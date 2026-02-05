Belous, despre dezbaterile privind moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii: „Dorința unora să-și facă PR, să-și facă filmări”
NewsMaker, 5 februarie 2026 20:00
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a venit cu replici către cei 42 de deputați din opoziție care au inițiat moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie. Deputata a atras atenția că, în cadrul dezbaterilor, care au durat mai mult de 5 ore, opoziția a făcut PR
• • •
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:30
(VIDEO)Confuzie printre martorii „kuliokului”/ Școlile rămân online/ Dodon către premier: „Ia loc, nota 2!” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fost ministru al Justiției: „În kuliok erau între 500 și 700, posibil euro"— Școlile din Chișinău, din nou online pentru joi și vineri— Grosu, despre plecările din fracțiunea PAS: un fenomen firesc— Centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune— Unii îl
Acum 2 ore
19:10
„Comisia nu a constatat abateri”: Ministerul Sănătății explică de ce medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost repus în funcție # NewsMaker
Ministerul Sănătății a venit cu precizări în cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, cercetat pentru viol, care a fost reabilitat în funcție la Spitalul Clinic de Psihiatrie, după o comisie internă care nu a depistat abateri. Ministerul Sănătății subliniază că nu dispune de pârghii pentru a decide dacă o persoană este vinovată sau nu. „Ministerul Sănătății nu are
19:10
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 5 ore # NewsMaker
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Doar de 34 deputați au votat în favoarea demiterii ministrei. Moțiunea de cenzură a fost înaintată la ședința Parlamentului din 5 februarie de 42 de deputați din opoziție, nemulțumiți de starea și politicile în agricultură. Aflată la Parlament, Ludmila Catlabuga și-a început
Acum 4 ore
17:30
Pe 6 februarie, școlile din municipiul Bălți vor învăța în regim online. Anunțul a fost făcut pe 5 februarie de primarul Alexandr Petcov. „Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. (…) În aceste condiții, noi am luat decizia de a transfera toate școlile din municipiul Bălți la învățământ la distanță. Ordinul respectiv este deja transmis
17:20
„Câți bani erau în kuliok?”: Candu, Reniță, Harghel și Cebotari au depus mărturii în dosarul lui Dodon # NewsMaker
Magistrații Curții Supreme de Justiție continuă audierea martorilor acuzării în dosarul denumit generic „Kuliok", în care este acuzat fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul socialist Igor Dodon. În ședința din 5 februarie, au fost audiați, printre alții, fostul speaker al Parlamentului Andrian Candu și ex-deputatul Iurie Reniță, care a făcut publice imaginile cu renumita „sacoșă
17:00
Schimb de replici în Parlament, după ce ministra Agriculturii a recomandat deputaților să meargă în câmp. Costiuc: „Lecții de moralitate citiți în altă parte” # NewsMaker
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a recomandat deputaților care „au prea multă energie" să meargă în câmp pentru a munci alături de agricultori. Recomandarea a fost enunțată pe 5 februarie, la Parlament, în timpul examinării moțiunii simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii, înaintată de un grup de deputați din opoziție. Deputatul partidului „Democrația Acasă", Vasile
16:40
#ПРОчтение prezintă: la numeroasele solicitări ale spectatorilor, spectacolul „Made in Odesa" revine din nou la Chișinău! Imaginați-vă: sunteți în sală, iar Odessa prinde viață în fața dumneavoastră – un oraș unde la fiecare colț se naște o glumă, iar înțelepciunea se ascunde în spatele unui zâmbet. Eroii noștri vă vor purta pe străzile amintirilor, unde
16:30
Preotul din Dereneu rămâne baricadat, cu copiii, în biserică? Dodon cere autorităților să rezolve „pașnic” conflictul # NewsMaker
Deputatul și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat pe 5 februarie, de la tribuna Parlamentului, că în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc „o situație ieșită din comun", unde familia unui preot, inclusiv copiii acestuia, s-ar afla de mai multe zile baricadată în biserică. Igor Dodon a venit cu mai multe acuzații la adresa
Acum 6 ore
15:20
Un minor, agresat pe teritoriul unei instituții de învățământ din raionul Ialoveni. Ce spune poliția # NewsMaker
Un minor de 15 ani a fost agresat de alți doi minori de aceeași vârstă. Cazul a avut loc pe teritoriul unei instituții de învățământ din Răzeni, raionul Ialoveni. Informațiile au fost comunicate de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP), care au menționat că imaginile cu agresiunea au fost publicate pe rețelele de socializare, iar
14:50
„Eroare de etichetare”: Viorica Cosmetic susține că nu se regăsesc substanțe interzise în loturile de parfum retrase de ANSA # NewsMaker
Compania Viorica Cosmetic a venit cu precizări după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în urma controalelor privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi ale parfumului Adora Entourage care ar conține substanțe interzise. Reprezentanții companiei spun că parfumul poate fi folosit fără riscuri
14:40
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală # NewsMaker
Siguranța în mediul online rămâne o provocare reală pentru multe fete și femei din Republica Moldova. Hărțuirea digitală, amenințările, tentativele de acces neautorizat la conturi sau expunerea abuzivă a informațiilor personale afectează disproporționat prezența și participarea lor în spațiul digital, contribuind la retragere, autocenzură și pierderea încrederii în mediul online. Pentru a răspunde acestor riscuri
Acum 8 ore
14:10
Alerte cu bombă a doua zi consecutiv, în regiunea transnistreană: elevi și copii de grădiniță, evacuați # NewsMaker
Alertă falsă în regiunea transnistreană, pentru a doua zi consecutiv, după ce persoane necunoscute au anunțat că școlile și grădinițele ar fi fost minate. Pretinsul minister de interne de la Tiraspol anunță că copiii au fost evacuați, ca măsură de siguranță, teritoriile din preajma instituțiilor au fost izolate, iar clădirile – verificate. La fața locului
14:00
Botgros, îndemnat de partidul lui Ceban să voteze pentru reducerea tarifelor la gaz: „Cu mare drag” VIDEO # NewsMaker
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Nicolae Botgros, a primit de la membrii Mișcării Alternativa Națională o factură din partea cetățenilor. Reprezentanții fracțiunii l-au invitat pe deputat să susțină inițiativa privind reducerea tarifelor la gazele naturale, la care Botgros a răspuns: „cu mare drag". Imaginile au fost făcute publice de către consiliera pe comunicare a primarului
13:30
FOTO Pompierii nu au reușit să salveze casa cuprinsă de foc de la Ulmu. Salvatorii au ajuns pe jos la locuință # NewsMaker
Locuința din Ulmu, unde a izbucnit un incendiu în dimineața zilei de 5 februarie, a fost distrusă în totalitate de flăcări. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au ajuns inițial pe jos la locul incendiului și au intervenit cu sprijinul localnicilor. Ulterior, după mai multe încercări,
13:10
Transportatorii anunță proteste cu microbuze și autobuze la ANTA. Mărul discordiei – „gara” de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Transportatorii vor ieși din nou la proteste, pe 12 februarie, fiind nemulțumiți de „inacțiunile" Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău, care ar ar favoriza menținerea unei activități ilegale de transport în apropiere de Gara de Nord, unde ar funcționa o gară improvizată și neautorizată. Protestul va avea loc în fața sediului ANTA și va implica
12:50
Au rămas fără apartamente în Chișinău și fără bani? Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții # NewsMaker
Mai multe persoane care au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău au suferit prejudicii materiale deosebit de mari. Apartamentele în care au investit ar fi fost înstrăinate. Pe 5 februarie au loc percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Informațiile au fost comunicate de Centrul
12:50
Popșoi contrazice declarațiile Maiei Sandu? Ministru de Externe: „Suntem deschiși la idei creative” # NewsMaker
Republica Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar însemna, inițial, aderarea fără drepturi depline de membru. Declarațiile au fost făcute de șeful diplomației de la Chișinău, în cadrul unui interviu pentru Euroactiv. Mihai Popșoi susține că Chișinăul este dispus să ia în considerare „idei creative" care
12:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor
Acum 12 ore
12:10
Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO # NewsMaker
Președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, cu privire la construcția unei fabrici militare la Ungheni. Deputatul a precizat, pe 5 februarie, pentru NewsMaker, înainte de ședința Parlamentului, că agenții economici privați nu au dreptul să producă armament militar în
12:00
Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” # NewsMaker
Republica Moldova tratează foarte serios rolul și opinia Comisiei de la Veneția pe marginea proiectelor de lege. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în timpul unei întrevederi cu raportorii Comisiei de la Veneția, care efectuează o vizită la Chișinău. Pe 5 februarie, reprezentanții
11:40
Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 # NewsMaker
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12–13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib |
11:10
Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” # NewsMaker
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, numit recent ambasador al R. Moldova în China, va găsi o modalitate prin care să comunice cu partenerii chinezi. Declarația a fost făcută pe 5 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în contextul atenției publicului la faptul că Frunze cunoaște limba engleză
11:00
Mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea sediului poate deveni stresantă fără sprijin profesionist. De la costuri și timp până la siguranța bunurilor, alegerea corectă a unei companii de mutări face diferența. În acest articol sunt prezentate top 5 companii de mutări din Republica Moldova, active în Chișinău și în alte regiuni ale țării, analizate în
10:40
(VIDEO) Ar fi putut Dodon să vorbească astfel cu Plahotniuc? Ce au declarat în instanță martorii în dosarul „kuliok” # NewsMaker
La Curtea Supremă de Justiție, pe 4 februarie, au fost audiați patru martori ai acuzării în dosarul „kuliok", în care Igor Dodon are calitatea de inculpat. Astfel, în instanță au depus mărturii deputatul Lilian Carp, fostul prim-ministru Pavel Filip, fostul ambasador al Moldovei la Moscova Andrei Neguța și fostul deputat al Partidului Democrat Dumitru Diacov.
10:30
Trei fracțiuni de opoziție – MAN, Democrația Acasă și Partidul Nostru – au semnat, pe 5 februarie, o moțiune simplă împotriva politicilor din sectorul energetic. Parlamentarii susțin că populația continuă să achite tarife ridicate la gazele naturale și acuză guvernarea că ar fi intervenit „tardiv" și „insuficient". Opoziția îi cere ministrului Energiei, Dorin Junghietu, să
10:00
Institutul de Medicină Urgentă, luat cu asalt din cauza traumatismelor. Unele persoane au suferit fracturi grave # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat aproape 260 de persoane. Cei mai mulți, 60%, au suferit traumatisme. Unii din ei au fost spitalizați, iar 11 dintre aceștia, cu fracturi grave, au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. Informațiile au fost comunicate pe 5 februarie de reprezentanții instituției
09:50
„Iarna-i grea, omătu-i mare, PAS rușine n-are!”: Partidul lui Ceban a protestat la Parlament împotriva tarifelor la gaz. Ce cere # NewsMaker
Membri și deputați ai Partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN), formațiune condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, au protestat miercuri, 5 februarie, în scuarul Parlamentului. Manifestanții le-au cerut parlamentarilor ca, la prima ședință plenară a sesiunii – programată pentru ora 10:00 – să includă cu prioritate pe ordinea de zi subiectul tarifelor. „Țara trece la tizic,
09:30
(FOTO) Lot de peste 20 000 kg de carne de pui, care urma să ajungă în Moldova, returnat în țara de origine. Ce s-a întâmplat # NewsMaker
Un lot de 21.000 kg de carne de pui separată mecanic a fost blocat la frontieră, la intrarea în Moldova, iar ulterior s-a decis returnarea acestuia producătorului extern. Analizele de laborator au confirmat prez
09:30
(VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 4 februarie. — Școlile de pe malul stâng au fost evacuate Aproximativ 10 școli din Tighina (Bender), […] The post (VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina appeared first on NewsMaker.
09:00
Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți # NewsMaker
Cinci persoane au suferit traumatisme în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs după ce o autospecială a pompierilor a derapat de pe traseu, iar de aceasta s-a lovit un microbuz cu 23 de pasageri, care, de asemenea, a ieșit de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de […] The post Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți appeared first on NewsMaker.
08:30
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța astăzi și mâine, pe 5 și 6 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de primarul capitalei Ion Ceban. Ceban a spus că, pe parcursul nopții și în dimineața zilei de 5 februarie, serviciile municipale au intervenit în teren, însă din cauza temperaturilor scăzute se […] The post Elevii din Chișinău vor învăța în regim online pe 5 și 6 februarie – Ceban appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului # NewsMaker
Poleiul în Moldova Poleiul revine în Moldova. Serviciul Hidrometeorologic a anunțat cod galben de pericol meteorologic până în seara zilei de 6 februarie: sunt prognozate polei și depuneri de gheață, deoarece temperatura aerului va fi în jurul valorii de zero grade, iar precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ploaie. În nordul țării, drumurile s-au acoperit cu polei încă din seara trecută, iar pe unele trasee a fost suspendată circulația transportului de mare tonaj. Alegeri: cumpărarea […] The post NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului appeared first on NewsMaker.
Ieri
19:40
Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat # NewsMaker
În orașul ucrainean Iampol, din râul Nistru a fost recuperat trupul unui bărbat în vârstă de 31 de ani, care a încercat să traverseze înot, în mod ilegal, frontiera de stat. Anunțul a fost făcut pe 4 februarie de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei. Potrivit instituției, în ajun, grănicerii au observat cu ajutorul camerelor […] The post Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fabrică secretă de armament pe teritoriul Republicii Moldova?— Un martor al acuzării îl apără pe Dodon în dosarul „kuliok”— Guvernul a aprobat absorbția Universității din Cahul— Judecătoarea Ana Cucerescu rămâne să examineze dosarul lui Plahotniuc— Au încercat să iasă din Moldova cu […] The post (VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine appeared first on NewsMaker.
19:00
Cel puțin 7 persoane au fost omorâte, iar încă 15 au suferit răni în urma unui atac rusesc în orașul ucrainean Drujkovka. Informația a fost raportată de șeful administrației militare regionale Donețk, Vadim Filașkin. Potrivit oficialului, în dimineața zilei de 4 februarie, armata rusă a bombardat cu muniții cu dispersie piața orașului – un loc […] The post Armata rusă a atacat o piață din regiunea Donețk: sunt 7 morți și 15 răniți (FOTO) appeared first on NewsMaker.
18:20
Agenția Servicii Publice îl contrazice pe liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a declarat în dimineața zilei de 4 februarie că autoritățile ar fi licențiat o companie cu sediul în Qatar pentru „a construi o fabrică de producere a armamentului la Ungheni”.Instituția a transmis, într-un comunicat, că întreprinderea la care se referă Costiuc „planifică […] The post „Fabrică de armament” la Ungheni? Guvernul și ASP resping declarațiile lui Costiuc appeared first on NewsMaker.
18:20
Produsele alimentare vor putea fi ambalate în materiale și obiecte din plastic reciclat. Se întâmplă după ce Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 4 februarie, regulamentul sanitar care stabilește condițiile de utilizare a acestora. Documentul prevede că ambalajele din plastic reciclat trebuie să fie obținute prin tehnologii autorizate și să nu prezinte riscuri pentru sănătatea […] The post Plasticul reciclat va fi folosit la ambalarea produselor alimentare, cu reguli stricte appeared first on NewsMaker.
17:50
Solistul Bi-2 mulțumește R. Moldova pentru cetățenia acordată fiului său: „Îți doresc doar prosperitate, iubire și pace” # NewsMaker
Solistul cunoscutei trupe rock Bi-2 a transmis un mesaj public de recunoștință Republicii Moldova, după ce fiul său, Fedor, a obținut cetățenia moldovenească prin decret prezidențial. Artistul și-a exprimat, pe 4 februarie, recunoștința pentru ajutorul primit „în cel mai necesar moment”. „Mulțumesc, Moldova! Sunt infinit recunoscător pentru ajutorul neprețuit, pentru sprijinul oferit în cel mai […] The post Solistul Bi-2 mulțumește R. Moldova pentru cetățenia acordată fiului său: „Îți doresc doar prosperitate, iubire și pace” appeared first on NewsMaker.
17:30
Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Republica Moldova va acorda un pachet de ajutor umanitar Ucrainei, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Asistența a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 februarie. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor […] The post Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice appeared first on NewsMaker.
17:20
Într-o lume în care sensul pare tot mai greu de găsit, EDMOND de David Mamet revine pe scenă într-o premieră teatrală intensă, care pune sub lupă singurătatea, masculinitatea și violența latentă a societății moderne. EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLANde David Mametdramă 18+Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30Duminică, 22 februarie, ora 17.30 Când un om […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco prezintă appeared first on NewsMaker.
17:10
Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurile ruse asupra infrastructurii energetice # NewsMaker
Republica Moldova va acorda un pachet de ajutor umanitar Ucrainei, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Asistența a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 februarie. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor […] The post Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurile ruse asupra infrastructurii energetice appeared first on NewsMaker.
16:40
TRM, obligată să-i achite lui Mircea Surdu zeci de mii de lei: jurnalistul a câștigat parțial procesul în urma unei mustrări # NewsMaker
Acțiunea înaintată de jurnalistul postului public de televiziune, Mircea Surdu, împotriva companiei publice Teleradio-Moldova (TRM) a fost admisă parțial de către Judecătoria Chișinău. Litigiul vizează neachitarea bonusului de fidelitate, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată, potrivit media-azi.md. Potrivit hotărârii, instanța a dispus anularea ordinului din 17 februarie 2025, prin […] The post TRM, obligată să-i achite lui Mircea Surdu zeci de mii de lei: jurnalistul a câștigat parțial procesul în urma unei mustrări appeared first on NewsMaker.
16:10
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va fi reorganizată, urmând a fi creată o nouă entitate – Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. O hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din 4 februarie. „Calea […] The post Undă verde pentru reorganizarea CFM. Guvernul dă asigurări: nu va fi privatizată appeared first on NewsMaker.
15:40
11 rase de câini vor fi interzise în Moldova, din 2027: ce se va întâmpla cu persoanele care îi dețin # NewsMaker
Din septembrie 2027, în R. Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Informațiile au fost comunicate pe 4 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat de presă. Pentru NM, reprezentanții ANSA au precizat că persoanele care dețin deja acești câini sunt încurajate să nu-i reproducă, […] The post 11 rase de câini vor fi interzise în Moldova, din 2027: ce se va întâmpla cu persoanele care îi dețin appeared first on NewsMaker.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de polei și ghețuș pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo intră în vigoare astăzi, 4 februarie, de la ora 19:00, și va fi valabilă până pe 6 februarie, ora 20:00. Potrivit SHS, formarea poleiului și a ghețușului va veni pe fondul temperaturilor apropiate de 0°C […] The post Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei timp de trei zile appeared first on NewsMaker.
15:10
De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău # NewsMaker
În timp ce autoritățile dezbat soarta monumentelor sovietice, am întrebat cititorii NewsMaker: de ce monumente duce lipsă Chișinăul astăzi? Răspunsurile au fost extrem de variate – de la personalități clasice ale istoriei și culturii până la idei ironice sau cu totul neașteptate. Unii au propus imortalizarea unor compozitori, medici și eroi din povești, alții – […] The post De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) SUA, excepție pentru Moldova/Școli evacuate în Transnistria/Promisiunea unirii, neonorată de Costiuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Transnistria ar putea aplica amenzi pentru insultele din online— Școli evacuate în stânga Nistrului— Instructor auto condamnat la doi ani de închisoare— SUA oferă Moldovei 36,5 milioane de dolari— Costiuc dă înapoi după ce a promis să inițieze un referendum pentru unireAbonați-vă […] The post (VIDEO) SUA, excepție pentru Moldova/Școli evacuate în Transnistria/Promisiunea unirii, neonorată de Costiuc appeared first on NewsMaker.
14:50
În pofida criticilor, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM # NewsMaker
Guvernul a aprobat absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în pofida criticilor venite din partea comunității academice de pe ambele maluri ale Prutului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 4 februarie, după finalizarea consultărilor din ultimele luni. Ministrul Educației, Dan Perciun, a promis că […] The post În pofida criticilor, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM appeared first on NewsMaker.
14:40
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat în trecut pentru răpire și viol, a fost restabilit în funcție după ancheta internă # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Potrivit oficialului, ancheta a vizat exclusiv activitatea profesională a medicului. „Noi am […] The post Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat în trecut pentru răpire și viol, a fost restabilit în funcție după ancheta internă appeared first on NewsMaker.
