FOTO 11 persoane au fost rănite în urma accidentului produs în raionul Ialoveni
Realitatea.md, 5 februarie 2026 12:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona accidentului, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a fost finalizată. În total, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „5 persoane au fost preluate de ambulanțele Serviciului Medical CNAMUP, iar 6 persoane […]
• • •
Acum 15 minute
12:20
În data de 07 februarie 2026, va avea loc evenimentul TransformNation, la Palatul Republicii, Chișinău. În cadrul acestuia, 86 de speakeri, autori, antreprenori și lideri din Republica Moldova, România și diaspora îşi vor lansa în aceeaşi zi cartea, programul sau business-ul, cu scopul de a susține educația, creşterea și viitorul generațiilor următoare. Peste o săptămână, […]
12:20
Droguri de peste 80.000 de lei, scoase din circuit. Doi minori, prinși în flagrant de polițiști în Chișinău # Realitatea.md
Polițiștii au scos din circuit droguri în valoare de peste 80.000 de lei, după ce au prins în flagrant doi minori de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni. Aceștia au fost surprinși în timp ce încercau să plaseze droguri sintetice de tip PVP („sare") în ascunzișuri pentru a le vinde. Oamenii legii au […]
12:20
Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită acum. Declarația a fost făcută de liderul socialist, întrebat ce s-a întâmplat în 1812, dacă în opinia sa România a anexat actualul teritoriu al țării noastre în 1918. „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a fost divizată în […]
Acum 30 minute
12:10
Petr Vlah, despre alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii # Realitatea.md
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități. „În ultimele zile, în spaţiul public au răsunat mai multe declaraţii relevante din punctul de vedere […]
12:10
Ghețușul continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe din capitală s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. În intervalul orar […]
12:10
Acum o oră
12:00
Traseul M5 a fost deblocat. Circulația rămâne dificilă pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că traseul M5 a fost deblocat, însă condițiile de circulație rămân dificile pe mai multe drumuri naționale, din cauza poleiului și a ghețușului format în ultimele ore. Intervențiile sunt în plină desfășurare la nivel național. Se acționează cu utilaje și materiale antiderapante, atât mecanizat, cât și manual, pe toate traseele […]
12:00
Transportatorii vor protesta pe 12 februarie în fața sediului Agenția Națională Transport Auto din Chișinău, acuzând instituția că ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de pasageri și ar favoriza preluarea unor rute. Acțiunea este organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării. Potrivit […]
11:50
VIDEO PASarea responsabilității pentru legea cetățeniei? Grosu și Gherman insistă că problema e în implementare # Realitatea.md
Guvernarea pasează responsabilitatea pentru legea cetățeniei pe funcționarii care o implementează. Declarațiile au fost făcute de Igor Grosu și Doina Gherman, care au precizat că prevederile sunt discutate la Comisia juridică a Parlamentului, apoi se va interveni cu măsuri. Igor Grosu a menționat în discuții cu jurnaliștii că după izbucnirea războiului din Ucraina a crescut […]
11:50
VIDEO Raport prezentat lui Zelenski după negocierile trilaterale SUA–Ucraina–Rusia: ce a declarat liderul de la Kiev # Realitatea.md
În urma discuțiilor trilaterale SUA–Ucraina–Rusia, care au avut loc ieri, 4 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, împreună cu alți membri ai delegației de la Kiev, i-au prezentat un raport președintelui Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut de liderul ucrainean într-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit lui Zelenski, […]
11:40
Alertă sanitară la un parfum Viorica Cosmetic. Producătorul neagă pericolul și invocă o eroare de etichetare # Realitatea.md
Compania Viorica Cosmetic, controlată de milionarul Vasile Chirtoca, susține că parfumul „Adora Entourage" nu prezintă riscuri pentru consumatori, iar alerta emisă anterior de Agenția Națională pentru Sănătate Publică ar fi fost cauzată de o eroare administrativă privind etichetarea produsului, nu de compoziția acestuia. Reacția vine după ce ANSP a declarat neconforme două loturi de parfum, […]
Acum 2 ore
11:30
Primarul localității Ulmu despre incendiul din această dimineață: Casa a ars în totalitate # Realitatea.md
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Contactat de IPN, primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a […]
11:30
Impactul de la Strășeni: Starea copilei lovite pe trecerea de pietoni se îmbunătățește # Realitatea.md
Starea de sănătate a adolescentei de 12 ani, care a fost lovită luni seara, 2 februarie, pe o trecere de pietoni din Strășeni, se îmbunătățește ușor. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu. Pacienta este internată în Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă, sub strictă […]
11:20
Liderii Letoniei și Estoniei cer un trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Moscova # Realitatea.md
Prim-ministra Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, au cerut numirea unui trimis special european pentru reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în interviuri separate pentru Euronews. Potrivit celor doi lideri, Uniunea Europeană trebuie să își asigure un rol activ și un drept […]
11:10
FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite # Realitatea.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vine cu detalii despre accidentul produs astăzi dimineața, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. În urma impactului, cinci persoane au suferit traumatisme grave. La fața locului au fost direcționate patru echipe AMU din cadrul SAMU Ialoveni, prima ambulanță PAMU Văsieni efectuând triajul victimelor. Celelalte trei echipe […]
11:10
Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor # Realitatea.md
Un call centru din capitală este vizat de acțiuni de urmărire penală desfășurate de angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale în care este investigată spălarea banilor. Oamenii legii efectuează măsuri procesuale pentru stabilirea […]
11:00
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […]
11:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, 219 instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să organizeze procesul educațional în regim online, la data de 5 februarie 2026. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, alte 8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online, în timp ce 874 de școli continuă lecțiile cu […]
10:50
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă” # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […]
10:40
CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor # Realitatea.md
Mai multe apartamente dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor, fapt investigat într-un dosar penal deschis de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, locuințele care urmau să fie transmise beneficiarilor la finalizarea construcției, conform contractelor de investiții încheiate anterior, ar fi fost […]
10:40
VIDEO Rețea de migrație din Asia spre Europa destructurată: Un bărbat din Bălți a fost reținut # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut într-o rețea de migrație ilegală care facilita trecerea persoanelor din Asia spre Uniunea Europeană. Migranții erau transportați inițial în Turcia, apoi, prin rute care ocoleau controalele de frontieră, urmau să ajungă în Europa. În acest scop, grupul infracțional folosea documente false și autoturisme modificate special pentru transportul persoanelor. De asemenea, […]
Acum 4 ore
10:30
Atac cu drone asupra Kievului, în plin proces de negocieri la Abu Dhabi. Cel puțin două persoane, rănite # Realitatea.md
Armata Rusiei a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi, rănind cel puțin două persoane, au raportat oficialii locali, potrivit publicațiilor The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce oficialii ucraineni și ruși au încheiat miercuri o primă zi „productivă" […]
10:20
Un șofer a decedat pe loc în urma unui accident rutier produs în raionul Orhei, localitatea Peresecina, în dimineața zilei de joi, 5 februarie. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu […]
10:20
Vom avea oaspeți! Ministrul de Externe al Lituaniei vine vineri în Republica Moldova # Realitatea.md
Vineri, 6 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate. Oficialul lituanian va avea întrevederi […]
10:10
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei și ghețuș, aproximativ 830 de polițiști și peste 320 de salvatori și pompieri se află în teren, pentru a menține siguranța rutieră. „Totodată, au fost recepționate circa 660 de apeluri, dintre care 37 au avut legătură directă cu condițiile meteo nefavorabile. În urma acestora, s-au înregistrat accidente […]
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hîncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul […]
09:50
Veste bună pentru moldovenii din Emiratele Arabe Unite: Permisele de conducere vor fi recunoscute și convertite # Realitatea.md
Veste bună pentru moldovenii aflați în Emiratele Arabe Unite. Republica Moldova și Abu Dhabi au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere. Acest lucru înseamnă că permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative. Ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella […]
09:40
Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Deputații vor examina mai multe proiecte de lege incluse pe
09:40
Flashmob organizat de MAN în fața Parlamentului. Solicită micșorarea și recalcularea tarifelor la energie # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere examinarea de urgență a tarifelor la energie, cu includerea subiectului ca prim punct pe ordinea de zi a Parlamentului. În fața Parlamentului, reprezentanții partidului au organizat un flashmob. MAN solicită micșorarea tarifelor, aplicarea retroactivă a acestora și recalcularea facturilor deja emise, în special pentru lunile decembrie și ianuarie. Potrivit […] Articolul Flashmob organizat de MAN în fața Parlamentului. Solicită micșorarea și recalcularea tarifelor la energie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Accidentul de la Ialoveni: Salvatorii acordă suport medicilor pentru a ajunge la persoanele traumatizate # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că gestionează situația în urma accidentului produs astăzi, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, în urma căruia cinci persoane au fost traumatizate. Salvatorii acordă suport medicilor pentru ca aceștia să poată ajunge la destinație, în vederea acordării ajutorului medical și preluării victimelor. „Toate persoanele traumatizate […] Articolul Accidentul de la Ialoveni: Salvatorii acordă suport medicilor pentru a ajunge la persoanele traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au provocat deconectări neprogramate ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Premier Energy Distribution, la ora 06:00, fără curent electric au rămas 1 222 de consumători din două raioane, Criuleni (localitățile Bălțata și Vlăduleni) – 401 consumători și raionul Ialoveni (localitatea Ulmu) – 821 consumători. […] Articolul Deconectări de energie electrică în mai multe raioane, din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale. Trafic îngreunat din cauza poleiului # Realitatea.md
Condițiile meteo din ultimele ore au afectat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. Poleiul și ghețușul format au îngreunat traficul în nordul, centrul și sudul țării, iar autoritățile au instituit restricții temporare de circulație pe anumite trasee. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, în raionul Strășeni, pe traseul M-5, în localitatea Greblești, […] Articolul Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale. Trafic îngreunat din cauza poleiului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri # Realitatea.md
Partidul AUR ar fi investit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să se întâlnească cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, cu scopul de a sprijini campania prezidențială din 2025. Deoarece întâlnirile nu au avut loc, partidul solicită acum despăgubiri de milioane de dolari firmei de lobby cu care încheiase contractul. […] Articolul DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Intervenția a avut loc la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, unde întregul lot a fost sechestrat. […] Articolul ANSA a blocat la frontieră 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:30
Ialoveni: Cinci răniți după coliziunea unui microbuz cu o autospecială de pompieri în misiune # Realitatea.md
Un microbuz cu 23 de pasageri la bord a deraiat de pe traseu și s-a lovit de o autospecială de intervenție a pompierilor, în timp ce echipajele încercau să ajungă la fața locului pentru a stinge un incendiu într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs pe 5 februarie 2026, în condiții meteo […] Articolul Ialoveni: Cinci răniți după coliziunea unui microbuz cu o autospecială de pompieri în misiune apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Realitatea.md
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de […] Articolul Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Pe 5 februarie, Luna intră în Balanță, favorizând armonia și susținând mai ușor parteneriatele. Este momentul potrivit să evaluezi unde te potrivești cel mai bine și să faci pași concreți în această direcție. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Este o zi potrivită să te afirmi și să-ți asumi roluri importante. Circumstanțele cer calm și răbdare, […] Articolul Horoscop 5 februarie. Zodia care își va schimba complet viața apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Deficitul public al Rusiei ar putea fi de trei ori mai mare decât ţinta oficială până la sfârşitul anului, din cauza scăderii achiziţiilor de petrol de către India şi a majorării discounturilor la tranzacţionarea ţiţeiului, care afectează veniturile statului. În acelaşi timp, cheltuielile guvernamentale ar putea depăşi estimările iniţiale, au declarat pentru Reuters surse care […] Articolul usia se confruntă cu un deficit public record: Petrolul aduce pierderi masive apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Avertizare emisă de meteorologi: Cod galben de polei și ghețuș pe drumurile din Moldova. Câte grade vor fi astăzi? # Realitatea.md
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș valabil până pe 6 februarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +4 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la -2 grade. La Nord ziua se vor înregistra maxime de până la +2°C, în timp ce noaptea termometrele vor coborî până […] Articolul Avertizare emisă de meteorologi: Cod galben de polei și ghețuș pe drumurile din Moldova. Câte grade vor fi astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 5 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 01 ban, în scădere cu un ban. Dolarul american coboară la 16 lei și 94 de bani, cu patru bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de 39 de […] Articolul Curs valutar 5 februarie 2026: Dolarul se apropie de 17 lei. Euro scade apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
VIDEO Autospecialele au intervenit în Capitală pentru combaterea ghețușului în această noapte # Realitatea.md
Circulația rutieră și pietonală în municipiul Chișinău a fost asigurată pe parcursul întregii nopți, după ce echipele serviciilor municipale au intervenit neîntrerupt pentru prevenirea poleiului și ghețușului. Pe parcursul nopții s-a reușit intervenția în toate sectoarele, după care a început să fie presărat repetat material antiderapant. Cel mai grav este că din cauza decalajului de […] Articolul VIDEO Autospecialele au intervenit în Capitală pentru combaterea ghețușului în această noapte apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Ultima oră! Școlile din capitală rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. „Dragi părinți, profesori și elevi, Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță. Totodată, vom dispune ca persoanele care […] Articolul VIDEO Școlile din Chișinău rămân și astăzi închise din cauza poleiului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:50
Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin # Realitatea.md
Cel mai înalt diplomat al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a fost marți, 3 februarie curent, la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, în încercarea Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul. Surse diplomatice, citate de Reuters, spun că întâlnirile au avut loc în consultare cu Ucraina și cu principalii aliați europeni, în […] Articolul Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Dezarmare nucleară: Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China # Realitatea.md
Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri, 4 februarie curent, că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, relatează agerpres.ro. „Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor […] Articolul Dezarmare nucleară: Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024 # Realitatea.md
Bărbatul care a plănuit să îl asasineze, în 2024, pe Donald Trump, care se afla atunci în campanie electorală, a fost condamnat, miercuri, 4 februarie curent, la închisoare pe viață. Procurorii au dovedit că Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a premeditat fapta și a așteptat zece ore în tufişul de unde intenţiona […] Articolul Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Reforma APL: Angajații primăriilor se vor regăsi în noile echipe, susține Alexei Buzu # Realitatea.md
Reforma administrației publice locale (APL) ridică întrebări privind locurile de muncă ale angajaților primăriilor, însă autoritățile asigură că majoritatea vor fi reîncadrați. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Rezomat” de la RLIVE TV, că angajații se vor regăsi în noile structuri. „Am trecut prin mai multe reforme și discuția despre […] Articolul Reforma APL: Angajații primăriilor se vor regăsi în noile echipe, susține Alexei Buzu apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
În urma discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat pe rețelele de socializare că negocierile au continuat în formatul grupurilor de lucru. „Alături de mine, delegația ucraineană a lucrat în componența lui Kirilo Budanov, Davîd Arahamia, Serghei Kîslița, Andrii Hnatov, Vadîm Skibițkîi și […] Articolul Rustem Umerov: discuțiile de la Abu Dhabi au continuat în grupuri de lucru apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați # Realitatea.md
Peste două mii de consumatori din șase localități din țară, au rămas fără energie electrică în această seară. Ministerul Energiei informează că precipitațiile însoțite de temperaturi negative au provocat formarea poleiului, ceea ce a dus la ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice și la întreruperi în alimentarea cu energie. „Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de […] Articolul Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
VIDEO Demisia Anastasiei Nichita, motiv de scandal printre influenceri: Cătălin Lungu bate obrazul lui Valeriu Mircea # Realitatea.md
Cătălin Lungu îi transmite un nou mesaj lui Valeriu Mircea, după ce sportivul l-a numit nimeni. Actorul a apreciat faptul că soțul Anastasiei Nichita și-a recunoscut parțial greșeala, dar la dojenit pentru derapaje verbale. „De ce să-mi zici asta, ți-am zis eu ceva de genul ăsta? Nu mă supăr eu, doar îți atrag atenția. Pe […] Articolul VIDEO Demisia Anastasiei Nichita, motiv de scandal printre influenceri: Cătălin Lungu bate obrazul lui Valeriu Mircea apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Iwona Piorka, la discuții cu primarul Capitalei. Ceban: Am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de UE # Realitatea.md
Iwona Piroka, șefa Delegației UE la Chișinău, a discutat cu primarul Capitalei, Ion Ceban. Conform edilului, subiectele abordate au fost situația actuală a orașului, implementarea Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova, precum și reforma administrativ-teritorială. Oficialii au mai vorbit despre domenii-cheie de dezvoltare, printre care eficiența energetică, managementul deșeurilor și dezvoltarea cooperării cu […] Articolul Iwona Piorka, la discuții cu primarul Capitalei. Ceban: Am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de UE apare prima dată în Realitatea.md.
