Motivație pentru tineri! Vor primi indemnizații și artiștii absolvenți care se angajează în Chișinău

11:30

Irina Vlah îi sugerează lui Alexandru Munteanu să demisioneze, pentru a nu fi învinuit de procesele care afectează direct cetățenii. Politiciana a transmis un mesaj, în care îi spune lui Munteanu că acesta conduce un „Guvern de sacrificiu, căruia îi revine umilul rol să-și asume responsabilitate”. Lidera „Inima Moldovei” menționează că în curând se împlinesc […] Articolul Vlah, adresare către premier: Conduceţi un Guvern de sacrificiu. Vă propun să demisionaţi acum apare prima dată în Realitatea.md.