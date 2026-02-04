Cod galben de polei și ghețuș în toată țara

22:50

Donald Trump nu a fost surprins de ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat Carolina Livitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, răspunzând la întrebarea unui jurnalist american despre reacția administrației la unul dintre cele mai puternice atacuri înregistrate luna aceasta. Acestea au venit în contextul în care, doar ieri, președintele Trump menționase că […] Articolul „Trump nu a fost surprins” – prima reacție oficială a Casei Albe la atacul cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.