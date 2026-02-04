Dezarmare nucleară: Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China

12:30

Trei cetățeni moldoveni au fost depistați într-o fabrică ilegală de țigări descoperită de autoritățile italiene în localitatea Vigonza, provincia Padova. Unitatea clandestină era complet utilată și putea produce aproximativ două milioane de țigări pe zi, generând profituri de aproximativ 350.000 de euro pe zi. Spațiul industrial se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 de