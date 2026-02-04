Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați

11:50

72 de copii, cu statut adoptabil, dintre care 38 de fete și 34 de băieți, sunt la evidența Primăriei municipiul Chișinău. Dintre aceștia, 30 provin din cupluri de frați: 1 grup de 4 copii, 4 grupuri de 3 copii și 7 grupuri de 2 copii. Totodată, 14 copii au statut adoptabil individual, iar 15 copii