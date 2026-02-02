Deputații revin de azi la muncă după o vacanță de peste o lună. Mâine are loc și prima ședință plenară
Ziua, 2 februarie 2026 09:10
Parlamentul intră în sesiunea de primăvară, iar deputații revin la muncă după o pauză de mai bine de o lună. Mâine, 3 februarie, legislatorii se vor întruni deja în prima ședință plenară, unde vor participa și cei trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania, care azi ajung la Chișinău într-o vizită oficială.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:40
Risc sporit de accidente pe mai multe porțiuni de pe drumul M1 Chișinău – Leușeni. Mai multe gropi periculoase au dus la avarierea mașinilor, care au fost nevoite să tragă pe dreapta în urma defecțiunilor. Inspectorii de patrulare anunță că, aseară, doar în zona localităților Căpriana și Condrița au fost avariate cinci mașini. „Colegii din
Acum 24 ore
17:10
Elon Musk anunță că măsurile pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat” # Ziua
Directorul general al companiei SpaceX, Elon Musk, a declarat duminică faptul că măsurile adoptate pentru a opri utilizarea neautorizată a sistemului Starlink Inc. de către Rusia par să fi dat rezultate. Declarația a fost făcută după ce autoritățile de la Kiev au semnalat descoperirea unor terminale Starlink pe drone rusești utilizate în atacuri asupra Ucrainei.
16:50
Iranul trebuie să facă „concesii majore" în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Statele Unite s-au pus în situaţia de a lansa o operaţiune militară împotriva Iranului. În paralel,
16:20
După blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit aproape integral consumul de energie din surse interne # Ziua
La o zi după întreruperea parțială a alimentării cu energie electrică, Republica Moldova a reușit să-și acopere consumul aproape în totalitate din surse proprii. Potrivit datelor oficiale, la ora 12:42, producția internă a asigurat 94% din necesarul de energie electrică al țării. Doar 29,5 MW au fost importați prin cele patru linii de 110 kV,
15:50
Record mondial la Australian Open. Carlos Alcaraz, victorie istorică în fața lui Novak Djokovic # Ziua
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a scris istorie duminică, 1 februarie, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în finala Australian Open, devenind cel mai tânăr jucător care reușește „Career Grand Slam" – câștigarea tuturor celor patru turnee majore. Liderul mondial l-a învins pe veteranul sârb în patru seturi, împiedicându-l pe Djokovic să obțină al 25-lea
15:30
Elevii din Chișinău revin mâine la școală. Primarul Capitalei anunță reluarea orelor cu prezență fizică # Ziua
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începând de luni, 2 februarie, elevii din Capitală revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, în care edilul a precizat că decizia vine în urma numeroaselor solicitări, comentarii și sugestii venite din partea elevilor,
15:00
Accident grav în Turcia. Opt morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autobuz lângă Antalya # Ziua
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs, marți dimineață, în sudul Turciei, în apropiere de orașul Antalya. Potrivit autorităților locale, accidentul a avut loc în jurul orei 10:20 (ora locală), când un autobuz de pasageri, care circula din Tekirdag, din nord-vestul țării,
14:30
Cod galben de ger în nordul R. Moldova. Temperaturi de până la minus 20 de grade în următoarele zile # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis duminică, 1 februarie, o avertizare de Cod Galben de vreme geroasă pentru nordul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, vremea va fi deosebit de rece, mai ales pe timpul nopții și al dimineții. Temperaturile
14:10
Volodimir Zelenski: Ucraina, SUA și Rusia se vor întâlni la Abu Dhabi pe 4–5 februarie pentru noi negocieri de pace # Ziua
Ucraina, Statele Unite ale Americii și Rusia vor participa, pe 4 și 5 februarie, la o nouă rundă de negocieri de pace la Abu Dhabi, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația vine în contextul incertitudinilor legate de discuțiile planificate inițial pentru 1 februarie și de formatul acestora – bilateral sau trilateral, cu participarea
13:40
India va cumpăra petrol din Venezuela „în loc de cel din Iran”. Trump: „China este binevenită să i se alăture” # Ziua
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat sâmbătă că India va începe să achiziționeze petrol venezuelean în locul celui provenit din Iran, într-un pas pe care l-a descris ca parte dintr-un acord deja conturat între Washington și New Delhi privind sursele de energie. „India vine și va cumpăra petrol venezuelean, în loc să-l
13:10
Noapte albă la Tudora. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru deblocarea camioanelor blocate # Ziua
Polițiștii de frontieră au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a acorda ajutor mai multor camioane rămase blocate în satul Tudora, din cauza poleiului format pe carosabil. Potrivit autorităților, echipele din cadrul SPF Tudora-1, în colaborare cu drumarii locali, au împrăștiat material antiderapant (nisip), iar cu ajutorul unui tractor au reușit să deblocheze
12:40
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Ziua
Autoritățile din Iran au anunțat oficial că forțele armate ale statelor din Uniunea Europeană, inclusiv armata germană – Bundeswehr – sunt considerate „organizații teroriste". Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ca răspuns direct la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Uniunea Europeană a
12:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iran se află în „discuții serioase" cu Statele Unite ale Americii în vederea încheierii unui acord care să împiedice Teheranul să obțină arme nucleare. Declarația a fost făcută pe 31 ianuarie, la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul unui zbor spre Florida. „Nu știu dacă
11:40
Ucraina investighează pana masivă de curent care a afectat și R. Moldova. Zelenski exclude un atac extern sau cibernetic # Ziua
Autoritățile ucrainene investighează pana majoră de curent produsă sâmbătă dimineață, care a afectat mai multe regiuni din Ucraina și Republica Moldova. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, că, în acest moment, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Într-un discurs adresat populației, sâmbătă seara, liderul de la Kiev a precizat că
11:10
Școlile din Bălți continuă lecțiile online încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute # Ziua
Școlile din municipiul Bălți vor continua procesul educațional în regim online pentru încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru a proteja sănătatea și siguranța elevilor. „Din cauza gerului puternic, am decis să prelungim învățământul la
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că soluționarea disputelor teritoriale în cadrul negocierilor de pace este imposibilă fără o întâlnire directă între liderii Ucraina, Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Radiodifuziunii Cehe, citat de presa ucraineană. „Este important, în primul rând, să ne întâlnim în format trilateral.
10:20
VIDEO | „Război de gherilă” la Torino: Zeci de polițiști răniți, incendii și arestări după evacuarea unui centru social asociat cu mișcarea Antifa # Ziua
Violențe grave au izbucnit sâmbătă seara, 31 ianuarie, la Torino, unde marșul organizat împotriva evacuării centrului social Askatasuna a degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine, incendii și distrugeri în cartierul Vanchiglia. Potrivit autorităților și presei italiene, cel puțin 31 de polițiști au fost răniți, iar serviciile de urgență au transportat la spital aproximativ
09:50
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) se întâlnesc în finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Partida este așteptată să înceapă în jurul orei 10:30. Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, are șansa de a deveni cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă
Ieri
09:20
Emisarul american, Steve Witkoff, şi cel rus, Kirill Dmitriev, salută o întâlnire „productivă și constructivă” în Florida, pe tema Ucrainei # Ziua
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sâmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive". Într-un mesaj publicat pe X, Witkoff a preciat că omologul său rus, Kiril Dimtriev, „a avut întâlniri productive și constructive". „Astăzi, în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a
09:00
Accident grav în raionul Sîngerei. Un tânăr de 21 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Un grav accident rutier, soldat cu un deces, s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mazda, a pierdut
31 ianuarie 2026
17:50
„Îngerul cu chipul lui Giorgia Meloni” stârnește controverse după restaurarea unei bazilici din Roma # Ziua
Un înger cu trăsături care seamănă izbitor cu cele ale premierului italian Giorgia Meloni a apărut în urma unei recente restaurări din bazilica Basilica di San Lorenzo in Lucina, din centrul Roma, provocând reacții puternice în mediul politic și cultural, relatează cotidianul La Repubblica. Potrivit publicației italiene, pe peretele unde se află bustul regelui Umberto
17:20
Zeci de intervenții ale salvatorilor IGSU după pana masivă de curent: 16 persoane, deblocate din ascensoare în Chișinău # Ziua
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate în dimineața zilei de 31 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a acorda ajutor persoanelor rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din municipiul Chișinău. Pe parcursul zilei, angajații IGSU, împreună cu reprezentanții Î.M.S. „Liftservice", au efectuat
16:50
Cel puțin 200 de persoane au murit după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea mai multor mine într-un important sit minier de coltan din estul Congo, au declarat sâmbătă autoritățile rebele, citate de AP. Prăbușirea a avut loc miercuri la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat pentru Associated Press Lumumba Kambere
16:30
Ministerul Energiei anunță că sistemul energetic a fost complet stabilizat. Sute de mii de consumatori din 219 localități au fost afectați # Ziua
Ministerul Energiei anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică pe întreg teritoriul Republica Moldova a fost finalizat, iar sistemul funcționează în prezent în parametri normali. Potrivit instituției, operatorii sistemelor de distribuție au reușit să reconecteze toți consumatorii finali la rețelele de joasă tensiune pe parcursul zilei. Alimentarea în sistemul de transport a
16:10
Tragedie în localitatea Mateuți, raionul Rezina. O adolescentă a murit după ce a căzut de pe o stâncă # Ziua
O minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o zonă stâncoasă de la marginea satului. Tragedie a avut loc în localitatea Mateuți, din raionul Rezina. Potrivit informațiilor preliminare, adolescenta ar fi mers la plimbare într-o zonă periculoasă, unde ar fi alunecat și ar fi căzut de la o înălțime
15:30
WSJ: SUA au elaborat planuri de acțiune militară împotriva Iranului. Trump vrea să evite un conflict de durată în regiune # Ziua
Statele Unite au elaborat mai multe scenarii de acțiune militară împotriva Iranului, iar Casa Albă și Pentagonul au discutat deja aceste opțiuni, relatează The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit publicației, armata SUA a concentrat forțe semnificative în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului, iar administrația președintelui Donald Trump analizează modul în care
15:10
Luna februarie începe cu un ger puternic. Urmează patru nopți cu temperaturi de până la minus 22 de grade # Ziua
Primele zile de februarie aduc un ger puternic provocat de un val de mase de aer arctic. Valorile sunt în continuă scădere, iar noaptea ce vine va aduce deja temperaturi de până la minus 14 grade în Capitală și până la minus 20 în raioanele de nord. Duminică, luni și marți gerul se va intensifica.
14:40
Un pas important spre vindecarea cancerului pancreatic. O echipă din Spania obține rezultate promițătoare după șase ani de cercetare # Ziua
O echipă de cercetători din Spania a anunțat dezvoltarea unui tratament care a eliminat complet cea mai agresivă formă de cancer pancreatic la șoareci de laborator, deschizând noi perspective în combaterea uneia dintre cele mai letale boli oncologice, relatează The Times of India. Studiul a fost coordonat de Mariano Barbacid, în cadrul Spanish National Cancer
14:10
Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată, anunță Ministerul Energiei # Ziua
În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona de nord și nord-vest a Republicii Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au
14:00
Un avion al companiei Turkish
13:30
Elena Rybakina câștigă pentru prima dată Australian Open, după o finală dramatică cu Aryna Sabalenka # Ziua
Jucătoarea din Kazahstan Elena Rybakina a cucerit, sâmbătă, primul său titlu la Australian Open, după ce a învins-o în finala feminină pe lidera mondială Aryna Sabalenka, în trei seturi, scor 4–6, 6–4, 6–4, la Melbourne. Grație acestui rezultat, Rybakina urcă pe locul trei în clasamentul WTA, transmite Olympics.com. Partida, disputată într-o atmosferă intensă, a durat […] Articolul Elena Rybakina câștigă pentru prima dată Australian Open, după o finală dramatică cu Aryna Sabalenka apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Compania Termoelectrica S.A. informează că, sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au afectat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău. Potrivit operatorului, incidentul a dus la deconectarea parțială a unor stații de pompare, […] Articolul Termoelectrica anunță că pana de curent a afectat și sistemul de încălzire din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
România asigură R. Moldova cu energie electrică pentru stabilizarea rețelei, după pana masivă de curent # Ziua
România trimite energie peste Prut, în contextul penei masive de curent care a afectat Republica Moldova. Surse din sistemul energetic de la București au declarat pentru Economica.net că se lucrează în prezent la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Potrivit datelor publice ale operatorului român Transelectrica, energia este exportată către Republica Moldova inclusiv […] Articolul România asigură R. Moldova cu energie electrică pentru stabilizarea rețelei, după pana masivă de curent apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ministerul Energiei de la Kiev anunță o avarie majoră în sistemul energetic: Linia de înaltă tensiune România–Moldova, deconectată # Ziua
O avarie tehnologică produsă vineri, la ora 10:42, a provocat perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmighal, într-o postare publicată pe Telegram. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia […] Articolul Ministerul Energiei de la Kiev anunță o avarie majoră în sistemul energetic: Linia de înaltă tensiune România–Moldova, deconectată apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Vămile au trecut pe regim manual. Șoferii sunt atenționați de riscul formării cozilor în posturi # Ziua
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că în multe vămi a fost sistată energia electrică, iar punctele au trecut în regim manual pentru înregistrarea persoanelor care traversează frontiera. „Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot influența temporar […] Articolul Vămile au trecut pe regim manual. Șoferii sunt atenționați de riscul formării cozilor în posturi apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile # Ziua
Autoritățile ucrainene au început, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, să introducă deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15 au fost dispuse întreruperi de urgență în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov. Ulterior, măsura a fost extinsă aproape pe întreg teritoriul țării. Compania energetică DTEK […] Articolul Ucraina, afectată de pene masive de curent. Deconectări de urgență în aproape toate regiunile apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Risc sporit de accidente pe străzile din Capitală. Semafoarele nu funcționează din cauza avariei la rețelele electrice # Ziua
Pana masivă de curent a provocat deconectări și ale semafoarelor din Capitală. Astfel, avaria face ca și circulația pe străzile Capitalei să devină mai dificlă, iar în intersecțiile aglomerate riscul de accidente să fie mai sporit. IGP anunță că polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere. […] Articolul Risc sporit de accidente pe străzile din Capitală. Semafoarele nu funcționează din cauza avariei la rețelele electrice apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Pană majoră de curent în Chișinău. Primarul Capitalei cere intervenția autorităților centrale și calm din partea populației # Ziua
O pană masivă de curent a afectat, sâmbătă, cea mai mare parte a municipiului Chișinău, provocând dificultăți în trafic și perturbarea activității transportului public. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a convocat de urgență responsabilii pentru a evalua situația și pentru a conecta generatoarele electrice acolo unde este necesar, în special în instituțiile medicale […] Articolul Pană majoră de curent în Chișinău. Primarul Capitalei cere intervenția autorităților centrale și calm din partea populației apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Pană majoră de curent în Chișinău și mai multe localități din R. Moldova. Autoritățile nu au oferit explicații # Ziua
O pană masivă de curent a lăsat, în urmă cu puțin timp, o mare parte din municipiul Chișinău fără energie electrică, potrivit numeroaselor sesizări apărute pe rețelele de socializare. Unii internauți au relatat că pana ar putea afecta mai multe zone din R. Moldova, sugerând o posibilă defecțiune de amploare în sistemul energetic. Mesajele apărute […] Articolul Pană majoră de curent în Chișinău și mai multe localități din R. Moldova. Autoritățile nu au oferit explicații apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Guvernul SUA intră într-un „shutdown” parțial, în pofida unui acord de ultim moment privind finanțarea # Ziua
Guvernul federal al SUA a intrat, sâmbătă, într-o suspendare parțială a activității, în ciuda unui acord de ultim moment privind bugetul, aprobat de Senat. Blocajul financiar a început la miezul nopții, ora locală, la câteva ore după ce senatorii au convenit asupra finanțării majorității agențiilor guvernamentale până în luna septembrie. Proiectul prevede însă doar două […] Articolul Guvernul SUA intră într-un „shutdown” parțial, în pofida unui acord de ultim moment privind finanțarea apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că organizația se confruntă cu un risc iminent de colaps financiar, din cauza cotizațiilor neachitate de statele membre și a unor reguli bugetare considerate depășite. Potrivit unei scrisori adresate ambasadorilor și consultate de Reuters, Guterres susține că situația financiară a ONU se deteriorează rapid și ar putea […] Articolul ONU, în pragul colapsului financiar după ce Donald Trump a suspendat finanțarea apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Emisarul lui Putin se întâlnește cu echipa lui Trump în Florida, înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi # Ziua
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, urmează să se întâlnească sâmbătă, 31 ianuarie, cu reprezentanți ai administrației americane conduse de Donald Trump, în Florida, a confirmat Casa Albă pentru Kyiv Independent. Întrevederea are loc cu o zi înaintea următoarei runde de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi. Potrivit surselor […] Articolul Emisarul lui Putin se întâlnește cu echipa lui Trump în Florida, înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate # Ziua
Patru accidente rutiere au fost înregistrate în ultimele ore pe drumurile din R. Moldova, însă, potrivit autorităților, nu au fost raportate persoane traumatizate. Totodată, la această oră nu există trasee naționale blocate, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Potrivit unei informări publicate de Centrul Național de Management al Crizelor, […] Articolul Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova. Ninsori și polei în mai multe regiuni, fără trasee blocate apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Serviciile municipale rămân mobilizate din cauza poleiului. Echipele au acționat continuu pe tot parcursul nopții # Ziua
Primăria municipiului Chișinău informează că, pe parcursul nopții, serviciile municipale au intervenit în teren în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscului sporit de polei. Echipele au acționat continuu, atât mecanizat, cât și manual, pe străzi, trotuare, treceri pietonale, pasaje subterane, scări și în stațiile de transport public. În aceste zone a fost aplicat material […] Articolul Serviciile municipale rămân mobilizate din cauza poleiului. Echipele au acționat continuu pe tot parcursul nopții apare prima dată în ZIUA.md.
30 ianuarie 2026
20:40
A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din „Singur Acasă” și „Schitt’s Creek”, la 71 de ani # Ziua
Catherine O’Hara, una dintre cele mai apreciate actrițe ale comediei nord-americane, cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone („Singur Acasă”), Schitt’s Creek și Best in Show, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său pentru publicația Variety. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment. Cariera lui Catherine […] Articolul A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din „Singur Acasă” și „Schitt’s Creek”, la 71 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Peste o mie de arbori, tăiați ilegal în coasta Chișinăului. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei # Ziua
Peste 1000 de arbori au fost tăiați ilegal în zonele forestiere gestionate de Ocolul silvic Ghidighici, prejudiciul estimat fiind de peste 560 de mii de lei. Constatările au fost făcute în urma unor controale inopinate inițiate încă în 19 ianuarie la inițiativa Ministerului Mediului. „În cadrul controlului, inspectorii de mediu au efectuat verificări la toate […] Articolul Peste o mie de arbori, tăiați ilegal în coasta Chișinăului. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
ATITUDINI | Ion Terguță: Cetățenia, între securitate și drepturi. Unde a greșit statul Republica Moldova # Ziua
Modificarea Legii Cetățeniei în primăvara trecută a fost justificată prin prisma unor probleme de securitate, după ce un număr mare de cetățeni ai Federației Ruse au solicitat dobândirea cetățeniei moldovenești, probabil, în baza certificatelor de naștere emise de fosta RSSM. În contextul actual de securitate, autoritățile au fost prinse nepregătite și în lipsa unei soluții […] Articolul ATITUDINI | Ion Terguță: Cetățenia, între securitate și drepturi. Unde a greșit statul Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei # Ziua
Premierul Canadei, Mark Carney, a cerut Statelor Unite să respecte suveranitatea țării sale, după apariția unor informații potrivit cărora reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump ar fi discutat cu separatiști din provincia Alberta despre o posibilă desprindere de Canada. Declarațiile au fost făcute în contextul unei reuniuni desfășurate la Ottawa, la care au participat premierul […] Articolul Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
465 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului lui Coresi, prima carte în limba română cu textul integral al evangheliilor # Ziua
Acum 465 de ani, în 30 ianuarie 1561, la Brașov a văzut lumina tiparului Tetraevanghelul diaconului Coresi, după o muncă de nouă luni. Este prima carte tipărită în limba română, conform normelor din perioada medievală, cu textul integral al celor patru evanghelii. Tetraevanghelul este împodobit cu patru frontispicii la începutul Evangheliilor. Tipărirea voluminoasei cărți de […] Articolul 465 de ani de la tipărirea Tetraevanghelului lui Coresi, prima carte în limba română cu textul integral al evangheliilor apare prima dată în ZIUA.md.
