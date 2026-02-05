De ce Ala Nemerenco nu mai lucrează în instituțiile de stat? Maia Sandu: „Fiecare a decis pentru el ce vrea să facă mai departe”

15:10

În timp ce autoritățile dezbat soarta monumentelor sovietice, am întrebat cititorii NewsMaker: de ce monumente duce lipsă Chișinăul astăzi? Răspunsurile au fost extrem de variate – de la personalități clasice ale istoriei și culturii până la idei ironice sau cu totul neașteptate. Unii au propus imortalizarea unor compozitori, medici și eroi din povești, alții – […] The post De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău appeared first on NewsMaker.