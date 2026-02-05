Avertizare emisă de meteorologi: Cod galben de polei și ghețuș pe drumurile din Moldova. Câte grade vor fi astăzi?

13:20

O mie de case au fost complet distruse de flăcări, după ce un incendiu de mare amploare a afectat o insulă din sudul Filipinelor. Cauzele focului nu au fost încă stabilite, iar vânturile puternice au favorizat răspândirea rapidă a acestuia. Focul a izbucnit în seara zilei de 3 februarie, iar peste cinci mii de locuitori […] Articolul VIDEO Moment de coșmar: un infern de foc a distrus peste o mie de case în Filipine apare prima dată în Realitatea.md.