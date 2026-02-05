Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026
NewsMaker, 5 februarie 2026 12:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […] The post Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026 appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 15 minute
12:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […] The post Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026 appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
12:10
Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO # NewsMaker
Președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cu privire la construcția unei fabrici militare la Ungheni. Deputatul a precizat, pe 5 februarie, pentru NewsMaker, înainte de ședința Parlamentului, că agenții economici privați nu au dreptul să producă armament militar în […] The post Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO appeared first on NewsMaker.
12:00
Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” # NewsMaker
Republica Moldova tratează foarte serios rolul și opinia Comisiei de la Veneția pe marginea proiectelor de lege. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în timpul unei întrevederi cu raportorii Comisiei de la Veneția, care efectuează o vizită la Chișinău. Pe 5 februarie, reprezentanții […] The post Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
11:40
Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 # NewsMaker
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12–13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | […] The post Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 appeared first on NewsMaker.
11:10
Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” # NewsMaker
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, numit recent ambasador al R. Moldova în China, va găsi o modalitate prin care să comunice cu partenerii chinezi. Declarația a fost făcută pe 5 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în contextul atenției publicului la faptul că Frunze cunoaște limba engleză […] The post Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” appeared first on NewsMaker.
11:00
Mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea sediului poate deveni stresantă fără sprijin profesionist. De la costuri și timp până la siguranța bunurilor, alegerea corectă a unei companii de mutări face diferența. În acest articol sunt prezentate top 5 companii de mutări din Republica Moldova, active în Chișinău și în alte regiuni ale țării, analizate în […] The post Top 5 companii de mutări din Republica Moldova: Chișinău și național appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
10:40
(VIDEO) Ar fi putut Dodon să vorbească astfel cu Plahotniuc? Ce au declarat în instanță martorii în dosarul „kuliok” # NewsMaker
La Curtea Supremă de Justiție, pe 4 februarie, au fost audiați patru martori ai acuzării în dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon are calitatea de inculpat. Astfel, în instanță au depus mărturii deputatul Lilian Carp, fostul prim-ministru Pavel Filip, fostul ambasador al Moldovei la Moscova Andrei Neguța și fostul deputat al Partidului Democrat Dumitru Diacov. […] The post (VIDEO) Ar fi putut Dodon să vorbească astfel cu Plahotniuc? Ce au declarat în instanță martorii în dosarul „kuliok” appeared first on NewsMaker.
10:30
Trei fracțiuni de opoziție – MAN, Democrația Acasă și Partidul Nostru – au semnat, pe 5 februarie, o moțiune simplă împotriva politicilor din sectorul energetic. Parlamentarii susțin că populația continuă să achite tarife ridicate la gazele naturale și acuză guvernarea că ar fi intervenit „tardiv” și „insuficient”. Opoziția îi cere ministrului Energiei, Dorin Junghietu, să […] The post O nouă moțiune simplă în Parlament, semnată de Costiuc, Usatîi și MAN appeared first on NewsMaker.
10:00
Institutul de Medicină Urgentă, luat cu asalt din cauza traumatismelor. Unele persoane au suferit fracturi grave # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat aproape 260 de persoane. Cei mai mulți, 60%, au suferit traumatisme. Unii din ei au fost spitalizați, iar 11 dintre aceștia, cu fracturi grave, au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. Informațiile au fost comunicate pe 5 februarie de reprezentanții instituției […] The post Institutul de Medicină Urgentă, luat cu asalt din cauza traumatismelor. Unele persoane au suferit fracturi grave appeared first on NewsMaker.
09:50
„Iarna-i grea, omătu-i mare, PAS rușine n-are!”: Partidul lui Ceban a protestat la Parlament împotriva tarifelor la gaz. Ce cere # NewsMaker
Membri și deputați ai Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), formațiune condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, au protestat miercuri, 5 februarie, în scuarul Parlamentului. Manifestanții le-au cerut parlamentarilor ca, la prima ședință plenară a sesiunii – programată pentru ora 10:00 – să includă cu prioritate pe ordinea de zi subiectul tarifelor. „Țara trece la tizic, […] The post „Iarna-i grea, omătu-i mare, PAS rușine n-are!”: Partidul lui Ceban a protestat la Parlament împotriva tarifelor la gaz. Ce cere appeared first on NewsMaker.
09:30
(FOTO) Lot de peste 20 000 kg de carne de pui, care urma să ajungă în Moldova, returnat în țara de origine. Ce s-a întâmplat # NewsMaker
Un lot de 21.000 kg de carne de pui separată mecanic a fost blocat la frontieră, la intrarea în Moldova, iar ulterior s-a decis returnarea acestuia producătorului extern. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Informațiile au fost comunicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Pe 5 februarie, reprezentanții ANSA au anunțat că inspectorii instituției […] The post (FOTO) Lot de peste 20 000 kg de carne de pui, care urma să ajungă în Moldova, returnat în țara de origine. Ce s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.
09:30
(VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 4 februarie. — Școlile de pe malul stâng au fost evacuate Aproximativ 10 școli din Tighina (Bender), […] The post (VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina appeared first on NewsMaker.
09:00
Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți # NewsMaker
Cinci persoane au suferit traumatisme în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs după ce o autospecială a pompierilor a derapat de pe traseu, iar de aceasta s-a lovit un microbuz cu 23 de pasageri, care, de asemenea, a ieșit de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de […] The post Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
08:30
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța astăzi și mâine, pe 5 și 6 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de primarul capitalei Ion Ceban. Ceban a spus că, pe parcursul nopții și în dimineața zilei de 5 februarie, serviciile municipale au intervenit în teren, însă din cauza temperaturilor scăzute se […] The post Elevii din Chișinău vor învăța în regim online pe 5 și 6 februarie – Ceban appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului # NewsMaker
Poleiul în Moldova Poleiul revine în Moldova. Serviciul Hidrometeorologic a anunțat cod galben de pericol meteorologic până în seara zilei de 6 februarie: sunt prognozate polei și depuneri de gheață, deoarece temperatura aerului va fi în jurul valorii de zero grade, iar precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ploaie. În nordul țării, drumurile s-au acoperit cu polei încă din seara trecută, iar pe unele trasee a fost suspendată circulația transportului de mare tonaj. Alegeri: cumpărarea […] The post NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:40
Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat # NewsMaker
În orașul ucrainean Iampol, din râul Nistru a fost recuperat trupul unui bărbat în vârstă de 31 de ani, care a încercat să traverseze înot, în mod ilegal, frontiera de stat. Anunțul a fost făcut pe 4 februarie de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei. Potrivit instituției, în ajun, grănicerii au observat cu ajutorul camerelor […] The post Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fabrică secretă de armament pe teritoriul Republicii Moldova?— Un martor al acuzării îl apără pe Dodon în dosarul „kuliok”— Guvernul a aprobat absorbția Universității din Cahul— Judecătoarea Ana Cucerescu rămâne să examineze dosarul lui Plahotniuc— Au încercat să iasă din Moldova cu […] The post (VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine appeared first on NewsMaker.
19:00
Cel puțin 7 persoane au fost omorâte, iar încă 15 au suferit răni în urma unui atac rusesc în orașul ucrainean Drujkovka. Informația a fost raportată de șeful administrației militare regionale Donețk, Vadim Filașkin. Potrivit oficialului, în dimineața zilei de 4 februarie, armata rusă a bombardat cu muniții cu dispersie piața orașului – un loc […] The post Armata rusă a atacat o piață din regiunea Donețk: sunt 7 morți și 15 răniți (FOTO) appeared first on NewsMaker.
18:20
Agenția Servicii Publice îl contrazice pe liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a declarat în dimineața zilei de 4 februarie că autoritățile ar fi licențiat o companie cu sediul în Qatar pentru „a construi o fabrică de producere a armamentului la Ungheni”.Instituția a transmis, într-un comunicat, că întreprinderea la care se referă Costiuc „planifică […] The post „Fabrică de armament” la Ungheni? Guvernul și ASP resping declarațiile lui Costiuc appeared first on NewsMaker.
18:20
Produsele alimentare vor putea fi ambalate în materiale și obiecte din plastic reciclat. Se întâmplă după ce Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 4 februarie, regulamentul sanitar care stabilește condițiile de utilizare a acestora. Documentul prevede că ambalajele din plastic reciclat trebuie să fie obținute prin tehnologii autorizate și să nu prezinte riscuri pentru sănătatea […] The post Plasticul reciclat va fi folosit la ambalarea produselor alimentare, cu reguli stricte appeared first on NewsMaker.
17:50
Solistul Bi-2 mulțumește R. Moldova pentru cetățenia acordată fiului său: „Îți doresc doar prosperitate, iubire și pace” # NewsMaker
Solistul cunoscutei trupe rock Bi-2 a transmis un mesaj public de recunoștință Republicii Moldova, după ce fiul său, Fedor, a obținut cetățenia moldovenească prin decret prezidențial. Artistul și-a exprimat, pe 4 februarie, recunoștința pentru ajutorul primit „în cel mai necesar moment”. „Mulțumesc, Moldova! Sunt infinit recunoscător pentru ajutorul neprețuit, pentru sprijinul oferit în cel mai […] The post Solistul Bi-2 mulțumește R. Moldova pentru cetățenia acordată fiului său: „Îți doresc doar prosperitate, iubire și pace” appeared first on NewsMaker.
17:30
Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Republica Moldova va acorda un pachet de ajutor umanitar Ucrainei, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Asistența a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 februarie. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor […] The post Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice appeared first on NewsMaker.
17:20
Într-o lume în care sensul pare tot mai greu de găsit, EDMOND de David Mamet revine pe scenă într-o premieră teatrală intensă, care pune sub lupă singurătatea, masculinitatea și violența latentă a societății moderne. EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLANde David Mametdramă 18+Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30Duminică, 22 februarie, ora 17.30 Când un om […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco prezintă appeared first on NewsMaker.
17:10
Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurile ruse asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Republica Moldova va acorda un pachet de ajutor umanitar Ucrainei, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Asistența a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 februarie. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor […] The post Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurile ruse asupra infrastructurii energetice appeared first on NewsMaker.
16:40
TRM, obligată să-i achite lui Mircea Surdu zeci de mii de lei: jurnalistul a câștigat parțial procesul în urma unei mustrări # NewsMaker
Acțiunea înaintată de jurnalistul postului public de televiziune, Mircea Surdu, împotriva companiei publice Teleradio-Moldova (TRM) a fost admisă parțial de către Judecătoria Chișinău. Litigiul vizează neachitarea bonusului de fidelitate, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată, potrivit media-azi.md. Potrivit hotărârii, instanța a dispus anularea ordinului din 17 februarie 2025, prin […] The post TRM, obligată să-i achite lui Mircea Surdu zeci de mii de lei: jurnalistul a câștigat parțial procesul în urma unei mustrări appeared first on NewsMaker.
16:10
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va fi reorganizată, urmând a fi creată o nouă entitate – Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. O hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din 4 februarie. „Calea […] The post Undă verde pentru reorganizarea CFM. Guvernul dă asigurări: nu va fi privatizată appeared first on NewsMaker.
15:40
11 rase de câini vor fi interzise în Moldova, din 2027: ce se va întâmpla cu persoanele care îi dețin # NewsMaker
Din septembrie 2027, în R. Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Informațiile au fost comunicate pe 4 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat de presă. Pentru NM, reprezentanții ANSA au precizat că persoanele care dețin deja acești câini sunt încurajate să nu-i reproducă, […] The post 11 rase de câini vor fi interzise în Moldova, din 2027: ce se va întâmpla cu persoanele care îi dețin appeared first on NewsMaker.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de polei și ghețuș pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo intră în vigoare astăzi, 4 februarie, de la ora 19:00, și va fi valabilă până pe 6 februarie, ora 20:00. Potrivit SHS, formarea poleiului și a ghețușului va veni pe fondul temperaturilor apropiate de 0°C […] The post Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei timp de trei zile appeared first on NewsMaker.
15:10
De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău # NewsMaker
În timp ce autoritățile dezbat soarta monumentelor sovietice, am întrebat cititorii NewsMaker: de ce monumente duce lipsă Chișinăul astăzi? Răspunsurile au fost extrem de variate – de la personalități clasice ale istoriei și culturii până la idei ironice sau cu totul neașteptate. Unii au propus imortalizarea unor compozitori, medici și eroi din povești, alții – […] The post De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) SUA, excepție pentru Moldova/Școli evacuate în Transnistria/Promisiunea unirii, neonorată de Costiuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Transnistria ar putea aplica amenzi pentru insultele din online— Școli evacuate în stânga Nistrului— Instructor auto condamnat la doi ani de închisoare— SUA oferă Moldovei 36,5 milioane de dolari— Costiuc dă înapoi după ce a promis să inițieze un referendum pentru unireAbonați-vă […] The post (VIDEO) SUA, excepție pentru Moldova/Școli evacuate în Transnistria/Promisiunea unirii, neonorată de Costiuc appeared first on NewsMaker.
14:50
În pofida criticilor, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM # NewsMaker
Guvernul a aprobat absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în pofida criticilor venite din partea comunității academice de pe ambele maluri ale Prutului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 4 februarie, după finalizarea consultărilor din ultimele luni. Ministrul Educației, Dan Perciun, a promis că […] The post În pofida criticilor, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM appeared first on NewsMaker.
14:40
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat în trecut pentru răpire și viol, a fost restabilit în funcție după ancheta internă # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Potrivit oficialului, ancheta a vizat exclusiv activitatea profesională a medicului. „Noi am […] The post Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat în trecut pentru răpire și viol, a fost restabilit în funcție după ancheta internă appeared first on NewsMaker.
14:00
Persoane necunoscute au anunțat autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol astăzi, 4 februarie, că mai multe școli din regiunea transnistreană ar fi minate. Instituția responsabilă de „afaceri interne” a comunicat că, în urma verificărilor, alertele cu bombă s-au dovedit a fi false. Potrivit sursei citate, au fost recepționate mesaje precum că școli din Bender, Tiraspol și […] The post Circa 10 școli din regiunea transnistreană, evacuate din cauza unor alerte cu bombă appeared first on NewsMaker.
13:50
Lucrările pentru spitalul regional din Bălți, amânate cu câteva luni, sunt pe cale să înceapă. Când ar putea fi dat în exploatare? # NewsMaker
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe abia în februarie, deși autoritățile promiseseră inițial că lucrările ar fi trebuit să demareze în ultimul trimestru al anului trecut. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a făcut acest anunț pe 4 februarie, înaintea ședinței de guvern. Oficialul a subliniat că autoritățile nu vor abandona proiectul, chiar dacă numărul […] The post Lucrările pentru spitalul regional din Bălți, amânate cu câteva luni, sunt pe cale să înceapă. Când ar putea fi dat în exploatare? appeared first on NewsMaker.
13:20
Anchetă de serviciu după accesul lui Dima White în școală la Cahul. Perciun: „Directorul a manifestat lipsă de intuiție” # NewsMaker
La Cahul a fost pornită o anchetă de serviciu după ce vloggerul Dima White a intrat într-o instituție de învățământ și a publicat pe online imagini cu elevii în timpul lecțiilor. Informația a fost comunicată pe 4 februarie de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în timpul unor declarații pentru jurnaliști. Oficialul a spus că […] The post Anchetă de serviciu după accesul lui Dima White în școală la Cahul. Perciun: „Directorul a manifestat lipsă de intuiție” appeared first on NewsMaker.
13:00
SUA sugerează că Comisia Europeană ar fi influențat alegerile din mai multe țări, inclusiv Moldova? Reacția UE # NewsMaker
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport interimar în care susține că instituțiile UE, în special Comisia Europeană, ar fi creat un mecanism de presiune a rețelelor de socializare, pentru a „cenzura” conținutul online, inclusiv cel vizibil în afara blocului comunitar. Autorii documentului mai sugerează o posibilă influențare de către executivul […] The post SUA sugerează că Comisia Europeană ar fi influențat alegerile din mai multe țări, inclusiv Moldova? Reacția UE appeared first on NewsMaker.
Ieri
12:20
În Republica Moldova este retras de pe piață încă un lot de lapte praf din produsele NAN. Informația a fost comunicată pe 4 februarie, de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a cerut persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl ofere copiilor spre consum. Potrivit instituției, situația este cauzată de o problemă de […] The post Încă un lot de lapte praf pentru bebeluși – retras de pe piața din Moldova (FOTO) appeared first on NewsMaker.
12:20
Guvernul va revizui impozitele pe avere: cine va fi afectat și de când va intra în vigoare legea # NewsMaker
Deținătorii de proprietăți cu o valoare de circa 200 de salarii medii, adică de la 3 milioane 500 de mii de lei, precum și cei ai locuințelor cu o suprafață mai mare de 120 de metri pătrați, ar putea plăti mai mult pentru impozitul de avere, în contextul noii politici fiscale. Anunțul a fost făcut […] The post Guvernul va revizui impozitele pe avere: cine va fi afectat și de când va intra în vigoare legea appeared first on NewsMaker.
12:10
VIDEO Transnistria: persoanele LGBTQ+ sunt amenințate / MGRES furnizează insuficient căldură / note la purtare în atestate? # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 3 februarie. — Discriminarea persoanelor LGBTQ+ în TransnistriaPersoanele LGBTQ+ care locuiesc în regiunea transnistreană sunt extrem de […] The post VIDEO Transnistria: persoanele LGBTQ+ sunt amenințate / MGRES furnizează insuficient căldură / note la purtare în atestate? appeared first on NewsMaker.
12:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # NewsMaker
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib […] The post Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama appeared first on NewsMaker.
11:40
Noi negocieri la Abu Dhabi. Popșoi: „Avem încredere în dorința sinceră a administrației Trump de a aduce pacea” # NewsMaker
Republica Moldova are încredere „în dorința sinceră a administrației Trump de a aduce pacea” în Ucraina. Chișinăul nu vede, însă, „o atitudine constructivă” și din partea Moscovei, în special după recentele atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, pe 4 […] The post Noi negocieri la Abu Dhabi. Popșoi: „Avem încredere în dorința sinceră a administrației Trump de a aduce pacea” appeared first on NewsMaker.
11:20
Ședință în dosarul „Kuliok”: sunt audiați martorii acuzării, primul – deputatul Lilian Carp (VIDEO) # NewsMaker
Pe 4 februarie are loc o ședință în dosarul denumit generic „kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. La Curtea Supremă de Justiție sunt audiați martorii acuzării. Primul – actualul deputat Lilian Carp. Fostul președinte Igor Dodon nu este prezent la ședință. În total, urmează a fi audiați patru martori ai […] The post Ședință în dosarul „Kuliok”: sunt audiați martorii acuzării, primul – deputatul Lilian Carp (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
11:00
Marile platforme digitale, cum ar fi META, TikTok, Google, urmează să fie reglementate și în Republica Moldova, exact cum se întâmplă și în Uniunea Europeană, de mai bine de 3 ani. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în ediția din 3 februarie a emisiunii „Rezoomat” de la Rlive.md. Noua lege ar […] The post Facebook, TikTok și Instagram vor fi reglementate în Moldova? Șefa CA anunță de când appeared first on NewsMaker.
11:00
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […] The post Trei de ZERO pentru un start bun în agricultură: oferta AGRO de la Moldindconbank appeared first on NewsMaker.
10:30
Statele Unite oferă Republicii Moldova 36,5 milioane dolari pentru consolidarea securității naționale # NewsMaker
Statele Unite ale Americii oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut pe 4 februarie de ambasadorul Republicii Moldova în SUA. Vladislav Kulminski susține că țara noastră este singura din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State […] The post Statele Unite oferă Republicii Moldova 36,5 milioane dolari pentru consolidarea securității naționale appeared first on NewsMaker.
10:20
Instructor auto din Moldova – condamnat la închisoare: ar fi cerut €1000 pentru un permis de conducere # NewsMaker
Un instructor auto la școala auto din satul Coșnița a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Acesta ar fi pretins și obținut de la un bărbat 1 000 de euro pentru un permis de conducere. Persoana și-a recunoscut vinovăția. Informațiile au fost comunicate pe 4 februarie de Procuratura Generală a Republicii Moldova, care a precizat […] The post Instructor auto din Moldova – condamnat la închisoare: ar fi cerut €1000 pentru un permis de conducere appeared first on NewsMaker.
10:00
Amenzi pentru insulte pe internet? „Amendamente” în Transnistria, pentru armonizarea cu legislația Rusiei # NewsMaker
În regiunea transnistreană a fost propusă introducerea de amenzi pentru insulte pe internet. Despre acest lucru a scris pe 3 februarie proiectul „Most”, citând proiectul de lege publicat pe site-ul organului legislativ nerecunoscut. Conform proiectului, articolul „insulte publice” din Codul contravențiilor administrative este planificat să fie completat cu „insulte săvârșite public prin utilizarea rețelelor informaționale […] The post Amenzi pentru insulte pe internet? „Amendamente” în Transnistria, pentru armonizarea cu legislația Rusiei appeared first on NewsMaker.
10:00
„Vom veni cu stimulente”. Buzu a anunțat câte primării din Moldova au agreat amalgamarea voluntară # NewsMaker
Primăriile implicate în procesul de amalgamare voluntară vor primi stimulente financiare, iar în perioada următoare vor fi simplificate și procedurile birocratice. Anunțul a fost făcut pe 3 februarie de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Acesta a precizat că, actualmente, peste 320 de primării sunt antrenate în acest proces și […] The post „Vom veni cu stimulente”. Buzu a anunțat câte primării din Moldova au agreat amalgamarea voluntară appeared first on NewsMaker.
09:10
În Moldova s-au scumpit abonamentele de telefonie mobilă? Cine trece la pachete noi și ce legătură are cu roamingul în UE? # NewsMaker
Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova — Orange Moldova și Moldcell — au transferat o parte dintre utilizatorii lor la noi abonamente, al căror cost este mai mare decât cel anterior. NewsMaker explică motivele majorării taxei de abonament, unde poate fi găsită informația despre noul pachet și serviciile incluse în acesta, precum și ce […] The post În Moldova s-au scumpit abonamentele de telefonie mobilă? Cine trece la pachete noi și ce legătură are cu roamingul în UE? appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Tariful pentru gazele naturale a fost redus, fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, va fi mai ușor de susținut BAC-ul? # NewsMaker
Tarife: gaze, încălzire Gazul pentru consumatorii casnici din Moldova se va ieftini cu 2,32 lei. O decizie în acest sens a fost aprobată de ANRE. Astfel, cetățenii vor plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaz. ANRE a mai comunicat că s-ar putea ieftini și încălzirea. Deocamdată, toți furnizorii de agent termic sunt obligați să prezinte regulatorului, până la 5 februarie, calculele pentru ajustarea tarifului. După verificarea acestor date, ANRE va aproba noul preț […] The post NM Espresso: Tariful pentru gazele naturale a fost redus, fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, va fi mai ușor de susținut BAC-ul? appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.