Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă”
Realitatea.md, 5 februarie 2026 10:50
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru
Acum 5 minute
11:10
FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite # Realitatea.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vine cu detalii despre accidentul produs astăzi dimineața, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. În urma impactului, cinci persoane au suferit traumatisme grave. La fața locului au fost direcționate patru echipe AMU din cadrul SAMU Ialoveni, prima ambulanță PAMU Văsieni efectuând triajul victimelor. Celelalte trei echipe
11:10
Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor # Realitatea.md
Un call centru din capitală este vizat de acțiuni de urmărire penală desfășurate de angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale în care este investigată spălarea banilor. Oamenii legii efectuează măsuri procesuale pentru stabilirea
Acum 15 minute
11:00
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […] Articolul Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, 219 instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să organizeze procesul educațional în regim online, la data de 5 februarie 2026. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, alte 8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online, în timp ce 874 de școli continuă lecțiile cu
Acum 30 minute
10:50
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă” # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […] Articolul Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:40
CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor # Realitatea.md
Mai multe apartamente dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor, fapt investigat într-un dosar penal deschis de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, locuințele care urmau să fie transmise beneficiarilor la finalizarea construcției, conform contractelor de investiții încheiate anterior, ar fi fost
10:40
VIDEO Rețea de migrație din Asia spre Europa destructurată: Un bărbat din Bălți a fost reținut # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut într-o rețea de migrație ilegală care facilita trecerea persoanelor din Asia spre Uniunea Europeană. Migranții erau transportați inițial în Turcia, apoi, prin rute care ocoleau controalele de frontieră, urmau să ajungă în Europa. În acest scop, grupul infracțional folosea documente false și autoturisme modificate special pentru transportul persoanelor. De asemenea,
10:30
Atac cu drone asupra Kievului, în plin proces de negocieri la Abu Dhabi. Cel puțin două persoane, rănite # Realitatea.md
Armata Rusiei a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi, rănind cel puțin două persoane, au raportat oficialii locali, potrivit publicațiilor The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce oficialii ucraineni și ruși au încheiat miercuri o primă zi „productivă"
10:20
Un șofer a decedat pe loc în urma unui accident rutier produs în raionul Orhei, localitatea Peresecina, în dimineața zilei de joi, 5 februarie. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu
10:20
Vom avea oaspeți! Ministrul de Externe al Lituaniei vine vineri în Republica Moldova # Realitatea.md
Vineri, 6 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate. Oficialul lituanian va avea întrevederi
Acum 2 ore
10:10
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei și ghețuș, aproximativ 830 de polițiști și peste 320 de salvatori și pompieri se află în teren, pentru a menține siguranța rutieră. „Totodată, au fost recepționate circa 660 de apeluri, dintre care 37 au avut legătură directă cu condițiile meteo nefavorabile. În urma acestora, s-au înregistrat accidente
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hîncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul
09:50
Veste bună pentru moldovenii din Emiratele Arabe Unite: Permisele de conducere vor fi recunoscute și convertite # Realitatea.md
Veste bună pentru moldovenii aflați în Emiratele Arabe Unite. Republica Moldova și Abu Dhabi au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere. Acest lucru înseamnă că permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative. Ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella
09:40
Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Deputații vor examina mai multe proiecte de lege incluse pe ordinea de zi, printre care inițiative ce vizează utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale, modificarea Codului fiscal, completarea Codului contravențional, precum și schimbări în domeniul serviciilor media audiovizuale. Pe agenda ședinței mai figurează proiecte
09:40
Flashmob organizat de MAN în fața Parlamentului. Solicită micșorarea și recalcularea tarifelor la energie # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere examinarea de urgență a tarifelor la energie, cu includerea subiectului ca prim punct pe ordinea de zi a Parlamentului. În fața Parlamentului, reprezentanții partidului au organizat un flashmob. MAN solicită micșorarea tarifelor, aplicarea retroactivă a acestora și recalcularea facturilor deja emise, în special pentru lunile decembrie și ianuarie. Potrivit
09:30
Accidentul de la Ialoveni: Salvatorii acordă suport medicilor pentru a ajunge la persoanele traumatizate # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că gestionează situația în urma accidentului produs astăzi, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, în urma căruia cinci persoane au fost traumatizate. Salvatorii acordă suport medicilor pentru ca aceștia să poată ajunge la destinație, în vederea acordării ajutorului medical și preluării victimelor. „Toate persoanele traumatizate
09:20
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au provocat deconectări neprogramate ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Premier Energy Distribution, la ora 06:00, fără curent electric au rămas 1 222 de consumatori din două raioane, Criuleni (localitățile Bălțata și Vlăduleni) – 401 consumatori și raionul Ialoveni (localitatea Ulmu) – 821 consumatori.
Acum 4 ore
09:10
Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale. Trafic îngreunat din cauza poleiului # Realitatea.md
Condițiile meteo din ultimele ore au afectat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. Poleiul și ghețușul format au îngreunat traficul în nordul, centrul și sudul țării, iar autoritățile au instituit restricții temporare de circulație pe anumite trasee. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, în raionul Strășeni, pe traseul M-5, în localitatea Greblești,
08:50
DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri # Realitatea.md
Partidul AUR ar fi investit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să se întâlnească cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, cu scopul de a sprijini campania prezidențială din 2025. Deoarece întâlnirile nu au avut loc, partidul solicită acum despăgubiri de milioane de dolari firmei de lobby cu care încheiase contractul.
08:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Intervenția a avut loc la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, unde întregul lot a fost sechestrat.
08:30
Ialoveni: Cinci răniți după coliziunea unui microbuz cu o autospecială de pompieri în misiune # Realitatea.md
Un microbuz cu 23 de pasageri la bord a deraiat de pe traseu și s-a lovit de o autospecială de intervenție a pompierilor, în timp ce echipajele încercau să ajungă la fața locului pentru a stinge un incendiu într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs pe 5 februarie 2026, în condiții meteo
08:20
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Realitatea.md
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de
08:10
Pe 5 februarie, Luna intră în Balanță, favorizând armonia și susținând mai ușor parteneriatele. Este momentul potrivit să evaluezi unde te potrivești cel mai bine și să faci pași concreți în această direcție. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Este o zi potrivită să te afirmi și să-ți asumi roluri importante. Circumstanțele cer calm și răbdare,
07:50
Deficitul public al Rusiei ar putea fi de trei ori mai mare decât ţinta oficială până la sfârşitul anului, din cauza scăderii achiziţiilor de petrol de către India şi a majorării discounturilor la tranzacţionarea ţiţeiului, care afectează veniturile statului. În acelaşi timp, cheltuielile guvernamentale ar putea depăşi estimările iniţiale, au declarat pentru Reuters surse care
07:30
Avertizare emisă de meteorologi: Cod galben de polei și ghețuș pe drumurile din Moldova. Câte grade vor fi astăzi? # Realitatea.md
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș valabil până pe 6 februarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +4 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la -2 grade. La Nord ziua se vor înregistra maxime de până la +2°C, în timp ce noaptea termometrele vor coborî până
Acum 6 ore
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 5 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 01 ban, în scădere cu un ban. Dolarul american coboară la 16 lei și 94 de bani, cu patru bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de 39 de
06:40
VIDEO Autospecialele au intervenit în Capitală pentru combaterea ghețușului în această noapte # Realitatea.md
Circulația rutieră și pietonală în municipiul Chișinău a fost asigurată pe parcursul întregii nopți, după ce echipele serviciilor municipale au intervenit neîntrerupt pentru prevenirea poleiului și ghețușului. Pe parcursul nopții s-a reușit intervenția în toate sectoarele, după care a început să fie presărat repetat material antiderapant. Cel mai grav este că din cauza decalajului de
06:40
Ultima oră! Școlile din capitală rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. „Dragi părinți, profesori și elevi, Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță. Totodată, vom dispune ca persoanele care
Acum 12 ore
22:50
Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin # Realitatea.md
Cel mai înalt diplomat al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a fost marți, 3 februarie curent, la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, în încercarea Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul. Surse diplomatice, citate de Reuters, spun că întâlnirile au avut loc în consultare cu Ucraina și cu principalii aliați europeni, în
22:30
Dezarmare nucleară: Marco Rubio susține că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă și China # Realitatea.md
Șeful diplomației americane Marco Rubio a declarat miercuri, 4 februarie curent, că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui să includă China, cu o zi înainte de expirarea tratatului New START între Moscova și Washington, relatează agerpres.ro. „Președintele a declarat clar în trecut că pentru a ajunge la un control real al armamentelor
Acum 24 ore
22:10
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024 # Realitatea.md
Bărbatul care a plănuit să îl asasineze, în 2024, pe Donald Trump, care se afla atunci în campanie electorală, a fost condamnat, miercuri, 4 februarie curent, la închisoare pe viață. Procurorii au dovedit că Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a premeditat fapta și a așteptat zece ore în tufişul de unde intenţiona […] Articolul Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Reforma APL: Angajații primăriilor se vor regăsi în noile echipe, susține Alexei Buzu # Realitatea.md
Reforma administrației publice locale (APL) ridică întrebări privind locurile de muncă ale angajaților primăriilor, însă autoritățile asigură că majoritatea vor fi reîncadrați. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Rezomat” de la RLIVE TV, că angajații se vor regăsi în noile structuri. „Am trecut prin mai multe reforme și discuția despre […] Articolul Reforma APL: Angajații primăriilor se vor regăsi în noile echipe, susține Alexei Buzu apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
În urma discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat pe rețelele de socializare că negocierile au continuat în formatul grupurilor de lucru. „Alături de mine, delegația ucraineană a lucrat în componența lui Kirilo Budanov, Davîd Arahamia, Serghei Kîslița, Andrii Hnatov, Vadîm Skibițkîi și […] Articolul Rustem Umerov: discuțiile de la Abu Dhabi au continuat în grupuri de lucru apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați # Realitatea.md
Peste două mii de consumatori din șase localități din țară, au rămas fără energie electrică în această seară. Ministerul Energiei informează că precipitațiile însoțite de temperaturi negative au provocat formarea poleiului, ceea ce a dus la ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice și la întreruperi în alimentarea cu energie. „Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de […] Articolul Poleiul a lăsat fără curent șase localități din țară. Peste 2.000 de consumatori afectați apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
VIDEO Demisia Anastasiei Nichita, motiv de scandal printre influenceri: Cătălin Lungu bate obrazul lui Valeriu Mircea # Realitatea.md
Cătălin Lungu îi transmite un nou mesaj lui Valeriu Mircea, după ce sportivul l-a numit nimeni. Actorul a apreciat faptul că soțul Anastasiei Nichita și-a recunoscut parțial greșeala, dar la dojenit pentru derapaje verbale. „De ce să-mi zici asta, ți-am zis eu ceva de genul ăsta? Nu mă supăr eu, doar îți atrag atenția. Pe […] Articolul VIDEO Demisia Anastasiei Nichita, motiv de scandal printre influenceri: Cătălin Lungu bate obrazul lui Valeriu Mircea apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Iwona Piorka, la discuții cu primarul Capitalei. Ceban: Am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de UE # Realitatea.md
Iwona Piroka, șefa Delegației UE la Chișinău, a discutat cu primarul Capitalei, Ion Ceban. Conform edilului, subiectele abordate au fost situația actuală a orașului, implementarea Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova, precum și reforma administrativ-teritorială. Oficialii au mai vorbit despre domenii-cheie de dezvoltare, printre care eficiența energetică, managementul deșeurilor și dezvoltarea cooperării cu […] Articolul Iwona Piorka, la discuții cu primarul Capitalei. Ceban: Am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Elevii din clasa IV-a vor primi din nou note la matematică și română: „Tranziția spre clasa a V-a să nu fie bruscă” # Realitatea.md
Elevii din clasa a IV-a vor fi primi din nou note. Acestea se vor aplica la disciplinele de examen – matematică și limba română. Măsura va fi reluată de pe 1 septembrie, când începe următorul an de studii. Programul pilot a fost testat deja în mai multe instituții din țară, iar prevederea – inclusă în […] Articolul Elevii din clasa IV-a vor primi din nou note la matematică și română: „Tranziția spre clasa a V-a să nu fie bruscă” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Atenție gheață! Salvatorii enumeră regulile de siguranță pe care trebuie să le respectați, pentru a evita traumatisme # Realitatea.md
În perioada 4-6 februarie, în toată țara se prognozează ghețuș și poleii. Pentru a evita traumatismele, salvatorii recomandă să purtați încălțăminte cu talpă antiderapantă, să mergeți încet și să folosiți treptele sau balustradele pentru sprijin. Evitați zonele alunecoase. Nu vă deplasați pe sub ramuri înghețate și crengi care se pot rupe. Urmăriți constant prognoza meteo […] Articolul Atenție gheață! Salvatorii enumeră regulile de siguranță pe care trebuie să le respectați, pentru a evita traumatisme apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Motivație pentru tineri! Vor primi indemnizații și artiștii absolvenți care se angajează în Chișinău # Realitatea.md
Absolvenții instituțiilor de învățământ din domeniul cultural-artistic care se angajează în Chișinău vor beneficia de indemnizații. Decizia a fost aprobată de cabinetul de miniștri. Începând cu 1 iulie 2024, absolvenții de colegii sau universități de profil, care se angajează pentru prima dată, conform repartizării Ministerului Culturii, în instituțiile publice de profil, beneficiază de o indemnizație […] Articolul Motivație pentru tineri! Vor primi indemnizații și artiștii absolvenți care se angajează în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
STOP CADRU TIRuri oprite la Edineț și gheață la Ocnița. Drumarii oferă asigurări că totul va fi bine # Realitatea.md
Poliția anunță că la Grodinești, Edineț, a fost sistată circulația vehiculelor de mare tonaj. În același timp, oamenii legii intervin pentru fluidizarea traficului pe drumul G9 din raionul Ocnița, unde este alunecos. Conform polițiștilor, la Edineț se așteaptă intervenția drumarilor pe traseu. Șoferilor li se recomandă să manifeste prudență la drum, deoarece carosabilul acoperit cu […] Articolul STOP CADRU TIRuri oprite la Edineț și gheață la Ocnița. Drumarii oferă asigurări că totul va fi bine apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Marin Robu își va primi medalia olimpică? Arbitrajul pronunță decizia pe 20 februarie # Realitatea.md
Pe 20 februarie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția, urmează să pronunțe decizia finală privind medalia halterofilului moldovean Marin Robu. Anunțarea hotărârii se amână pentru a patra oară. Potrivit președintelui Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, forul național a fost informat oficial printr-o scrisoare din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv despre contramandarea ședinței, […] Articolul Marin Robu își va primi medalia olimpică? Arbitrajul pronunță decizia pe 20 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Solistul Bi2 Egor Bortnic (Leva) a mulțumit Moldovei pentru cetățenia fiului său. Muzicianul s-a declarat „veșnic recunoscător” țării noastre. Potrivit lui, a fost vorba despre un ajutor acordat într-un moment crucial. Cântărețul a dorit, în context, pace Republicii Moldova. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Mulțumesc, Moldova! Îți sunt veșnic recunoscător […] Articolul Solistul BI2 mulțumește Moldovei pentru cetățenia fiului: Sunt veșnic recunoscător apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Costiuc: Guvernul a permis deschiderea unei fabrici de armament în Moldova. Explicațiile ASP # Realitatea.md
Vasile Costiuc, deputat al Partidului „Democrația Acasă”, acuză guvernarea că ar fi permis lansarea unei investiții legate de producerea de armament și muniții în Republica Moldova. Parlamentarul s-a referit la compania „Dynamic Alloy Engineering” din Ungheni, care ar fi obținut acceptul din partea Consiliul pentru Promovarea proiectelor investiționale. Într-un live pe Facebook Costiuc a declarat […] Articolul Costiuc: Guvernul a permis deschiderea unei fabrici de armament în Moldova. Explicațiile ASP apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
FOTO Cod Galben de polei și ghețuș: Autospecialele intervin în Capitală pentru siguranța cetățenilor # Realitatea.md
Ca urmare a avertizării meteorologice Cod Galben de polei și ghețuș, serviciile municipale au ieșit în teren pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a menține fluid traficul. Autospecialele și muncitorii intervin în toate sectoarele Capitalei, folosind utilaje speciale și intervenind manual acolo unde tehnica nu poate ajunge. „În prezent, se împrăștie material antiderapant pe […] Articolul FOTO Cod Galben de polei și ghețuș: Autospecialele intervin în Capitală pentru siguranța cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Filip le-a povestit judecătorilor despre negocierile lui Plahotniuc cu Dodon. Fostul ambasador Neguța: Nu era posibil # Realitatea.md
Pavel Filip a depus mărturii în dosarul cu denumirea generică „kuliok”. Conform IPN, ex-premierul a confirmat să socialiștii și democrații au avut negocieri privind guvernarea după alegerile parlamentare din februarie 2019. Fostul oficial a declarat în fața judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție că membrii Partidului Democrat erau informați despre întrevederile lui Vlad Plahotniuc cu […] Articolul Filip le-a povestit judecătorilor despre negocierile lui Plahotniuc cu Dodon. Fostul ambasador Neguța: Nu era posibil apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Autoritățile germane au reținut, marți, 3 februarie, un cetățean român în vârstă de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani, acuzați de tentativă de scoatere din uz a unor nave ale Marinei Germane, pe fondul unui val mai larg de presupuse acte de sabotaj în Europa, apărut după declanșarea războiului din […] Articolul Un român și un grec, reținuți pentru sabotaj asupra navelor Marinei Germane apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru ultimele două luni, perioadă în care prețul ar fi trebuit să fie revizuit. Potrivit edilului, există toate actele și dovezile că gazul trebuia să fie mai ieftin, iar ajustările efectuate recent de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar fi trebuit […] Articolul VIDEO Ion Ceban cere recalcularea facturilor la gaz pentru ultimele două luni apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Restricții digitale pentru minori: Grecia se alătură statelor care limitează accesul la social media # Realitatea.md
Autoritățile din Grecia intenționează să interzică în curând accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Măsura se află în pregătire, iar la nivel guvernamental au fost constituite grupuri de lucru pentru implementarea acesteia, scrie presa elenă. Ministerul Guvernării Digitale a declarat că instituția este pregătită să aplice restricția imediat ce va fi anunțată […] Articolul Restricții digitale pentru minori: Grecia se alătură statelor care limitează accesul la social media apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un membru din Comisia privind evaluarea externă procurorilor demisionează. Motivul: „Constrângeri administrative” # Realitatea.md
Un membru din Comisia privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a procurorilor demisionează. Este vorba despre Pierangelo Padova. Funcționarul a fost desemnat de Parlament în calitate de membru al Comisiei în vara anului 2025. El a depus cererea de demisie, invocând constrângeri administrative incompatibile cu planul de activitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Un membru din Comisia privind evaluarea externă procurorilor demisionează. Motivul: „Constrângeri administrative” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Prețuri mai mari la energie în ianuarie. Achizițiile Energocom au costat cu 9% mai mult # Realitatea.md
Energocom a achiziționat în luna ianuarie un volum mai mare de energie electrică decât în decembrie, însă la un preț mediu ponderat semnificativ mai ridicat, potrivit datelor prezentate de companie. Pe parcursul primei luni din acest an, întreprinderea a procurat în total 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și […] Articolul Prețuri mai mari la energie în ianuarie. Achizițiile Energocom au costat cu 9% mai mult apare prima dată în Realitatea.md.
