineri discuțiile în Oman privind programul nuclear al Teheranului, relatează postul de televiziune Al Jazeera. Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat înainte de întâlnire că Washingtonul vizează să extindă discuțiile și asupra rachetelor balistice iraniene, a […] Articolul SUA și Iran reiau negocierile în Oman privind programul nuclear al Teheranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un bloc, la Moscova, vineri, anunţă Comitetul rus de anchetă, relatează AFP. ”O persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă” asupra generalului Vladimir Alekseiev, un oficial de rang înalt din cadrul serviciului militar rus deinformaţii (GRU), după care a fugit, anunţă […] Articolul General rus din conducerea spionajului militar, împușcat într-un bloc din Moscova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Codul Galben de polei rămâne în vigoare în Republica Moldova până pe 9 februarie, ora 20:00. Anunțul a fost făcut de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care avertizează asupra menținerii condițiilor meteo periculoase în următoarele zile. Potrivit meteorologilor, în intervalul 6–9 februarie, poleiul va persista pe întreg teritoriul țării, iar pe drumuri se va forma ghețuș. […] Articolul Cod Galben de polei, prelungit până pe 9 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o groapă adâncă, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs pe 5 februarie, în jurul orei 18:40. Apelul la serviciile de urgență a fost făcut după ce s-a constatat că persoana nu putea ieși singură la suprafață. La […] Articolul Intervenție de urgență a IGSU după un incident la Ialoveni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Trei tineri din municipiul Orhei au fost reținuți într-un dosar de șantaj, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Telenești, împreună cu procurorii Procuraturii Orhei, oficiul Telenești. Suspecții au vârste cuprinse între 22 și 25 de ani. Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt bănuiți că ar fi constrâns o persoană, obținând ilegal un automobil estimat […] Articolul VIDEO | Trei tineri din Orhei, reținuți într-un dosar de șantaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Controalele vamale efectuate la intrarea în Republica Moldova au scos la iveală mai multe tentative de introducere a banilor și mărfurilor fără declarare. Verificările au avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău și au vizat pasageri sosiți din afara țării. Potrivit Serviciul Vamal, unul dintre cazuri se referă la un pasager nerezident, în vârstă de 68 […] Articolul FOTO | Bani și parfumuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Un tânăr din raionul Sângerei este cercetat penal pentru implicare într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană, după o intervenție a Poliției de Frontieră la frontiera moldo-română. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, este bănuit că ar fi asigurat transportul ilegal a patru cetățeni străini din […] Articolul VIDEO | Poliția de Frontieră a destructurat o schemă de migrație ilegală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită oficială în țara noastră. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor moldo-lituaniene și despre sprijinul constant oferit de Lituania pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Accentul a fost pus pe cooperarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Lituaniei, la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, a accentuat că țara sa își dorește să vadă Republica Moldova în marea familie europeană. Și asta pentru că împreună cu R. Moldova, Ucraina și țările Balcanilor de Vest, Uniunea Europeană va putea deveni mai puternică pe arena mondială. Despre acest lucru a vorbit demnitarul lituanian în […] Articolul Ministrul lituanian: Drumul european al Moldovei este unul credibil și realizabil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Astăzi, 6 februarie 2026, sunt inaugurate oficial Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale ale anului. Evenimentul sportiv se desfășoară în Italia, cu gazdele principale la Milano și Cortina d’Ampezzo, dar și în alte orașe și stațiuni din nordul țării, scrie. Ceremonia oficială are loc astăzi la Stadionul […] Articolul Italia dă start Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, la Milano și Cortina d’Ampezzo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Autoritățile din Republica Moldova intervin continuu pentru a menține circulația și pentru a ajuta populația, după ninsori și polei din ultimele 24 de ore. Guvernul anunță că majoritatea drumurilor rămân deschise, dar pe unele segmente se circulă greu. În raioanele Dondușeni și Glodeni, șapte drumuri naționale au devenit impracticabile din cauza ghețușului și a zăpezii. […] Articolul Accidente și traumatisme pe fondul vremii dificile. Bilanțul ultimelor 24 de ore apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Premier Energy Distribution respinge informațiile care circulă online despre o presupusă deconectare în masă a energiei electrice, anunțată pentru 6 februarie. Compania afirmă că mesajele sunt false și că nu există riscuri de întreruperi generale ale furnizării. Operatorul de distribuție spune că, în ultimele ore, pe canale de Telegram și Viber au apărut anunțuri neoficiale despre […] Articolul Premier Energy Distribution dezminte zvonurile despre întreruperi masive de curent apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Operatorul de telecomunicații Moldcell a preluat controlul asupra companiei Accent Electronic. Tranzacția a fost autorizată de Consiliul Concurenței, care a constatat că aceasta nu va afecta mediul concurențial din Republica Moldova, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. Potrivit instituției, Moldcell va achiziționa 100% din acțiunile societății „Accent Electronic”, obținând control unic asupra acesteia. Autoritatea de concurență a […] Articolul Consiluiul Concurenței aprobă preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Vreme instabilă pe 6 februarie în Republica Moldova. Sunt prognozate precipitații pe întreg teritoriul țării, cu ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între minus 1 și plus 4 grade Celsius. În regiunile de […] Articolul Meteo 6 februarie: ploi în sud și precipitații mixte în nord și centru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Activitatea în posturile vamale din Republica Moldova se desfășoară fără blocaje, anunță Serviciul Vamal. Controalele au loc în regim obișnuit, iar procesarea mijloacelor de transport nu este restricționată. Probleme apar însă pe traseul național Râșcani–Costești, în apropierea PVFI Costești, unde ghețușul îngreunează circulația. Din acest motiv, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, iar siguranța deplasării […] Articolul NEWS ALERT | Ghețuș pe traseul Râșcani–Costești, trafic dificil în zona punctului vamal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție # SafeNews
Lucrările de construcție ale Spitalului Regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, după mai multe amânări anunțate anterior de autorități. Informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului din 4 februarie. Ministrul a recunoscut că proiectul a înregistrat întârzieri, deși inițial autoritățile anunțau demararea lucrărilor în ultimul trimestru […] Articolul Proiect de 108 milioane de euro. Spitalul Regional Bălți ar putea intra în faza de construcție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
08:00
Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă # SafeNews
Cei care ajung aici sunt considerați extrem de periculoși, însă beneficiază de condiții mai bune decât deținuții „obișnuiți”: 20 de metri pătrați de spațiu locativ, mobilier propriu și chiar posibilitatea de a comanda fast-food. În Germania, infractorii deosebit de periculoși, după executarea pedepsei principale, nu sunt eliberați imediat, ci rămân în așa-numita detenție preventivă (Sicherungsverwahrung). […] Articolul Berlinul construiește o închisoare de lux cu livrare de mâncare pentru persoane aflate în detenție preventivă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un pachet de modificări legislative care înăspresc semnificativ pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Votul a avut loc pe 5 februarie. Noile prevederi aliniază integral legislația națională la Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale și pornografiei infantile. Modificările vizează atât sancțiunile […] Articolul Parlamentul înăsprește pedepsele pentru abuzul și exploatarea sexuală a copiilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Tensiuni diplomatice au apărut între Statele Unite și Polonia, după un schimb dur de mesaje între ambasadorul american la Varșovia și președintele parlamentului polonez. Ambasadorul SUA, Tom Rose, a anunțat că rupe orice formă de comunicare cu Wlodzimierz Czarzasty. Decizia vine după ce Czarzasty l-a criticat public pe președintele american Donald Trump și a refuzat să sprijine inițiativa de […] Articolul Declarații controversate despre Trump provoacă tensiuni între aliații SUA și Polonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Uniunea Agențiilor Imobiliare anunță clarificări importante pentru piața imobiliară, după discuțiile cu autoritățile și sistemul bancar. Organizația spune că noile explicații reduc blocajele apărute la tranzacțiile imobiliare și oferă mai multă predictibilitate cumpărătorilor și vânzătorilor. Potrivit UAI, dialogul cu Comisia parlamentară economie buget și finanțe a dus la reconfirmarea mai multor reguli esențiale. Declarația pe propria răspundere […] Articolul Tranzacțiile imobiliare în atenția autorităților. UAI vorbește despre deblocarea pieței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați # SafeNews
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a pornit procedura de evaluare externă pentru magistrații care au judecat cauze de corupție. Procesul vizează judecători din completele specializate, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia a expediat notificările pe 5 februarie. Sunt vizați 16 judecători ai Judecătoria Chișinău care, din 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele pentru […] Articolul Comisia de Evaluare începe audierile magistraților specializați în cauze de corupție: 16 judecători vizați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Washingtonul ia în calcul noi lovituri militare dacă Teheranul reia activitățile nucleare. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în contextul reluării dialogului diplomatic cu Iranul. Mesajul vine înaintea discuțiilor programate pentru vineri, în Oman. Oficialii americani și iranieni au confirmat întâlniri la nivel înalt. Potrivit Kyiv Post, pe agenda discuțiilor se află programul nuclear al Iran. […] Articolul Washingtonul avertizează Iranul. Trump nu exclude noi lovituri militare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
R. Moldova se integrează în sistemul european de brevete, oferind inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor acces la un sistem armonizat de protecție a brevetelor în Europa. Parlamentul a votat, în două lecturi, aderarea la Convenția brevetului european (CBE). Până acum, R. Moldova a participat la acest sistem printr-un mecanism de cooperare, aplicat din 2015. Odată cu […] Articolul Integrarea în sistemul european de brevete, un nou pas pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare # SafeNews
Căpitanul rus al unui vas port-containere care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, a fost condamnat joi de justiţia britanică la şase ani de închisoare pentru omor din culpă, relatează AFP. Moartea unui membru al echipajului, filipinezul Mark Angelo Pernia, „putea fi evitată […] Articolul Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # SafeNews
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărârile instanțelor de judecată și nici de a se pronunța asupra vinovăției. Ministerul mai anunță că administrația spitalului continuă să analizeze activitatea medicului din punct de vedere profesional și etic, […] Articolul Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială # SafeNews
Comisarul european pentru apărare și spațiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfășurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creșterea eforturilor de înarmare și dezvoltarea de tehnologii spațiale, relatează agenția EFE. Europa trebuie să își asume propria apărare, iar […] Articolul Comisarul european pentru apărare avertizează: „Cum vom înlocui 100.000 de soldați americani?”. Kubilius cere dezvoltarea capacităților de tehnologie spațială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat # SafeNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat că platforma nu a partajat niciodată date de chat cu terțe părți. El a scris despre acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X. „Telegram nu a dezvăluit niciodată date despre corespondența cu terțe părți în întreaga sa istorie. Și am prefera să închidem întregul proiect […] Articolul Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Sume de ordinul sutelor de mii de dolari sau euro s-ar fi aflat în celebra sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Declarația a fost făcută în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat în calitate de martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM a afirmat că informația i-ar fi fost comunicată direct de Vladimir Plahotniuc. Potrivit […] Articolul Noi detalii în dosarul „kuliok”. Dezvăluirile făcute de Cebotari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
5 februarie 2026
20:40
Parlamentul a constatat oficial încetarea mandatului de deputat al Anastasia Nichita, aleasă pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate, și a declarat vacant un mandat care revine formațiunii de guvernământ. Hotărârea a fost aprobată cu votul a 62 de deputați. Documentul arată că cererea de demisie a fost depusă pe 23 ianuarie, înainte ca sportiva să […] Articolul Anastasia Nichita își încheie mandatul de deputat, Parlamentul declară locul vacant apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Parlamentul a respins moțiunea simplă care viza politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Inițiativa a fost susținută de 42 de deputați și a fost prezentată în plen la 18 decembrie 2025. Autorii moțiunii au invocat eșecuri în aplicarea Strategiei securității alimentare pentru anii 2023–2030, lipsa unor măsuri eficiente de sprijin pentru producătorii agricoli, […] Articolul Parlamentul respinge moțiunea simplă împotriva Ministerului Agriculturii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:40
Lucrările de reparație a drumurilor R33 și G100 din raionul Hîncești avansează, iar unele segmente sunt deja finalizate. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat șantierul drumului R33, pe direcția frontierei cu România, și drumul G100, care asigură legătura cu satul Cărpineni. Șeful Guvernului a declarat că investițiile în infrastructură aduc rezultate vizibile și îmbunătățesc mobilitatea oamenilor […] Articolul FOTO | Investiții în infrastructură. Progrese pe traseele spre Leușeni și Cărpineni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:30
O tentativă de organizare a migrației ilegale spre Uniunea Europeană a fost stopată pe sectorul de frontieră Ungheni, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Ungheni. La începutul lunii ianuarie, oamenii legii au intrat în posesia unor informații operative care indicau existența unei rețele implicate în transportarea ilegală a cetățenilor […] Articolul VIDEO | Rețea de trafic de migranți, destructurată pe sectorul de frontieră Ungheni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:30
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au venit cu o reacție, după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) i-au acuzat că ar oferi „protecție” unui agent economic, care ar gestiona o autogară ilegală, și au cerut ca să ANTA să o interzică. De cealaltă parte, ANTA spune că orice decizie a […] Articolul ANTA respinge acuzațiile transportatorilor și invocă respectarea legii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Kremlinul ironizează joi supoziţii potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după publicarea în Statele Unite a unei mase de documente compromiţătoare provenind din dosarul său, relatează AFP. ”Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe acest subiect”, a declarat presei un purtătror de cuvânt al preşedinţiei […] Articolul Moscova reacționează după ce Polonia anunță investigații legate de Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
În orașul spaniol Torrent din provincia Valencia, poliția a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani, suspectat de furturi sistematice de motorină pe o șosea locală. Bărbatul jefuia șoferii de camioane în timp ce aceștia dormeau în parcările de noapte. Ancheta a stabilit că suspectul acționa după un scenariu bine pus la […] Articolul Moldovean reținut în Spania pentru furtul a 5.000 de litri de combustibil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Exportatorii și producătorii din Republica Moldova nu vor mai achita taxa pentru eliberarea certificatelor fitosanitare. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care precizează că măsura se aplică începând de astăzi. Decizia a devenit posibilă după intrarea în vigoare, la 5 februarie 2026, a Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere […] Articolul ANSA elimină taxa pentru certificatele fitosanitare destinate exportului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik # SafeNews
Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Iar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik. Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat în ianuarie o serie de atacuri la distanță mare asupra hangarelor utilizate de […] Articolul Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova # SafeNews
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de pace în Ucraina. În cadrul unor interviuri separate pentru Euronews, Alar Karis și Evika Siliņa au declarat că Uniunea Europeană trebuie să desemneze un emisar […] Articolul Estonia și Letonia solicită un emisar special al UE pentru reluarea discuțiilor cu Moscova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
O companie canadiană de explorare a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de aproximativ 25 de kilometri pătrați, la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine în contextul în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime critice. Zăcăminte importante de […] Articolul Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni din România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.