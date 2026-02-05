„Câți bani erau în kuliok?”: Candu, Reniță, Harghel și Cebotari au depus mărturii în dosarul lui Dodon

12:20

În Republica Moldova este retras de pe piață încă un lot de lapte praf din produsele NAN. Informația a fost comunicată pe 4 februarie, de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a cerut persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl ofere copiilor spre consum. Potrivit instituției, situația este cauzată de o problemă de […] The post Încă un lot de lapte praf pentru bebeluși – retras de pe piața din Moldova (FOTO) appeared first on NewsMaker.