VIDEO Rețea de migrație din Asia spre Europa destructurată: Un bărbat din Bălți a fost reținut

15:50

Ministerul Educației va reorganiza zeci de școli din Moldova. Executivul a votat modificările la Codul Educației, care prevăd că lista instituțiilor supuse procedurii va fi elaborată anual, până pe 31 decembrie, în baza datelor din Sistemul informațional de management în educație privind numărul de elevi la data de 1 octombrie a anului în curs. Ordinul […] Articolul Sute de școli din Moldova urmează să fie reorganizate, MEC: În instituțiile cu mai puțin de 30 de elevi media este 5,77 apare prima dată în Realitatea.md.