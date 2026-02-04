Șoferi, păzea! Poliția intensifică controalele privind utilizarea telefonului la volan
Realitatea.md, 4 februarie 2026 13:00
În perioada 5-28 februarie 2026, polițiștii de patrulare vor intensifica controalele pentru prevenirea și combaterea utilizării telefonului mobil în timpul condusului. Șoferii sunt îndemnați să evite folosirea telefonului la volan. „Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Conduceți responsabil", transmite Poliția Națională.
• • •
Vreme nefavorabilă în perioada 4-8 februarie: Autoritățile iau măsuri pentru siguranța cetățenilor
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință cu instituțiile responsabile, ca urmare a prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, care anunță temperaturi care cresc și scad, precipitații și polei, pentru a preveni și gestiona eventualele riscuri. În urma ședinței, CNMC a dispus următoarele măsuri: Inspectoratul General al Poliției (IGP) și […]
VIDEO De ce universitatea din Cahul nu a devenit extensie a celei din Galați? Explicațiile lui Dan Perciun
De-a lungul timpului, universitățile din Cahul și Galați au avut colaborări eficiente, însă catalogarea de „extensie" ar putea deranja reprezentanții instituției din Moldova, afirmă Dan Perciun. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău au suficiente resurse pentru a o administra. Ministrul Educației a menționat că precedentul de la Taraclia, unde instituția de învățământ superior a […]
VIDEO Orașul-port Odesa lovit de atacuri rusești: două persoane au murit și la Dnipropetrovsk
Noapte de coșmar pentru locuitorii Odesei, unde atacurile rusești au provocat pagube importante și victime. Două persoane au fost grav rănite, iar alte patru au primit îngrijiri medicale la fața locului. La Dnipropetrovsk, alte două și-au pierdut viața în urma raidurilor. În orașul-port Odesa, loviturile au vizat clădiri civile, unde un imobil cu două etaje […]
VIDEO Trei moldoveni, prinși într-o fabrică ilegală de țigări din Italia: Profituri de 350.000 € pe zi
Trei cetățeni moldoveni au fost depistați într-o fabrică ilegală de țigări descoperită de autoritățile italiene în localitatea Vigonza, provincia Padova. Unitatea clandestină era complet utilată și putea produce aproximativ două milioane de țigări pe zi, generând profituri de aproximativ 350.000 de euro pe zi. Spațiul industrial se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 de […]
Cultiva cânepă și consuma droguri la domiciliu. Un bărbat din Sadova, prins de polițiști
Polițiștii au descoperit un caz de cultivare și consum de droguri în satul Sadova, raionul Călărași, în urma unor măsuri operative desfășurate recent. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 40 de ani ar fi cultivat plante de cânepă chiar la domiciliul său, iar substanțele narcotice erau consumate împreună cu alte persoane. În timpul perchezițiilor, polițiștii au […]
Șoferul care a lovit doi copii la Strășeni, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
Șoferul care, luni seara, 2 februarie, a lovit doi copii la Strășeni, dintre care unul a decedat, iar celălalt se află în stare gravă la spital, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către ofițera de presă a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru. „La demersul […]
Protest la Guvern în România: cadre didactice și studenți revoltați de tăierile salariale și reducerile de burse
Mii de profesori, alături de studenți, au ieșit astăzi, 4 februarie, în fața Guvernului României pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea cadrelor didactice, potrivit presei române. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" și Federația […]
Statul investește, deși numărul populației scade. Emil Ceban: Lucrările la Spitalul Regional Bălți încep în februarie
Lucrările la Spitalul Regional Bălți ar urma să înceapă în februarie, anunță ministrul Sănătății, Emil Ceban. Conform oficialului, autoritățile nu renunță la inițiativă, deși numărul populației la nordul țării a scăzut de la 900.000 la 600.000. Funcționarul a precizat la Guvern că se definitivează proiectul și se discută cu finanțatorii, cu partenerii internaționali, dar și […]
Guvernul reorganizează Calea Ferată din Moldova și înființează o nouă societate de stat
Guvernul Republicii Moldova a inițiat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă", cu capital integral de stat. Măsura face parte din reforma sectorului feroviar și prevede separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), reorganizarea […]
Deputata Anastasia Nichita a depus oficial cererea de demisie din Parlament, după ce, pe 26 ianuarie, a explicat public motivele renunțării la mandat. Documentul a fost înregistrat la 3 februarie 2026, iar Biroul permanent al Parlamentul Republicii Moldova a înaintat proiectul de hotărâre prin care este constatată vacanța mandatului de deputat pe lista PAS. Mandatul […]
Mai multe familii eligibile la compensațiile pentru căldură. Ministra Muncii spune cu cât a crescut numărul
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la căldură a crescut începând cu luna noiembrie. Astfel, dacă în noiembrie au fost înregistrate 605 mii de gospodării eligibile, în luna ianuarie numărul acestora a crescut cu aproximativ 15 mii. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii, Natalia Plugaru, după ședința Guvernului din 4 februarie. Potrivit autorităților, bugetul alocat […]
72 de copii, cu statut adoptabil, dintre care 38 de fete și 34 de băieți, sunt la evidența Primăriei municipiul Chișinău. Dintre aceștia, 30 provin din cupluri de frați: 1 grup de 4 copii, 4 grupuri de 3 copii și 7 grupuri de 2 copii. Totodată, 14 copii au statut adoptabil individual, iar 15 copii […]
Vlah, adresare către premier: Conduceţi un Guvern de sacrificiu. Vă propun să demisionaţi acum
Irina Vlah îi sugerează lui Alexandru Munteanu să demisioneze, pentru a nu fi învinuit de procesele care afectează direct cetățenii. Politiciana a transmis un mesaj, în care îi spune lui Munteanu că acesta conduce un „Guvern de sacrificiu, căruia îi revine umilul rol să-și asume responsabilitate". Lidera „Inima Moldovei" menționează că în curând se împlinesc […]
Reforma APL, în dezbateri! Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, este invitat la Rezoomat
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma administrației publice locale Lichidarea primăriilor Reorganizarea raioanelor Prerogativele consiliilor […]
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]
Guvernul a decis! Universitatea din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Proiectul de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi, 4 februarie, de Guvern. „Astăzi, Universitatea din Cahul are doar 385 de studenți la licență cu frecvență. În total, în universitate își fac studiile ușor peste 1000 de […]
Premierul Munteanu, despre deconectările de lumină: „Au fost pierderi… cu siguranță o să mai avem situații"
Premierul Alexandru Munteanu a comentat deconectările de energie electrică produse în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, precizând că pierderile nu au fost mari. Declarațiile au fost făcute înainte de ședința Guvernului de miercuri, 4 februarie. „Blackout-ul a fost, precum știți, în timpul weekend-ului, când majoritatea întreprinderilor nu funcționau. Deci, noi facem un calcul, […]
Urmează demisii? Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal la Ghidighici va fi înaintat Procuraturii Generale
Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal în Ocolul Silvic Ghidighici va fi înaintat Procuraturii Generale (PG). Precizarea a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „Cazul va fi înaintat la Procuratura Generală și există temei justificat pentru demararea a cel puțin două dosare penale: furt de masă lemnoasă și tă
Consumatorii casnici vor achita facturi mai mici la gazul natural începând de astăzi, 4 februarie, după ce noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat oficial în vigoare. Prețul final plătit de populație ajunge la 14,43 lei pentru un metru cub, cu 13,8% mai […] Articolul Preț mai mic la gaz de astăzi. Moldovenii vor achita mai puțin la facturi apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Realitate: Săptămâna trecută s-a creat o fisură în relațiile moldo-americane înghețate de aproape doi ani # Realitatea.md
Vizita asistentului adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, la Chișinău reprezintă un semnal de deschidere în relațiile moldo-americane. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au explicat interesul Washingtonului pentru Republica Moldova drept unul modest și dominat mai mult de interese economice. Potrivit lor, situația complicată din regiune, […] Articolul Declarații la Realitate: Săptămâna trecută s-a creat o fisură în relațiile moldo-americane înghețate de aproape doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
Statele Unite au anunțat că au doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Potrivit Comandamentului Central al SUA, drona Shahed-139 avea „intenții neclare” și a fost interceptată de un avion de vânătoare F-35 în legitimă apărare. Marina americană a precizat că nu au existat victime sau pagube. […] Articolul Dronă iraniană, distrusă lângă portavionul SUA, pe fondul negocierilor nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
CCI a RM contribuie la consolidarea competențelor brokerilor vamali în procesul de armonizare cu legislația vamală a UE # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat o sesiune de instruire cu tematica „Activitatea brokerilor vamali în contextul armonizării legislației vamale cu cea din Uniunea Europeană”, la care au participat peste 50 de specialiști în domeniul vămuirii. Sesiunea a fost organizată în parteneriat cu Asociația Română de Logistică – […] Articolul CCI a RM contribuie la consolidarea competențelor brokerilor vamali în procesul de armonizare cu legislația vamală a UE apare prima dată în Realitatea.md.
Chișinăul marchează Ziua Mondială de luptă împotriva Cancerului prin informare și screening # Realitatea.md
Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este marcată astăzi, 4 februarie. În acest context, Primăria Chișinău subliniază importanța prevenției ca principal instrument în reducerea riscului de îmbolnăvire și în protejarea sănătății populației. La nivel local, autoritățile municipale promovează informarea și educarea populației, controalele medicale periodice și participarea la programele de screening, cu implicarea instituțiilor medicale, […] Articolul Chișinăul marchează Ziua Mondială de luptă împotriva Cancerului prin informare și screening apare prima dată în Realitatea.md.
Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale. AND avertizează asupra riscului de polei # Realitatea.md
Echipele de drumari au intervenit în ultimele 24 de ore pentru combaterea lunecușului și efectuarea unor lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale din nordul și centrul țării, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit AND, acțiunile s-au desfășurat pe traseele regionale G10, G12, G17, G69 și G74, în sectoarele Dondușeni, Orhei, Rîșcani și Criuleni, […] Articolul Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale. AND avertizează asupra riscului de polei apare prima dată în Realitatea.md.
Imagini cu impact puternic! Momentul accidentului de la Strășeni, surprins de o cameră de bord # Realitatea.md
O cameră de bord a surprins momentul impactului de la Strășeni, în urma căruia doi copii au fost loviți. Băiatul de 14 ani a decedat ulterior la terapie intensivă, iar fata de 12 ani se află în stare gravă la spital. Atenție, imagini cu impact puternic emoțional. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Imagini cu impact puternic! Momentul accidentului de la Strășeni, surprins de o cameră de bord apare prima dată în Realitatea.md.
O nouă furtună, denumită Leonardo, este așteptată să afecteze Portugalia și Spania, la o săptămână după ce furtuna Kristin a provocat distrugeri majore și pierderi de vieți omenești. Potrivit Institutului Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA), fenomenul va lovi Portugalia continentală începând de pe 3 până pe 7 februarie , iar Spania începând de miercuri, […] Articolul Cod roșu de furtună în Spania și Portugalia: atenționare pentru călători apare prima dată în Realitatea.md.
Instructor auto, condamnat la închisoare după ce a cerut 1 000 de euro pentru permis # Realitatea.md
Un instructor auto în vârstă de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind găsit vinovat de trafic de influență. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul a cerut 1 000 de euro pentru a ajuta pe cineva să obțină permisul de conducere categoria A, […] Articolul Instructor auto, condamnat la închisoare după ce a cerut 1 000 de euro pentru permis apare prima dată în Realitatea.md.
Laptele praf NAN Optipro 1 este rechemat de pe piață de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, din cauza unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producție. Potrivit informațiilor, este vorba despre produsul cu lotul 53410346AE, având data-limită de consum 31 decembrie 2027. Rechemarea a fost inițiată de compania Nestlé România, ca măsură de […] Articolul Atenție, părinți! Un lot de lapte praf NAN Optipro 1, retras de la vânzare apare prima dată în Realitatea.md.
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # Realitatea.md
Amenințarea Rusiei pe mare rămâne una puernică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru un posibil conflict în viitorul apropiat. Avertismentul a fost lansat marți de mai mulți ofițeri superiori reuniți la Paris, în cadrul Conferinței navale organizate de Institutul francez de relații internaționale, potrivit AFP, citat de HotNews. […] Articolul Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Fondurile sunt prevăzute într-o lege adoptată în SUA # Realitatea.md
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski. Potrivit diplomatului, Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în National Security and Department of State Appropriations Act, lege adoptată de Congresul […] Articolul Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Fondurile sunt prevăzute într-o lege adoptată în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția în Moldova pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Realitatea.md
Raportorii Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova. În perioada 4 – 5 februarie, aceștia vor discuta cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea nr. 100/2025 privind modificarea unor acte normative în vederea combaterii eficiente a fenomenului corupției electorale. La Parlament, raportorii Comisiei de […] Articolul Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția în Moldova pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale apare prima dată în Realitatea.md.
Oficiali ucraineni și ruși se întâlnesc azi la Abu Dhabi pentru a doua rundă de discuții de pace # Realitatea.md
Oficiali ucraineni și ruși încep astăzi, la Abu Dhabi, a doua rundă de discuții intermediate de administrația Donald Trump. Negocierile au loc într-un context extrem de tensionat, după ce Rusia a lansat, în ultimele ore, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din această iarnă asupra Ucrainei, scrie Antena 3 CNN. Potrivit presei internaționale, aproximativ […] Articolul Oficiali ucraineni și ruși se întâlnesc azi la Abu Dhabi pentru a doua rundă de discuții de pace apare prima dată în Realitatea.md.
Două persoane au murit, iar alte unsprezece au fost rănite, printre care trei copii, în urma unui atac cu dronă lansat de forțele ruse asupra localității Zaporojie, din Ucraina, informează agenția Ukrinform. Ivan Fedorov, şeful Administraţiei Militare Regionale din Zaporojie, a făcut acest anunţ pe Telegram. ”La acest moment, unsprezece persoane, între care trei copii, […] Articolul Doi morți și 11 răniți, inclusiv trei copii, după atac cu dronă în Zaporojie apare prima dată în Realitatea.md.
Congresul SUA a votat încheierea paraliziei bugetare din administrația federală. Shutdown-ul este oficial încheiat # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat marți legea bugetară care pune capăt paraliziei parțiale a administrației federale, oferind Congresului timp suplimentar pentru a negocia eventuale limite privind politicile dure de imigrație promovate de Casa Albă, scrie Reuters. Actul normativ restabilește finanțarea pentru mai multe agenții federale, inclusiv cele din domeniile apărării, sănătății, muncii, educației și […] Articolul Congresul SUA a votat încheierea paraliziei bugetare din administrația federală. Shutdown-ul este oficial încheiat apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. O zodie se confruntă cu cea mai dificilă zi a lunii # Realitatea.md
Climatul astrologic traversează o perioadă de tranziție importantă, marcată de ultimele zile pe care Marte le petrece în zodia Vărsătorului. Acest context astral aduce o schimbare de perspectivă și o nevoie accentuată de analiză rațională. Este o etapă dominată de transformări mentale, care pregătesc terenul pentru intuiția profundă specifică zodiei Pești, odată cu intrarea planetelor […] Articolul Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. O zodie se confruntă cu cea mai dificilă zi a lunii apare prima dată în Realitatea.md.
Pe parcursul nopții, vremea va fi fără precipitații, însă ziua sunt așteptate ninsori, care treptat se vor transforma în ploaie. Izolat se va forma polei slab, iar pe drumuri va apărea ghețuș. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +4 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la -15 grade. La […] Articolul Prognoza meteo: Ghețuș pe drumuri și minime de până la -15°C apare prima dată în Realitatea.md.
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline # Realitatea.md
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată, scrie adevărul.ro. […] Articolul Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline apare prima dată în Realitatea.md.
„Trump nu a fost surprins” – prima reacție oficială a Casei Albe la atacul cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei # Realitatea.md
Donald Trump nu a fost surprins de ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat Carolina Livitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, răspunzând la întrebarea unui jurnalist american despre reacția administrației la unul dintre cele mai puternice atacuri înregistrate luna aceasta. Acestea au venit în contextul în care, doar ieri, președintele Trump menționase că […] Articolul „Trump nu a fost surprins” – prima reacție oficială a Casei Albe la atacul cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit, iar o polițistă a fost rănită. Salvatorii caută victime # Realitatea.md
Alertă în orașul Cehu Silvaniei din județul Sălaj, România, după ce turla unei biserici, care se afla în șantier pentru restaurare, s-a prăbușit peste șosea. O polițistă, care mergea la secție, a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital. Echipajele de intervenție caută la această oră alte eventuale victime sub dărâmături, informează […] Articolul Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit, iar o polițistă a fost rănită. Salvatorii caută victime apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții în România, într-un dosar de piraterie online. Programe TV cu acces restricționat, distribuite ilegal # Realitatea.md
Polițiștii români au efectuat percheziții în patru județe, la solicitarea autorităților italiene, într-un dosar de piraterie online care vizează o rețea suspectată de distribuirea ilegală a programelor TV cu acces restricționat, scriu știrileprotv.ro. Poliţia Română a anunţat, marţi, 3 februarie curent, că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR, împreună cu procurorii DIICOT […] Articolul Percheziții în România, într-un dosar de piraterie online. Programe TV cu acces restricționat, distribuite ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Moldovei la deschiderea JO de iarnă # Realitatea.md
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, Italia, transmite IPN. Atât Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, cât și Iulian Luchin, de 21 de ani, participă pentru prima dată […] Articolul Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Moldovei la deschiderea JO de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
Macron și Meloni deschiși dialogului cu Putin. Merz se opune și cere presiune pe Rusia # Realitatea.md
Președintele Franței spune că au loc discuții „tehnice” în acest moment pentru reluarea negocierilor cu rușii pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează antena3.ro. Macron a condamnat, de asemenea, refuzul regimului de la Kremlin de a reveni la masa negocierilor, într-o perioadă tot mai tensionată. Pe de altă parte, în timp ce Franța și Italia fac eforturi […] Articolul Macron și Meloni deschiși dialogului cu Putin. Merz se opune și cere presiune pe Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Vițu: „Notificările entităților certificate vor fi tratate cu prioritate când vor raporta ilegalitățile de pe internet” # Realitatea.md
Legea privind combaterea ilegalităților din mediul online introduce conceptul de „notificator de încredere”, entități ale căror sesizări vor fi tratate cu prioritate când vor raporta ilegalitățile de pe internet. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, care a explicat că măsura vizează în special organizațiile cu experiență în domenii sensibile, precum combaterea […] Articolul Vițu: „Notificările entităților certificate vor fi tratate cu prioritate când vor raporta ilegalitățile de pe internet” apare prima dată în Realitatea.md.
Parcursul european al Republicii Moldova și accelerarea reformelor interne au fost principalele teme discutate de vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles. Oficialul moldovean a avut întrevederi cu mai mulți membri ai Parlamentului European, în contextul consolidării relațiilor dintre Chișinău și Uniunea Europeană. Mihai Popșoi a subliniat […] Articolul Mihai Popșoi, la Bruxelles: Sprijinul UE este esențial pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Cu siguranță ai auzit de K-beauty. Succesul cremelor și al rutinei coreene de îngrijire nu e întâmplător: piața este o industrie de miliarde de dolari, exporturile sud-coreene de cosmetice depășind anual 10 miliarde de dolari. Secretul nu stă doar în amatorii de dorame sau în fanii culturii coreene. Dermatologii apreciază cosmetica coreeană pentru formulele echilibrate, […] Articolul Ingrediente coreene recomandate de dermatologi pentru un ten perfect apare prima dată în Realitatea.md.
Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA). Anunțul […] Articolul Deputat: Statul întârzie achitarea despăgubirilor pentru sacrificarea porcilor apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că a fost sunat la ora 5 dimineața, săptămâna trecută, de către primarul Chișinăului, Ion Ceban, în plină criză provocată de polei. Speakerul s-a arătat deranjat de acest gest, sugerând că edilul ar fi trebuit să se concentreze pe coordonarea serviciilor municipale. Declarațiile au fost făcute după ședința solemnă […] Articolul STOP CADRU Igor Grosu: ”Am fost telefonat, la 5 dimineața, de Ion Ceban” apare prima dată în Realitatea.md.
MAIA, reacție la nemulțumirea fermierilor privind consultarea Programului Politicii Agricole: Termenul se prelungește # Realitatea.md
De pe 30 ianuarie, când a lansat consultări privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a recepționat mai multe propuneri. Autoritatea precizează, după nemulțumirea fermierilor, că a discutat anterior în mai multe formate și runde de consultări, inclusiv cu participarea reprezentanților mediului asociativ, documentul. Conform responsabililor, conținutul acestuia a […] Articolul MAIA, reacție la nemulțumirea fermierilor privind consultarea Programului Politicii Agricole: Termenul se prelungește apare prima dată în Realitatea.md.
Șefa statului s-a întâlnit cu președinții parlamentelor țărilor baltice: Au vorbit despre procesul de aderare # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 3 februarie, cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, cu Președinta Saeimei a Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și cu Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii Parlamentelor celor trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Moldova, ceea ce reprezintă […] Articolul Șefa statului s-a întâlnit cu președinții parlamentelor țărilor baltice: Au vorbit despre procesul de aderare apare prima dată în Realitatea.md.
