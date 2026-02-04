Un român și un grec, reținuți pentru sabotaj asupra navelor Marinei Germane

10:30

Vizita asistentului adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, la Chișinău reprezintă un semnal de deschidere în relațiile moldo-americane. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV au explicat interesul Washingtonului pentru Republica Moldova drept unul modest și dominat mai mult de interese economice. Potrivit lor, situația complicată din regiune, […]