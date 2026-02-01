Elon Musk anunță că măsurile pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat”

18:20

Acum 465 de ani, în 30 ianuarie 1561, la Brașov a văzut lumina tiparului Tetraevanghelul diaconului Coresi, după o muncă de nouă luni. Este prima carte tipărită în limba română, conform normelor din perioada medievală, cu textul integral al celor patru evanghelii. Tetraevanghelul este împodobit cu patru frontispicii la începutul Evangheliilor. Tipărirea voluminoasei cărți de […]