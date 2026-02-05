Botgros, îndemnat de partidul lui Ceban să voteze pentru reducerea tarifelor la gaz: „Cu mare drag” VIDEO

11:00

Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]