Undă verde pentru reorganizarea CFM. Guvernul dă asigurări: nu va fi privatizată

13:40

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat declarațiile primarului general al capitalei, Ion Ceban, care s-a plâns că, într-o dimineață cu polei și ghețuș, a încercat fără succes să contacteze autoritățile încă de la ora 5 dimineața. Liderul PAS susține că, în astfel de situații, primarul ar fi trebuit să se concentreze pe coordonarea intervențiilor la […] The post „Am văzut apelul”: Reacția lui Grosu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineața appeared first on NewsMaker.