Moldova trimite ajutor umanitar în Ucraina, pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice
NewsMaker, 4 februarie 2026 17:30
Republica Moldova va acorda un pachet de ajutor umanitar Ucrainei, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice în plină iarnă. Asistența a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 februarie. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul energetic – generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri. De asemenea, vor […]
Acum 15 minute
17:30
Acum 30 minute
17:20
Într-o lume în care sensul pare tot mai greu de găsit, EDMOND de David Mamet revine pe scenă într-o premieră teatrală intensă, care pune sub lupă singurătatea, masculinitatea și violența latentă a societății moderne. EDMOND Regia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLANde David Mametdramă 18+Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30Duminică, 22 februarie, ora 17.30 Când un om […]
Acum o oră
17:10
Acum 2 ore
16:40
TRM, obligată să-i achite lui Mircea Surdu zeci de mii de lei: jurnalistul a câștigat parțial procesul în urma unei mustrări # NewsMaker
Acțiunea înaintată de jurnalistul postului public de televiziune, Mircea Surdu, împotriva companiei publice Teleradio-Moldova (TRM) a fost admisă parțial de către Judecătoria Chișinău. Litigiul vizează neachitarea bonusului de fidelitate, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată, potrivit media-azi.md. Potrivit hotărârii, instanța a dispus anularea ordinului din 17 februarie 2025, prin […]
16:10
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) va fi reorganizată, urmând a fi creată o nouă entitate – Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă", cu capital integral de stat. O hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din 4 februarie. „Calea […]
Acum 4 ore
15:40
11 rase de câini vor fi interzise în Moldova, din 2027: ce se va întâmpla cu persoanele care îi dețin # NewsMaker
Din septembrie 2027, în R. Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Informațiile au fost comunicate pe 4 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat de presă. Pentru NM, reprezentanții ANSA au precizat că persoanele care dețin deja acești câini sunt încurajate să nu-i reproducă, […]
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de polei și ghețuș pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo intră în vigoare astăzi, 4 februarie, de la ora 19:00, și va fi valabilă până pe 6 februarie, ora 20:00. Potrivit SHS, formarea poleiului și a ghețușului va veni pe fondul temperaturilor apropiate de 0°C […]
15:10
De la Doga, la Șor și mămăliga… care explodează. Ce monumente își doresc cititorii și redacția NM să vadă în Chișinău # NewsMaker
În timp ce autoritățile dezbat soarta monumentelor sovietice, am întrebat cititorii NewsMaker: de ce monumente duce lipsă Chișinăul astăzi? Răspunsurile au fost extrem de variate – de la personalități clasice ale istoriei și culturii până la idei ironice sau cu totul neașteptate. Unii au propus imortalizarea unor compozitori, medici și eroi din povești, alții – […]
15:10
(VIDEO) SUA, excepție pentru Moldova/Școli evacuate în Transnistria/Promisiunea unirii, neonorată de Costiuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Transnistria ar putea aplica amenzi pentru insultele din online— Școli evacuate în stânga Nistrului— Instructor auto condamnat la doi ani de închisoare— SUA oferă Moldovei 36,5 milioane de dolari— Costiuc dă înapoi după ce a promis să inițieze un referendum pentru unireAbonați-vă […]
14:50
În pofida criticilor, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM # NewsMaker
Guvernul a aprobat absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în pofida criticilor venite din partea comunității academice de pe ambele maluri ale Prutului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 4 februarie, după finalizarea consultărilor din ultimele luni. Ministrul Educației, Dan Perciun, a promis că […]
14:40
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat în trecut pentru răpire și viol, a fost restabilit în funcție după ancheta internă # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Potrivit oficialului, ancheta a vizat exclusiv activitatea profesională a medicului. „Noi am […]
14:00
Persoane necunoscute au anunțat autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol astăzi, 4 februarie, că mai multe școli din regiunea transnistreană ar fi minate. Instituția responsabilă de „afaceri interne" a comunicat că, în urma verificărilor, alertele cu bombă s-au dovedit a fi false. Potrivit sursei citate, au fost recepționate mesaje precum că școli din Bender, Tiraspol și […]
13:50
Lucrările pentru spitalul regional din Bălți, amânate cu câteva luni, sunt pe cale să înceapă. Când ar putea fi dat în exploatare? # NewsMaker
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe abia în februarie, deși autoritățile promiseseră inițial că lucrările ar fi trebuit să demareze în ultimul trimestru al anului trecut. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a făcut acest anunț pe 4 februarie, înaintea ședinței de guvern. Oficialul a subliniat că autoritățile nu vor abandona proiectul, chiar dacă numărul […]
Acum 6 ore
13:20
Anchetă de serviciu după accesul lui Dima White în școală la Cahul. Perciun: „Directorul a manifestat lipsă de intuiție” # NewsMaker
La Cahul a fost pornită o anchetă de serviciu după ce vloggerul Dima White a intrat într-o instituție de învățământ și a publicat pe online imagini cu elevii în timpul lecțiilor. Informația a fost comunicată pe 4 februarie de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în timpul unor declarații pentru jurnaliști. Oficialul a spus că […]
13:00
SUA sugerează că Comisia Europeană ar fi influențat alegerile din mai multe țări, inclusiv Moldova? Reacția UE # NewsMaker
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport interimar în care susține că instituțiile UE, în special Comisia Europeană, ar fi creat un mecanism de presiune a rețelelor de socializare, pentru a „cenzura" conținutul online, inclusiv cel vizibil în afara blocului comunitar. Autorii documentului mai sugerează o posibilă influențare de către executivul […]
12:20
În Republica Moldova este retras de pe piață încă un lot de lapte praf din produsele NAN. Informația a fost comunicată pe 4 februarie, de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a cerut persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl ofere copiilor spre consum. Potrivit instituției, situația este cauzată de o problemă de […]
12:20
Guvernul va revizui impozitele pe avere: cine va fi afectat și de când va intra în vigoare legea # NewsMaker
Deținătorii de proprietăți cu o valoare de circa 200 de salarii medii, adică de la 3 milioane 500 de mii de lei, precum și cei ai locuințelor cu o suprafață mai mare de 120 de metri pătrați, ar putea plăti mai mult pentru impozitul de avere, în contextul noii politici fiscale. Anunțul a fost făcut […]
12:10
VIDEO Transnistria: persoanele LGBTQ+ sunt amenințate / MGRES furnizează insuficient căldură / note la purtare în atestate? # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 3 februarie. — Discriminarea persoanelor LGBTQ+ în TransnistriaPersoanele LGBTQ+ care locuiesc în regiunea transnistreană sunt extrem de […]
12:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # NewsMaker
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib […]
Acum 8 ore
11:40
Noi negocieri la Abu Dhabi. Popșoi: „Avem încredere în dorința sinceră a administrației Trump de a aduce pacea” # NewsMaker
Republica Moldova are încredere „în dorința sinceră a administrației Trump de a aduce pacea" în Ucraina. Chișinăul nu vede, însă, „o atitudine constructivă" și din partea Moscovei, în special după recentele atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, pe 4 […]
11:20
Ședință în dosarul „Kuliok”: sunt audiați martorii acuzării, primul – deputatul Lilian Carp (VIDEO) # NewsMaker
Pe 4 februarie are loc o ședință în dosarul denumit generic „kuliok", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. La Curtea Supremă de Justiție sunt audiați martorii acuzării. Primul – actualul deputat Lilian Carp. Fostul președinte Igor Dodon nu este prezent la ședință. În total, urmează a fi audiați patru martori ai […]
11:00
Marile platforme digitale, cum ar fi META, TikTok, Google, urmează să fie reglementate și în Republica Moldova, exact cum se întâmplă și în Uniunea Europeană, de mai bine de 3 ani. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în ediția din 3 februarie a emisiunii „Rezoomat" de la Rlive.md. Noua lege ar […]
11:00
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]
10:30
Statele Unite oferă Republicii Moldova 36,5 milioane dolari pentru consolidarea securității naționale # NewsMaker
Statele Unite ale Americii oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut pe 4 februarie de ambasadorul Republicii Moldova în SUA. Vladislav Kulminski susține că țara noastră este singura din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State […]
10:20
Instructor auto din Moldova – condamnat la închisoare: ar fi cerut €1000 pentru un permis de conducere # NewsMaker
Un instructor auto la școala auto din satul Coșnița a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Acesta ar fi pretins și obținut de la un bărbat 1 000 de euro pentru un permis de conducere. Persoana și-a recunoscut vinovăția. Informațiile au fost comunicate pe 4 februarie de Procuratura Generală a Republicii Moldova, care a precizat […]
10:00
Amenzi pentru insulte pe internet? „Amendamente” în Transnistria, pentru armonizarea cu legislația Rusiei # NewsMaker
În regiunea transnistreană a fost propusă introducerea de amenzi pentru insulte pe internet. Despre acest lucru a scris pe 3 februarie proiectul „Most", citând proiectul de lege publicat pe site-ul organului legislativ nerecunoscut. Conform proiectului, articolul „insulte publice" din Codul contravențiilor administrative este planificat să fie completat cu „insulte săvârșite public prin utilizarea rețelelor informaționale […]
10:00
„Vom veni cu stimulente”. Buzu a anunțat câte primării din Moldova au agreat amalgamarea voluntară # NewsMaker
Primăriile implicate în procesul de amalgamare voluntară vor primi stimulente financiare, iar în perioada următoare vor fi simplificate și procedurile birocratice. Anunțul a fost făcut pe 3 februarie de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Acesta a precizat că, actualmente, peste 320 de primării sunt antrenate în acest proces și […]
Acum 12 ore
09:10
În Moldova s-au scumpit abonamentele de telefonie mobilă? Cine trece la pachete noi și ce legătură are cu roamingul în UE? # NewsMaker
Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova — Orange Moldova și Moldcell — au transferat o parte dintre utilizatorii lor la noi abonamente, al căror cost este mai mare decât cel anterior. NewsMaker explică motivele majorării taxei de abonament, unde poate fi găsită informația despre noul pachet și serviciile incluse în acesta, precum și ce […]
08:20
NM Espresso: Tariful pentru gazele naturale a fost redus, fermierii cer demisia ministrei Agriculturii, va fi mai ușor de susținut BAC-ul? # NewsMaker
Tarife: gaze, încălzire Gazul pentru consumatorii casnici din Moldova se va ieftini cu 2,32 lei. O decizie în acest sens a fost aprobată de ANRE. Astfel, cetățenii vor plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaz. ANRE a mai comunicat că s-ar putea ieftini și încălzirea. Deocamdată, toți furnizorii de agent termic sunt obligați să prezinte regulatorului, până la 5 februarie, calculele pentru ajustarea tarifului. După verificarea acestor date, ANRE va aproba noul preț […]
08:10
„Aștept identificarea vinovaților și demisii pe verticală”. Ministrul Mediului, despre tăierile de la ocolul silvic Ghidighici # NewsMaker
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că așteaptă „identificarea vinovaților și demisii pe verticală” în contextul celor depistate la ocolul silvic Ghidighici. Potrivit ministrului, agenția „Moldsilva” a inițiat o anchetă internă, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului va transmite Procuraturii un raport cu cele constatate, care, în opinia oficialului, „constituie temei pentru deschiderea a cel puțin […] The post „Aștept identificarea vinovaților și demisii pe verticală”. Ministrul Mediului, despre tăierile de la ocolul silvic Ghidighici appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:00
Primarul socialist din Hăsnășenii Mari va fi revocat din funcție? Data referendumului local – stabilită # NewsMaker
În satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, va fi organizat un referendum local privind revocarea primarului Angela Moroșanu în data de 17 mai. Data desfășurării plebiscitului a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 3 februarie. Membrii CEC au stabilit că grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului privind revocarea primarului satului Hăsnășenii […] The post Primarul socialist din Hăsnășenii Mari va fi revocat din funcție? Data referendumului local – stabilită appeared first on NewsMaker.
19:30
Costiuc nu a propus referendumul privind unirea cu România la ședința Parlamentului. Explicația deputatului # NewsMaker
Deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, nu a propus organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România la prima ședință a Parlamentului din anul curent, care a avut loc astăzi, 3 februarie, deși menționase anterior că va face acest lucru. În cadrul unor declarații de presă, Costiuc a argumentat că fracțiunea sa nu are suficienți […] The post Costiuc nu a propus referendumul privind unirea cu România la ședința Parlamentului. Explicația deputatului appeared first on NewsMaker.
19:10
(VIDEO) Vilele lui Plahotniuc acoperă pagubele?/ Calorifere reci în Transnistria/ Costiuc: șterge TikTok-ul # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Accident pe trecerea de pietoni la Strășeni: un copil a murit, altul – grav rănit— Bunurile lui Plahotniuc ar putea acoperi prejudiciul în dosarul frauda bancară— Radu Marian explică declinul pieței imobiliare din Moldova— Probleme cu încălzirea în Dnestrovsk: caloriferele rămân reci— […] The post (VIDEO) Vilele lui Plahotniuc acoperă pagubele?/ Calorifere reci în Transnistria/ Costiuc: șterge TikTok-ul appeared first on NewsMaker.
18:20
Dodon, întrevedere cu șefa diplomației europene în Moldova: „Suntem pentru relații bune cu UE” # NewsMaker
Conducerea Partidului Socialiștilor (PSRM) a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Potrivit liderului formațiunii, Igor Dodon, discuțiile au vizat situația politică, socială și economică din țară, precum și problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii. La rândul său, diplomata a atras atenția rolului opoziției în atingerea […] The post Dodon, întrevedere cu șefa diplomației europene în Moldova: „Suntem pentru relații bune cu UE” appeared first on NewsMaker.
18:20
Diplomatul din dosarul Epstein, care vorbea despre Moldova, rupe tăcerea: „Egou masculin prostesc” # NewsMaker
Miroslav Lajčák, ex-consilierul pentru securitate națională al premierului Slovaciei, a declarat că discuțiile sale despre femei cu finanțistul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în închisoare, au fost „manifestări ale unor ego-uri masculine prostești”. În același timp, el a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală. Afirmațiile au fost făcute pe 2 […] The post Diplomatul din dosarul Epstein, care vorbea despre Moldova, rupe tăcerea: „Egou masculin prostesc” appeared first on NewsMaker.
Ieri
17:40
Cresc cazurile de agresiune și intimidare a judecătorilor. CSM solicită Guvernului și Parlamentului legi și pedepse mai dure # NewsMaker
Consiliul Superior al Magistraturii avertizează asupra creșterii riscurilor la adresa securității judecătorilor și cere Parlamentului și Guvernului modificări legislative urgente, inclusiv înăsprirea pedepselor pentru agresarea personalului instanțelor. Avertismentul vine după ce, săptămâna trecută, o femeie a atacat o judecătoare chiar în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, într-un dosar respins de instanță. „Consiliul […] The post Cresc cazurile de agresiune și intimidare a judecătorilor. CSM solicită Guvernului și Parlamentului legi și pedepse mai dure appeared first on NewsMaker.
17:30
Fără indemnizații de consilieri locali, dacă CMC nu are cvorum. PAS a înregistrat un proiect # NewsMaker
Aleșii locali ar putea rămâne fără indemnizații dacă ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) nu au cvorum. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a anunțat pe 3 februarie că a înregistrat un proiect de decizie în acest sens. Potrivit PAS, „proiectul clarifică explicit că pentru întruniri fără cvorum nu se achită indemnizații, […] The post Fără indemnizații de consilieri locali, dacă CMC nu are cvorum. PAS a înregistrat un proiect appeared first on NewsMaker.
17:10
Andronachi, obligat să nu părăsească țara pentru 60 de zile, după ce a fost eliberat din control judiciar # NewsMaker
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, care este acuzat de spălare de bani, a fost obligat să nu părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră. Măsura a fost dispusă după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea ex-parlamentarului. Procuratura Anticorupție […] The post Andronachi, obligat să nu părăsească țara pentru 60 de zile, după ce a fost eliberat din control judiciar appeared first on NewsMaker.
16:40
Partidul lui Ghimpu critică discursul anti-unire promovat de Dodon: „Nu are decât să-și facă valiza pentru Tambov” # NewsMaker
Partidul Liberal (PL) a publicat pe 3 februarie o declarație în care critică retorica anti-unire cu România promovată de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon. Formațiunea, care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, îl acuză pe politician că „falsifică” istoria și susține că discursul lui urmărește să prezinte forțele pro-ruse drept […] The post Partidul lui Ghimpu critică discursul anti-unire promovat de Dodon: „Nu are decât să-și facă valiza pentru Tambov” appeared first on NewsMaker.
16:40
Raport: persoanele LGBTQ+ rămân discriminate în Moldova. Dodon și Ceban, lideri ai discursului de ură în 2025 # NewsMaker
Persoanele LGBTQ+ din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, violență și excluziune socială, iar acceptarea lor în societate rămâne fragilă. Situația este și mai dificilă în regiunea transnistreană, unde drepturile acestor persoane sunt „extrem de vulnerabile” și „insuficient documentate”, în lipsa unor mecanisme de protecție și de intervenție a autorităților constituționale. Concluziile se […] The post Raport: persoanele LGBTQ+ rămân discriminate în Moldova. Dodon și Ceban, lideri ai discursului de ură în 2025 appeared first on NewsMaker.
16:00
(FOTO) Parfum cu substanțe interzise, produs în Moldova? Ce trebuie să știe cumpărătorii # NewsMaker
Două loturi de produse cosmetice au fost găsite cu substanțe interzise. Este vorba de apă de parfum, comercializată în Republica Moldova sub denumirea „Adora Entourage”. Informația a fost comunicată pe 3 februarie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a anunțat că a dispus retragerea celor două loturi de pe piață pentru distrugere. Reprezentanții […] The post (FOTO) Parfum cu substanțe interzise, produs în Moldova? Ce trebuie să știe cumpărătorii appeared first on NewsMaker.
15:50
Marian, după ce agenții imobiliari au dat vina pe plafonul cash de €60 mii pentru scăderea vânzărilor: „Vor să mențină prețurile exagerate” # NewsMaker
Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu clarificări după ce Uniunea Agențiilor Imobiliare a cerut Parlamentului să intervină, în contextul scăderii istorice a vânzărilor de apartamente în 2025 cu peste 60%, atribuind declinul plafonului cash de maxim 60.000 de euro. Deputatul a subliniat că scăderea pieței nu se explică doar […] The post Marian, după ce agenții imobiliari au dat vina pe plafonul cash de €60 mii pentru scăderea vânzărilor: „Vor să mențină prețurile exagerate” appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Dodon îi pune condiții lui Ceban?/ Andronachi va fugi în Transnistria?/ S-a aflat cauza blackoutului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— ANRE a aprobat: moldovenii vor plăti mai puțin pentru gaz— Ministrul Energiei: pana de curent din 31 ianuarie, o reacție de protecție— De ce nu este gata linia Vulcănești – Chișinău? Răspunsul lui Junghietu— Moldova, pe locul 71 în topul țărilor privind […] The post (VIDEO) Dodon îi pune condiții lui Ceban?/ Andronachi va fugi în Transnistria?/ S-a aflat cauza blackoutului appeared first on NewsMaker.
15:20
Ancheta privind munițiile de la vama cu România bate pasul pe loc? Carp: „Domnul Vrabie trebuie să fie întrebat despre demisii” # NewsMaker
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, insistă pe demisiile anunțate după depistarea, în noiembrie 2025, a unui camion cu muniții la vama Leușeni–Albița. La mai bine de două luni de la incident, parlamentarul a declarat pentru NewsMaker, înaintea ședinței Parlamentului din 3 februarie, că ancheta este încă în derulare. […] The post Ancheta privind munițiile de la vama cu România bate pasul pe loc? Carp: „Domnul Vrabie trebuie să fie întrebat despre demisii” appeared first on NewsMaker.
15:10
La sesiunea de bacalaureat din 2026 va fi redus numărul de itemi la mai multe probe. Anunțul a fost făcut pe 3 februarie de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), Lilia Ivanov, în timpul unei conferințe de presă, în cadrul căreia au fost prezentate și alte reguli noi ce vor fi aplicate începând […] The post Bacalaureat 2026: ce se schimbă la examenele din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
15:10
Asociația „Forța Fermierilor” cere demisia ministrei Agriculturii: сe nemulțumiri au invocat # NewsMaker
Asociația „Forța Fermierilor” critică proiectul Programului Strategic al Politicii Agricole pentru 2026-2030, care a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se află în proces de consultări publice. Organizația acuză că consultările ar fi mimate, întrucât au fost acordate doar 5 zile pentru a veni cu propuneri asupra documentului, și susține că alocările […] The post Asociația „Forța Fermierilor” cere demisia ministrei Agriculturii: сe nemulțumiri au invocat appeared first on NewsMaker.
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins discuțiile apărute în spațiul public privind o posibilă demisie a Guvernului condus de Alexandru Munteanu în următoarele luni. Oficialul a declarat că astfel de speculații sunt fără temei și că unii au „spațiu pentru invenții”. „Oamenii sunt prea odihniți, se vede că au ieșit din vacanță și au multă […] The post Grosu, despre zvonurile privind demisia lui Munteanu: „Oamenii sunt prea odihniți” appeared first on NewsMaker.
13:40
PAS admite: există riscul ca Andronachi să fugă în Transnistria, după ce a fost lăsat în libertate # NewsMaker
Lilian Carp, deputat PAS și președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, consideră că există riscul ca ex-deputatul PDM, Vladimir Andronachi, care este învinuit de spălare de bani și recent a fost eliberat din arest, sub control judiciar, ar putea fugi în regiunea transnistreană. Pe de altă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune […] The post PAS admite: există riscul ca Andronachi să fugă în Transnistria, după ce a fost lăsat în libertate appeared first on NewsMaker.
13:40
„Am văzut apelul”: Reacția lui Grosu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineața # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat declarațiile primarului general al capitalei, Ion Ceban, care s-a plâns că, într-o dimineață cu polei și ghețuș, a încercat fără succes să contacteze autoritățile încă de la ora 5 dimineața. Liderul PAS susține că, în astfel de situații, primarul ar fi trebuit să se concentreze pe coordonarea intervențiilor la […] The post „Am văzut apelul”: Reacția lui Grosu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineața appeared first on NewsMaker.
13:20
Gazul la 14,42 lei: cât timp vor plăti moldovenii acest tarif și de ce nu este mai mic? Răspunsul ANRE # NewsMaker
Legea cu privire la gazele naturale prevede că tarifele se aprobă pe durata unui an. Atunci când există motive obiective care determină variația venitului anual reglementat cu ±1%, furnizorul și agenția urmează să intervină. Declarațiile au fost făcute pe 3 februarie de Constantin Borosan, director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în […] The post Gazul la 14,42 lei: cât timp vor plăti moldovenii acest tarif și de ce nu este mai mic? Răspunsul ANRE appeared first on NewsMaker.
