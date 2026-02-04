Dezarmare nucleară: Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China
Realitatea.md, 4 februarie 2026 22:30
Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri, 4 februarie curent, că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, relatează agerpres.ro. „Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor […]
Acum 2 ore
22:50
Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin # Realitatea.md
Cel mai înalt diplomat al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a fost marți, 3 februarie curent, la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, în încercarea Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul. Surse diplomatice, citate de Reuters, spun că întâlnirile au avut loc în consultare cu Ucraina și cu principalii aliați europeni, în […]
22:30
22:10
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024 # Realitatea.md
Bărbatul care a plănuit să îl asasineze, în 2024, pe Donald Trump, care se afla atunci în campanie electorală, a fost condamnat, miercuri, 4 februarie curent, la închisoare pe viață. Procurorii au dovedit că Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a premeditat fapta și a așteptat zece ore în tufişul de unde intenţiona […]
Acum 4 ore
21:40
Reforma APL: Angajații primăriilor se vor regăsi în noile echipe, susține Alexei Buzu # Realitatea.md
Reforma administrației publice locale (APL) ridică întrebări privind locurile de muncă ale angajaților primăriilor, însă autoritățile asigură că majoritatea vor fi reîncadrați. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Rezomat" de la RLIVE TV, că angajații se vor regăsi în noile structuri. „Am trecut prin mai multe reforme și discuția despre […]
21:00
În urma discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat pe rețelele de socializare că negocierile au continuat în formatul grupurilor de lucru. „Alături de mine, delegația ucraineană a lucrat în componența lui Kirilo Budanov, Davîd Arahamia, Serghei Kîslița, Andrii Hnatov, Vadîm Skibițkîi și […]
20:30
Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați # Realitatea.md
Peste două mii de consumatori din șase localități din țară, au rămas fără energie electrică în această seară. Ministerul Energiei informează că precipitațiile însoțite de temperaturi negative au provocat formarea poleiului, ceea ce a dus la ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice și la întreruperi în alimentarea cu energie. „Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de […]
Acum 6 ore
19:50
VIDEO Demisia Anastasiei Nichita, motiv de scandal printre influenceri: Cătălin Lungu bate obrazul lui Valeriu Mircea # Realitatea.md
Cătălin Lungu îi transmite un nou mesaj lui Valeriu Mircea, după ce sportivul l-a numit nimeni. Actorul a apreciat faptul că soțul Anastasiei Nichita și-a recunoscut parțial greșeala, dar la dojenit pentru derapaje verbale. „De ce să-mi zici asta, ți-am zis eu ceva de genul ăsta? Nu mă supăr eu, doar îți atrag atenția. Pe […]
19:50
Iwona Piorka, la discuții cu primarul Capitalei. Ceban: Am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de UE # Realitatea.md
Iwona Piroka, șefa Delegației UE la Chișinău, a discutat cu primarul Capitalei, Ion Ceban. Conform edilului, subiectele abordate au fost situația actuală a orașului, implementarea Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova, precum și reforma administrativ-teritorială. Oficialii au mai vorbit despre domenii-cheie de dezvoltare, printre care eficiența energetică, managementul deșeurilor și dezvoltarea cooperării cu […]
19:20
Elevii din clasa IV-a vor primi din nou note la matematică și română: „Tranziția spre clasa a V-a să nu fie bruscă” # Realitatea.md
Elevii din clasa a IV-a vor fi primi din nou note. Acestea se vor aplica la disciplinele de examen – matematică și limba română. Măsura va fi reluată de pe 1 septembrie, când începe următorul an de studii. Programul pilot a fost testat deja în mai multe instituții din țară, iar prevederea – inclusă în […]
19:20
Atenție gheață! Salvatorii enumeră regulile de siguranță pe care trebuie să le respectați, pentru a evita traumatisme # Realitatea.md
În perioada 4-6 februarie, în toată țara se prognozează ghețuș și poleii. Pentru a evita traumatismele, salvatorii recomandă să purtați încălțăminte cu talpă antiderapantă, să mergeți încet și să folosiți treptele sau balustradele pentru sprijin. Evitați zonele alunecoase. Nu vă deplasați pe sub ramuri înghețate și crengi care se pot rupe. Urmăriți constant prognoza meteo […]
18:50
Motivație pentru tineri! Vor primi indemnizații și artiștii absolvenți care se angajează în Chișinău # Realitatea.md
Absolvenții instituțiilor de învățământ din domeniul cultural-artistic care se angajează în Chișinău vor beneficia de indemnizații. Decizia a fost aprobată de cabinetul de miniștri. Începând cu 1 iulie 2024, absolvenții de colegii sau universități de profil, care se angajează pentru prima dată, conform repartizării Ministerului Culturii, în instituțiile publice de profil, beneficiază de o indemnizație […]
18:40
STOP CADRU TIRuri oprite la Edineț și gheață la Ocnița. Drumarii oferă asigurări că totul va fi bine # Realitatea.md
Poliția anunță că la Grodinești, Edineț, a fost sistată circulația vehiculelor de mare tonaj. În același timp, oamenii legii intervin pentru fluidizarea traficului pe drumul G9 din raionul Ocnița, unde este alunecos. Conform polițiștilor, la Edineț se așteaptă intervenția drumarilor pe traseu. Șoferilor li se recomandă să manifeste prudență la drum, deoarece carosabilul acoperit cu […]
18:30
Marin Robu își va primi medalia olimpică? Arbitrajul pronunță decizia pe 20 februarie # Realitatea.md
Pe 20 februarie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția, urmează să pronunțe decizia finală privind medalia halterofilului moldovean Marin Robu. Anunțarea hotărârii se amână pentru a patra oară. Potrivit președintelui Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, forul național a fost informat oficial printr-o scrisoare din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv despre contramandarea ședinței, […]
18:20
Solistul Bi2 Egor Bortnic (Leva) a mulțumit Moldovei pentru cetățenia fiului său. Muzicianul s-a declarat „veșnic recunoscător" țării noastre. Potrivit lui, a fost vorba despre un ajutor acordat într-un moment crucial. Cântărețul a dorit, în context, pace Republicii Moldova. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Mulțumesc, Moldova! Îți sunt veșnic recunoscător […]
Acum 8 ore
18:00
Costiuc: Guvernul a permis deschiderea unei fabrici de armament în Moldova. Explicațiile ASP # Realitatea.md
Vasile Costiuc, deputat al Partidului „Democrația Acasă", acuză guvernarea că ar fi permis lansarea unei investiții legate de producerea de armament și muniții în Republica Moldova. Parlamentarul s-a referit la compania „Dynamic Alloy Engineering" din Ungheni, care ar fi obținut acceptul din partea Consiliul pentru Promovarea proiectelor investiționale. Într-un live pe Facebook Costiuc a declarat […]
17:50
FOTO Cod Galben de polei și ghețuș: Autospecialele intervin în Capitală pentru siguranța cetățenilor # Realitatea.md
Ca urmare a avertizării meteorologice Cod Galben de polei și ghețuș, serviciile municipale au ieșit în teren pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a menține fluid traficul. Autospecialele și muncitorii intervin în toate sectoarele Capitalei, folosind utilaje speciale și intervenind manual acolo unde tehnica nu poate ajunge. „În prezent, se împrăștie material antiderapant pe […]
17:30
Filip le-a povestit judecătorilor despre negocierile lui Plahotniuc cu Dodon. Fostul ambasador Neguța: Nu era posibil # Realitatea.md
Pavel Filip a depus mărturii în dosarul cu denumirea generică „kuliok". Conform IPN, ex-premierul a confirmat să socialiștii și democrații au avut negocieri privind guvernarea după alegerile parlamentare din februarie 2019. Fostul oficial a declarat în fața judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție că membrii Partidului Democrat erau informați despre întrevederile lui Vlad Plahotniuc cu […]
17:30
Autoritățile germane au reținut, marți, 3 februarie, un cetățean român în vârstă de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani, acuzați de tentativă de scoatere din uz a unor nave ale Marinei Germane, pe fondul unui val mai larg de presupuse acte de sabotaj în Europa, apărut după declanșarea războiului din […]
16:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru ultimele două luni, perioadă în care prețul ar fi trebuit să fie revizuit. Potrivit edilului, există toate actele și dovezile că gazul trebuia să fie mai ieftin, iar ajustările efectuate recent de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar fi trebuit […]
16:50
Restricții digitale pentru minori: Grecia se alătură statelor care limitează accesul la social media # Realitatea.md
Autoritățile din Grecia intenționează să interzică în curând accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Măsura se află în pregătire, iar la nivel guvernamental au fost constituite grupuri de lucru pentru implementarea acesteia, scrie presa elenă. Ministerul Guvernării Digitale a declarat că instituția este pregătită să aplice restricția imediat ce va fi anunțată […]
16:40
Un membru din Comisia privind evaluarea externă procurorilor demisionează. Motivul: „Constrângeri administrative” # Realitatea.md
Un membru din Comisia privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a procurorilor demisionează. Este vorba despre Pierangelo Padova. Funcționarul a fost desemnat de Parlament în calitate de membru al Comisiei în vara anului 2025. El a depus cererea de demisie, invocând constrângeri administrative incompatibile cu planul de activitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […]
16:20
Prețuri mai mari la energie în ianuarie. Achizițiile Energocom au costat cu 9% mai mult # Realitatea.md
Energocom a achiziționat în luna ianuarie un volum mai mare de energie electrică decât în decembrie, însă la un preț mediu ponderat semnificativ mai ridicat, potrivit datelor prezentate de companie. Pe parcursul primei luni din acest an, întreprinderea a procurat în total 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și […]
16:10
Două licee din nordul țării vor fi dotate cu laboratoare și cabinete moderne cu sprijinul UE # Realitatea.md
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Dondușeni și Liceul „Mihai Eminescu" din orașul Drochia vor dispune de laboratoare de științe reale și cabinete moderne de matematică. Inaugurarea va avea loc joi, 5 februarie. Instituțiile de învățământ din aceste orașe fac parte dintr-o listă de nouă școli model renovate cu sprijinul Uniunii Europene. Fiecare instituție a beneficiat […]
Acum 12 ore
16:00
Ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării, pe drumuri se formează ghețuș. AND: Circulați cu atenție # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor avertizează șoferii că, în mai multe regiuni ale țării, pe carosabil se formează ghețuș din cauza ninsorilor slabe, ceea ce poate îngreuna circulația. Potrivit AND, echipele de drumari sunt în teren și acționează pentru combaterea lunecușului. La această oră, se intervine în Glodeni, Criuleni, Rezina, Briceni, Sănătauca și Fălești, dar și […]
16:00
Talibanii au adoptat, la începutul anului 2026, un nou Cod Penal în Afganistan, care legalizează violența, discriminarea și abuzurile împotriva femeilor, copiilor și categoriilor sociale vulnerabile. Documentul, format din 119 articole și inspirat dintr-o interpretare extremă a legii Sharia, oferă autorităților talibane puteri sporite și reduce femeile la statutul de proprietate. Potrivit mai multor organizații […]
15:50
Sute de școli din Moldova urmează să fie reorganizate, MEC: În instituțiile cu mai puțin de 30 de elevi media este 5,77 # Realitatea.md
Ministerul Educației va reorganiza zeci de școli din Moldova. Executivul a votat modificările la Codul Educației, care prevăd că lista instituțiilor supuse procedurii va fi elaborată anual, până pe 31 decembrie, în baza datelor din Sistemul informațional de management în educație privind numărul de elevi la data de 1 octombrie a anului în curs. Ordinul […]
15:40
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ în Codul educației, transmite IPN. „Codul va prevedea obligația ca toate școlile care au mai mult de 400 […]
15:10
Un tânăr, implicat în transportul migranților spre frontiera cu România, a fost reținut. Câți bani cerea? # Realitatea.md
Un moldovean de 26 de ani, membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, a fost reținut în municipiul Chișinău în timp ce intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Acesta avea rolul de a identifica și organiza transportarea
15:10
Rusia amenință Ucraina chiar în ziua reluării negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova rămâne deschisă unei rezolvări pașnice a conflictului, dar a amenințat, în același timp, că Rusia va continua atacurile împotriva Ucrainei, relatează RBC-ua, citând presa rusă. Potrivit lui Peskov, autoritățile ruse mențin „ușa deschisă” pentru o soluționare diplomatică, însă războiul va continua până când Ucraina […] Articolul Rusia amenință Ucraina chiar în ziua reluării negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Autoritățile române au efectuat astăzi, 4 februarie, percheziții de amploare la București și județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, scrie stirileprotv.ro. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale și societăți pe acțiuni, ar […] Articolul Percheziții în cinci județe din România într-un dosar de înșelăciune apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Speakerii baltici continuă întrevederile la Chișinău: Subiectele discutate cu vicepremierul pentru Reintegrare # Realitatea.md
Liderii parlamentelor baltice au discutat cu vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri. Subiectele abordate la întrevedere au ținut de reglementarea diferendului transnistrean, evoluția situației regionale și acordarea sprijinului extern pentru locuitorii din stânga Nistrului. Președintele Riigikogu din Estonia Lauri Hussar, președinta Saeimei din Letonia Daiga Mieriņa și președintele Seimasului Lituaniei Juozas Olekas au vorbit cu Valeriu […] Articolul Speakerii baltici continuă întrevederile la Chișinău: Subiectele discutate cu vicepremierul pentru Reintegrare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Elevi și profesori evacuați din mai multe școli din regiunea transnistreană. Alertele cu bombă s-au dovedit a fi false # Realitatea.md
Evacuări în masă la mai multe școli din regiunea transnistreană, după ce au fost recepționate mesaje anonime privind presupuse minări. Informațiile au fost făcute publice de platforma media Zona de Securitate, care citează utilizatori ai rețelelor sociale și surse din regiune. Potrivit datelor apărute în cursul dimineții, elevii și cadrele didactice au fost evacuați din […] Articolul Elevi și profesori evacuați din mai multe școli din regiunea transnistreană. Alertele cu bombă s-au dovedit a fi false apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Meteorologii au emis avertizare – cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă de astăzi, 4 februarie, și până pe 6 februarie. Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului. În perioada 4–5 februarie, fenomenul va fi predominant în jumătatea de nord a țării, […] Articolul Cod galben de polei și ghețuș în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
O eventuală majorare a impozitului pe bunurile imobile, în urma creșterii valorilor cadastrale după evaluarea celor aproximativ șase milioane de imobile, ține exclusiv de competența autorităților publice locale, nu de Guvern sau Parlament, a declarat directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, transmite bani.md. Potrivit lui Ivan Danii, în cadrul politicii fiscale […] Articolul Primăriile decid dacă cresc impozitele pe case. Explicațiile șefului de la Cadastru apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Diacov și Carp, audiați la CSJ în dosarul „kuliok”. Ce spun despre conținutul sacoșei negre cu calendar? # Realitatea.md
Fostul președinte al PDM, Dumitru Diacov și deputatul Lilian Carp au fost audiați la Curtea Supremă de Justiție. Cei doi sunt martori în dosarul numit generic „kuliok”. Diacov a relatat jurnaliștilor că nu știe ce putea fi în pachetul negru cu calendar, pe care Plahotniuc i l-a transmis lui Dodon. De asemenea, politicianul afirmă că […] Articolul Diacov și Carp, audiați la CSJ în dosarul „kuliok”. Ce spun despre conținutul sacoșei negre cu calendar? apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Apa potabilă s-ar putea scumpi semnificativ la Cimișlia, în timp ce serviciul de canalizare ar urma să înregistreze o ușoară ieftinire. Întreprinderea Municipală Servicii Publice Cimișlia a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare pentru aprobarea noilor tarife, scrie BANI.MD. Pentru apa potabilă este propus un tarif de 25,31 lei pentru […] Articolul Vești rele pentru locuitorii din Cimișlia. Apa potabilă s-ar putea scumpi apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO În Rusia, o elevă a atacat colegii în timpul orelor: cinci persoane au fost rănite # Realitatea.md
În orașul Krasnoiarsk din Rusia, o elevă de clasa a opta a provocat un atac violent în școală, stropind cu benzină sala de clasă și aruncând o sticlă incendiară. Trei elevi au suferit arsuri grave, iar alți doi colegi, precum și o profesoară, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Făptașa a lovit, de […] Articolul VIDEO În Rusia, o elevă a atacat colegii în timpul orelor: cinci persoane au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Cancerul, a doua cauză de deces în Republica Moldova. ANSP: Prevenția și depistarea timpurie pot salva vieți # Realitatea.md
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, doar în anul 2024 au fost înregistrate circa 5.776 de decese provocate de tumori maligne. La nivel național, cele mai frecvent diagnosticate forme de cancer sunt cancerul mamar, colorectal, de prostată, al pielii și al […] Articolul Cancerul, a doua cauză de deces în Republica Moldova. ANSP: Prevenția și depistarea timpurie pot salva vieți apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat pentru un presupus abuz sexual, a fost restabilit în funcție # Realitatea.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, cercetat anterior pentru presupus abuz sexual asupra a două minore și supus ulterior unei anchete de serviciu, a fost restabilit în funcție. Verificările interne nu au relevat abateri profesionale. Precizarea a fost făcută pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Sursa citată transmite că ancheta a vizat exclusiv […] Articolul Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat pentru un presupus abuz sexual, a fost restabilit în funcție apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Ministrul Culturii speră că Primăria va renova caldarâmul de pe str. 31 August 1989: „Suntem primii interesați” # Realitatea.md
Cristian Jardan speră că Primăria Chișinău va renova caldarâmul de pe str. 31 August 1989. Oficialul a menționat că Ministerul Culturii este parte interesată ca lucrările să aibă loc. Conform funcționarului, mai multe instituții din subordinea ministerului pe care în conduce se află pe porțiunea de drum închisă. Jardan a oferit asigurări, în context, că […] Articolul VIDEO Ministrul Culturii speră că Primăria va renova caldarâmul de pe str. 31 August 1989: „Suntem primii interesați” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O mie de case au fost complet distruse de flăcări, după ce un incendiu de mare amploare a afectat o insulă din sudul Filipinelor. Cauzele focului nu au fost încă stabilite, iar vânturile puternice au favorizat răspândirea rapidă a acestuia. Focul a izbucnit în seara zilei de 3 februarie, iar peste cinci mii de locuitori […] Articolul VIDEO Moment de coșmar: un infern de foc a distrus peste o mie de case în Filipine apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
11 rase de câini considerate periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova, potrivit unei noi legi. Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027, anunță ANSA. „Această măsură, aliniată standardelor europene, vine să asigure condiții de protecție și bunăstare a animalelor, dar și să ne protejeze copiii, vecinii, deținătorii de animale, […] Articolul 11 rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Șoferi, păzea! Poliția intensifică controalele privind utilizarea telefonului la volan # Realitatea.md
În perioada 5-28 februarie 2026, polițiștii de patrulare vor intensifica controalele pentru prevenirea și combaterea utilizării telefonului mobil în timpul condusului. Șoferii sunt îndemnați să evite folosirea telefonului la volan. „Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Conduceți responsabil”, transmite Poliția Națională. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Șoferi, păzea! Poliția intensifică controalele privind utilizarea telefonului la volan apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vreme nefavorabilă în perioada 4-8 februarie: Autoritățile iau măsuri pentru siguranța cetățenilor # Realitatea.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință cu instituțiile responsabile, ca urmare a prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, care anunță temperaturi care cresc și scad, precipitații și polei, pentru a preveni și gestiona eventualele riscuri. În urma ședinței, CNMC a dispus următoarele măsuri: Inspectoratul General al Poliției (IGP) și […] Articolul Vreme nefavorabilă în perioada 4-8 februarie: Autoritățile iau măsuri pentru siguranța cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO De ce universitatea din Cahul nu a devenit extensie a celei din Galați? Explicațiile lui Dan Perciun # Realitatea.md
De-a lungul timpului, universitățile din Cahul și Galați au avut colaborări eficiente, însă catalogarea de „extensie” ar putea deranja reprezentanții instituției din Moldova, afirmă Dan Perciun. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău au suficiente resurse pentru a o administra. Ministrul Educației a menționat că precedentul de la Taraclia, unde instituția de învățământ superior a […] Articolul VIDEO De ce universitatea din Cahul nu a devenit extensie a celei din Galați? Explicațiile lui Dan Perciun apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Orașul-port Odesa lovit de atacuri rusești: două persoane au murit și la Dnipropetrovsk # Realitatea.md
Noapte de coșmar pentru locuitorii Odesei, unde atacurile rusești au provocat pagube importante și victime. Două persoane au fost grav rănite, iar alte patru au primit îngrijiri medicale la fața locului. La Dnipropetrovsk, alte două și-au pierdut viața în urma raidurilor. În orașul-port Odesa, loviturile au vizat clădiri civile, unde un imobil cu două etaje […] Articolul VIDEO Orașul-port Odesa lovit de atacuri rusești: două persoane au murit și la Dnipropetrovsk apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Trei moldoveni, prinși într-o fabrică ilegală de țigări din Italia: Profituri de 350.000 € pe zi # Realitatea.md
Trei cetățeni moldoveni au fost depistați într-o fabrică ilegală de țigări descoperită de autoritățile italiene în localitatea Vigonza, provincia Padova. Unitatea clandestină era complet utilată și putea produce aproximativ două milioane de țigări pe zi, generând profituri de aproximativ 350.000 de euro pe zi. Spațiul industrial se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 de […] Articolul VIDEO Trei moldoveni, prinși într-o fabrică ilegală de țigări din Italia: Profituri de 350.000 € pe zi apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Cultiva cânepă și consuma droguri la domiciliu. Un bărbat din Sadova, prins de polițiști # Realitatea.md
Polițiștii au descoperit un caz de cultivare și consum de droguri în satul Sadova, raionul Călărași, în urma unor măsuri operative desfășurate recent. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 40 de ani ar fi cultivat plante de cânepă chiar la domiciliul său, iar substanțele narcotice erau consumate împreună cu alte persoane. În timpul perchezițiilor, polițiștii au […] Articolul Cultiva cânepă și consuma droguri la domiciliu. Un bărbat din Sadova, prins de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Șoferul care a lovit doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Realitatea.md
Șoferul care, luni seara, 2 februarie, a lovit doi copii la Strășeni, dintre care unul a decedat, iar celălalt se află în stare gravă la spital, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către ofițera de presă a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru. „La demersul […] Articolul Șoferul care a lovit doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Protest la Guvern în România: cadre didactice și studenți revoltați de tăierile salariale și reducerile de burse # Realitatea.md
Mii de profesori, alături de studenți, au ieșit astăzi, 4 februarie, în fața Guvernului României pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea cadrelor didactice, potrivit presei române. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația […] Articolul Protest la Guvern în România: cadre didactice și studenți revoltați de tăierile salariale și reducerile de burse apare prima dată în Realitatea.md.
