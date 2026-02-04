Două licee din nordul țării vor fi dotate cu laboratoare și cabinete moderne cu sprijinul UE

10:00

O cameră de bord a surprins momentul impactului de la Strășeni, în urma căruia doi copii au fost loviți. Băiatul de 14 ani a decedat ulterior la terapie intensivă, iar fata de 12 ani se află în stare gravă la spital. Atenție, imagini cu impact puternic emoțional.